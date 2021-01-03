وصفة رهيبة لتطويل الشعر بنتائج مضمونة مذهلة لن تصدقيها إلا بعد التجربة

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تطويل الشعر من الأشياء التي تحلم بها كل الفتيات، لذلك سوف نقدم لكم مجموعة من الزيوت القوية لتطويله، يعتبر الشعر من مقومات جمال المرأة، وهناك اقاويل نسمعها تقول بأن الشعر تاج فوق رأس المرأة، فكلما كان الشعر طويل وناعم ولامع زاد جمال المرأة، فكثير من الرجال أو الأزواج يفضلون السيدات ذات الشعر الطويل، ولذلك يبحث الكثير منهم عن كل جديد من الوصفات والخلطات المفيدة في تغذية هذا الشعر وتطويله، لتقوم بإرضاء زوجها وأن تظهر له في أجمل صوة يحب أن يراها بها، وسوف نقدم لكم في هذه الوصفة مجموعة من الزيوت المختلفة المفيدة له، وسوف نشرح مكونات وطريقة عمل الوصفة وكيفية استخدامها.مكونات الوصفة لتطويل الشعر
نقدم لحضراتكم عدة مكونات لتطويل الشعر تكلفك قليلاً لكن سوف تحصلي على نتائج مبهرة وهي كالآتي:
- 100 جم من زيت بذر العنب.
- 100 جم من زيت بذر القرع.
- 50 جم من زيت البندق.
- 50 جم من زيت المشمش.
- 50 جم من زيت الشبت.
- 50 جم من زيت الخروع.
- 50 جم من الأرقطيون.
- 50 جم من زيت بذر الشبت.
إليكم الطريقة السريعة التي لا تستغرق طويلاً من وقت حضراتكم للقيام بها وهذه الطريقة كالتالي:
- نقوم بوضع كلاً من زيت بذر العنب والقرع والبندق والمشمش وزيت الشبت والخروع والارقطيون في وعاء نظيف ونقلبهم جيداً.
- بعد خلط المكونات جميعاً نضعها على شعر نظيف مغسول جيداً من فروة الرأس حتى الأطراف ونقوم بتغطيته بفوطة ساخنة.
- تترك هذه الوصفة على الشعر من 2 إلي 4 ساعات.
- نقوم بعد ذلك بغسل الشعر بماء دافئ والشامبو الخاص بحضرتك.
- تكرر هذه الوصفة مرة واحدة في الاسبوع لمدة شهرين ومن الممكن ملاحظة تغيرات في الشعر قبل الشهرين.
الوسوم
تطويل الشعر من الأشياء التي تحلم بها كل الفتيات، لذلك سوف نقدم لكم مجموعة من الزيوت القوية لتطويله، يعتبر الشعر من مقومات جمال المرأة، وهناك اقاويل نسمعها تقول بأن الشعر تاج فوق رأس المرأة، فكلما كان الشعر طويل وناعم ولامع زاد جمال المرأة، فكثير من الرجال أو الأزواج يفضلون السيدات ذات الشعر الطويل، ولذلك يبحث الكثير منهم عن كل جديد من الوصفات والخلطات المفيدة في تغذية هذا الشعر وتطويله، لتقوم بإرضاء زوجها وأن تظهر له في أجمل صوة يحب أن يراها بها، وسوف نقدم لكم في هذه الوصفة مجموعة من الزيوت المختلفة المفيدة له، وسوف نشرح مكونات وطريقة عمل الوصفة وكيفية استخدامها.مكونات الوصفة لتطويل الشعر
نقدم لحضراتكم عدة مكونات لتطويل الشعر تكلفك قليلاً لكن سوف تحصلي على نتائج مبهرة وهي كالآتي:
- 100 جم من زيت بذر العنب.
- 100 جم من زيت بذر القرع.
- 50 جم من زيت البندق.
- 50 جم من زيت المشمش.
- 50 جم من زيت الشبت.
- 50 جم من زيت الخروع.
- 50 جم من الأرقطيون.
- 50 جم من زيت بذر الشبت.
إليكم الطريقة السريعة التي لا تستغرق طويلاً من وقت حضراتكم للقيام بها وهذه الطريقة كالتالي:
- نقوم بوضع كلاً من زيت بذر العنب والقرع والبندق والمشمش وزيت الشبت والخروع والارقطيون في وعاء نظيف ونقلبهم جيداً.
- بعد خلط المكونات جميعاً نضعها على شعر نظيف مغسول جيداً من فروة الرأس حتى الأطراف ونقوم بتغطيته بفوطة ساخنة.
- تترك هذه الوصفة على الشعر من 2 إلي 4 ساعات.
- نقوم بعد ذلك بغسل الشعر بماء دافئ والشامبو الخاص بحضرتك.
- تكرر هذه الوصفة مرة واحدة في الاسبوع لمدة شهرين ومن الممكن ملاحظة تغيرات في الشعر قبل الشهرين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وصفة رهيبة لتطويل الشعر بنتائج مضمونة مذهلة لن تصدقيها إلا بعد التجربة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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