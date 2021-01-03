وصفة رهيبة لتطويل الشعر بنتائج مضمونة مذهلة لن تصدقيها إلا بعد التجربة

تطويل الشعر من الأشياء التي تحلم بها كل الفتيات، لذلك سوف نقدم لكم مجموعة من الزيوت القوية لتطويله، يعتبر الشعر من مقومات جمال المرأة، وهناك اقاويل نسمعها تقول بأن الشعر تاج فوق رأس المرأة، فكلما كان الشعر طويل وناعم ولامع زاد جمال المرأة، فكثير من الرجال أو الأزواج يفضلون السيدات ذات الشعر الطويل، ولذلك يبحث الكثير منهم عن كل جديد من الوصفات والخلطات المفيدة في تغذية هذا الشعر وتطويله، لتقوم بإرضاء زوجها وأن تظهر له في أجمل صوة يحب أن يراها بها، وسوف نقدم لكم في هذه الوصفة مجموعة من الزيوت المختلفة المفيدة له، وسوف نشرح مكونات وطريقة عمل الوصفة وكيفية استخدامها.

مكونات الوصفة لتطويل الشعر

نقدم لحضراتكم عدة مكونات لتطويل الشعر تكلفك قليلاً لكن سوف تحصلي على نتائج مبهرة وهي كالآتي:

100 جم من زيت بذر العنب.

100 جم من زيت بذر القرع.

50 جم من زيت البندق.

50 جم من زيت المشمش.

50 جم من زيت الشبت.

50 جم من زيت الخروع.

50 جم من الأرقطيون.

50 جم من زيت بذر الشبت.

طريقة عمل الوصفة وكيفية إستخدامها

إليكم الطريقة السريعة التي لا تستغرق طويلاً من وقت حضراتكم للقيام بها وهذه الطريقة كالتالي: