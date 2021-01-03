دراسة: فوائد شرب الشاي لكبار السن

الشاي أحد أشهر مشروبات الكافيين التي يكثر استهلاكها يوميًا على مستوى العالم، وكثير من الدول يرتبط لديها الشاي بعادات وحتى طقوس في شربه وتقديمه، وفي خضم ذلك تؤكد الدراسات أن للشاي فوائد عدة على الصحة، وآخر تلك الدراسات ربطت بينه وبين فوائد عدة يحققها شرب الشاي لكبار السن خاصة، وهي في التالي:

فوائد الشاي لكبار السن:

أظهرت دراسة جديدة أجراها باحثون في جامعة نيوكاسل أن شرب الشاي يحسن وظائف المخ لدى الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 85 عامًا وفق صحيفة ديلي ميل.

وفي الدراسة، تبين أن شاربي الشاي الذين يتناولون أكثر من خمسة أكواب في اليوم، أكثر تركيزًا بالعموم. وأظهروا أيضا مهارات نفسية حركية أفضل - تلك التي تربط الدماغ بالحركة.

وفي الاختبارات، أظهروا دقة وسرعة رد فعل أفضل يمكن أن تساعد في الأنشطة اليومية، مثل إكمال بانوراما أو الخياطة أو قيادة السيارة.

فوائد الشاي الأسود:

درس الباحثون عادات شرب الشاي لأولئك الذين تزيد أعمارهم عن 85 عاما، والذين يعيشون في منازلهم أو في أماكن إقامة مدعومة، ووجدوا أن أولئك الذين شربوا أكثر من خمسة أكواب من الشاي يوميا - مع الحليب أو بدونه - كان أداؤهم أفضل في بعض الاختبارات المعرفية.

واستخدموا بيانات من الدراسة الرائدة في نيوكاسل، التي شملت أكثر من 1000 شخص تزيد أعمارهم عن 85 عاما من نيوكاسل وشمال تينيسايد، وتقوم ممرضات الأبحاث بجمع المعلومات من خلال زيارة المشاركين في منازلهم لاستكمال التقييم الصحي المكون من استبيانات وقياسات واختبارات وظيفية واختبار دم أثناء الصيام.

وعند فحص استهلاك الشاي الأسود، كان الباحثون يبحثون عن دليل على أنه يحمي من التدهور المعرفي، ووجدوا أن ارتفاع استهلاك الشاي كان مرتبطا بشكل ملحوظ بمهارات انتباه أفضل، وسرعة نفسية في المهام المعقدة.

ويقترح الباحثون أن النتائج تعني أنه يجب اعتبار الشاي الأسود كشيء قديم جدا في أي نظام غذائي يهدف إلى تحسين الانتباه والسرعة الحركية.