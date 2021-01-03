الولادة الطبيعية – هل تعلمين الـ 8 مميزات و الـ 4 عيوب للولادة الطبيعية؟

تعتبر الولادة الطبيعية أفضل طريقة للولادة بدلاً من الولادة القيصرية، وبالرغم من أن الولادة الطبيعية تتم دون اللجوء للتدخل الجراحي، إلا أنه هناك بعض الحالات التي تستدعي التدخل الطبي، ولكنها حالات نادرة الحدوث، والمرأة القوية فقط التي تسعي علي سلامة صحتها وصحة طفلها هي التي تلد طبيعياً

وسوف نتعرف الآن على الأسباب التي تجعل المرأة تتجه للتفكير في الولادة الطبيعية بعد مرورها بمراحل الحمل الثلاث التي قمنا بمناقشتها سابقاً.

لا تحتاج المرأة الحامل إلى نقل دم، وهذا بفضل أن الجسم يقلل من إفراز بعض الهرمونات مثل الاكسيتوسين (Oxytocin) ولكن عند نقل الدم تزيد نسبة الهرمونات، التي قد تعرض للإصابة بالالتهاب الرئوي. لا يمكن حدوث اضطرابات لدي الطفل، لأنه في الولادة الطبيعية لا تأخذ المرأة أي أدوية أو حقن تؤدي إلى حدوث أي نوع من الاضطرابات لدي الطفل، ولكن في الولادة القيصرية تأخذ المرأة الحقن اللازمة للعملية القيصرية مما يعود بالسلب على الطفل. لا تعرض المرأة إلى أي خطر لأنها تحدث دون تدخل جراحي، ولكن الولادة القيصرية يتم التدخل الجراحي كما تأخذ المرأة أدوية لتساعد في عملية الولادة، وقد يؤدي تناول هذه الأدوية إلى استغراق مدة أطول في الولادة. تسهل الرضاعة لأنه بعد الولادة لا تستغرق المرأة وقت طويل للتعافي من الولادة، مما يجعل الرضاعة أسهل بكثير من الرضاعة في حالة الولادة القيصرية، لأن المرأة تحتاج إلى وقت طويل لتتعافي من آلام الولادة القيصرية، مما يجعل الرضاعة صعبة ومؤلمة بالنسبة لها. تساعد في نمو رأس الطفل، وهذا عن طريق زيادة إفراز البروتينات في رأس الطفل، والتي تساعد على نمو رأس الطفل وتجعل وظائفها تسير على ما يرام، إنما في الولادة القيصرية لا يتم إنتاج البروتينات، وبهذا يفقد الطفل هذه الميزة. تقلل من إصابة الطفل بأي مشكلة في الجهاز التنفسي، لأنه أثناء الولادة الطبيعية تحدث تغيرات في الهرمونات، والتي تجعل رئة الطفل كاملة النمو وتعمل بشكل جيد جداً، ولكن الولادة القيصرية لا تحدث فيها هذه التغيرات، وبالتالي يفقد الطفل أيضاً هذه الميزة. تستطيع المرأة أن تأكل وتشرب بشكل طبيعي، مما يجعلها أكثر قوة وتحمل أثناء الولادة، ولكن في الولادة القيصرية يحدث خلل ونقص في الغذاء، مما يؤدي إلى حدوث جفاف لدى المرأة وزيادة إرهاق المرأة بالتأكيد، ونقص نسبة الصوديوم في الدم. تحمي الطفل من الإصابة بالعديد من الأمراض مثل: الحساسية والالتهابات المختلفة، لأن الطفل إذا تم ولادته من خلال الولادة القيصرية، فإنه يفقد العديد من البكتريا الجيدة الموجودة في جسم الأم، والتي تحميه من الإصابة بأي مرض، أي ان جهازه المناعي يصبح أقل قوة.

يصاحبها ألم شديد أثناء المخاض، وبجانب هذا الألم الشديد تحتاج الأم إلى دفع الجنين لخروجه، وهذا يحتاج إلى طاقة كبيرة، لذلك يجب على الأم أن تهيء نفسها على تحمل هذا الوقت الصعب. تكون مدتها طويلة في معظم الأحيان حيث لا يستطيع أحد في التحكم في الألم، لذلك يرهقون النساء أثناء المخاض وبالتالي تستغرق وقت أطول وجهد مضاعف لتستطيع الأم دفع الجنين لخروجه، وأحياناً يقوم الطبيب بالتدخل الجراحي لتسهيل خروج الجنين ليضمن سلامته. تفقد الأم كل طاقتها وقوتها، لذلك بعد الولادة يفحص الطبيب الأم ليرى هل هي مؤهلة لولادة ثانية أم لا؟ ولذلك الأطباء يرفضون بشدة الولادة الطبيعية في الحالات الأكثر تعقيداً. تؤدي إلى فقدان الأم للدم بكمية كبيرة، مما قد يؤدي إلى حدوث مشكلات أخرى، وتشعر الأم بالتعب الشديد وربما تصاب بالإغماء، لذلك يجب عليها استشارة الطبيب أي من الطريقين تناسبها الولادة الطبيعية ام القيصرية.

اللحم : يكون اللحم مفيد جداً للأم لأنه يحتوي على البروتين وفيتامين B12 الذي تحتاجه الأم. البقوليات مثل : الفول والفاصوليا والعدس، وكل أنواع البقوليات مهمة للأم لأنها تحتوي على كمية كبيرة من الحديد، وتحتوي أيضاً على نسبة كبيرة من البروتين النباتي المهم للرضاعة الطبيعية. البرتقال : يعتبر البرتقال مهم جداً للأم لأنها تكون بحاجة إلى فيتامين C بكمية كبيرة لتساعد الأم بعد الولادة لتلبية طلبات الطفل.

مميزات الولادة القيصرية

عدم شعور الأم بأي ألم قبل الولادة وهو ما يطلق عليه (الطلق) الذي يرهق الأم جداً لأنه غالباً يستمر الطلق أو آلام الولادة لساعات طويلة، لكن الولادة القيصرية تدخل الأم مباشرةً المستشفى وتأخذ البنج سواء نصفي أو كلي، ولا تشعر بأي شيء. الأم تكون على دراية بميعاد الولادة وتستعد لهذا اليوم جيداً نفسياً وجسدياً، وأيضاً الطبيب يجهز المستشفى لاستقبال الطفل، وأيضاً إن احتاج الطفل الدخول للحضًّانة فإنها تكون مجهزة.

مميزات الولادة الطبيعيةعيوب الولادة الرحميةالأطعمة التي يجب على المرأة تناولها بعد الولادة الطبيعية