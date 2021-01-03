فوائد الشاي الأخضر والقهوة لمرضى السكري

الادمان هو آفة صعبة لا تقتصر على الكحول والممنوعات، وإنما يمكن أن تشمل ايضاً أموراً أخرى مثل ادمان تناول القهوة الغنية بالكافيين والتي يمكن أن تتسبب بمشاكل عدة مثل اضطرابات النوم ونقص الحديد والعصبية وغيرها.

إلا ان الافراط في تناول القهوة قد يكون له نواحي إيجابية لبعض المرضى، مثل مرضى السكري الذي يساعدهم تناول القهوة والشاي الاخضر بشكل كبير في خفض خطر الوفاة.

فما دوت الخليج صحة هذا الأمر، وكيف يمكن لمرضى السكري من النوع الثاني الاستفادة من هذين المشروبين لتقليل خطر الوفاة؟

فوائد القهوة والشاي الأخضر في خفض الوفاة لمرضى السكري

أفادت مجلة BMJ Open Diabetes Research & Care، بأن العديد من الدراسات المنشورة تؤكد أن تناول الشاي الأخضر والقهوة بشكل منتظم يعد مفيداً للصحة، بفضل محتواهما من المركبات البيولوجية النشطة. لكنها لم تحدد كيف يؤثر كل من القهوة والشاي الأخضر في الأشخاص المصابين بمرض السكري من النوع الثاني.

وفي واحدة من هذه الدراسات التي أجراها باحثون من جامعة كيوشو اليابانية، كشفت النتائج ان الافراط في تناول القهوة والشاي الأخضر يومياً يسهم في خفض معدلات الوفاة لمرضى السكري من النوع الثانية بنسبة 63%.

وكان العلماء من الجامعة اليابانية وبرئاسة يوجي كوموريتا، قاموا بمتابعة العلاقة بين تناول الشاي الأخضر والقهوة كل على حدة ومعا، والموت لعدة اسباب بين المشتركين في الدراسة "Fukuoka Diabetes Register"، التي كان الهدف منها تقييم تأثير الأدوية ونمط الحياة في مؤشر وفيات المصابين بالنوع الثاني من مرض السكري، بحسب ما جاء على موقع "روسيا اليوم" نقلاً عن وكالة "نوفوستي" الروسية.

تفاصيل الدراسة

الدراسة التي شملت اكثر من 4000 يابانياً من المصابين بمرض السكري من النوع الثاني قبل 5 سنوات واكثر، ومتوسط اعمارهم 66 عاماً، طلبت من المشاركين الاجابة عن اسئلة حول نمط حياتهم اليومي بما في ذلك النشاط البدني والتدخين والكحول وعدد ساعات النوم، اضافة الى عدد أكواب الشاي الأخضر والقهوة التي يتناولونها خلال اليوم الواحد.

كما قام الباحثون بقياس طول ووزن ومستوى ضغط الدم وتحليل عينات الدم والبول لكل مشارك في الدراسة من اجل تصحيح عوامل الخطر.

وفي نهاية الدراسة، وجد الباحثون أن 607 مشتركين لم يتناولوا الشاي الأخضر نهائياً، و1143 يتناولونه مرة واحدة في اليوم، و1384 يتناولون 2-3 أكواب يوميا، و1784 يتناولون أربعة أكواب وأكثر في اليوم. وأن 994 مشترك لا يتناولون القهوة، و1306 يتناولون أقل من كوب واحد في اليوم، و963 كوب واحد يوميا، و1660 يتناولون كوبين وأكثر في اليوم.

وخلال مدة الدراسة التي استمرت لخمسة اعوام، توفي 309 مشتركين، 114 منهم بسبب السرطان و76 بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية. فيما كانت أقل نسبة وفيات بين الذين يفرطون في تناول الشاي الأخضر والقهوة.

وبهذه النتائج، توصل الباحثون الى خلاصة مفادها ان تناول 4 أكواب وأكثر من الشاي الأخضر مع كوبين أو أكثر من القهوة، يسهم في خفض خطر الوفاة بنسبة 63%.

وبحسب الباحثين، فإن سبب انخفاض خطر الموت يعود إلى احتواء الشاي الأخضر على مضادات الأكسدة ومركبات مضادة للالتهابات مثل الفينولات والثيانين والكافيين. كما تحتوي القهوة على العديد من المركبات البيولوجية النشطة مثل الفينولات والكافيين الذي يؤثر إيجابيا في إنتاج الأنسولين وتحسين حساسية الخلايا.