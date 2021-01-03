علاج شيب الشعر بالنسكافيه وتغيير اللون الأبيض في دقائق معدودة ودون عودة مُجددًا

أشارت العديد من الدراسات أنه يمكن علاج شيب الشعر بالنسكافيه وصبغه وذلك من أجل التخلص من الشعر الأبيض نهائيًا، حيث أن الشيب وظهور الشعر الأبيض من أكثر المُشكلات التي أصبحت متواجدة في الفترة الحالية، والتي تحدث نتيجة للعديد من الأسباب التي تؤدي إلى نقص إنتاج صبغة الميلانين في الجسم والمُسؤولة عن إعطاء اللون للشعر، وبالتالي ينتج الشعر الجديد بلون أبيض أو رمادي، ويكون ذلك سواء لأسباب وراثية أو نفسية أو أسباب مرضية، يحتاج الأفراد إلى معرفتها أولًا لسرعة العلاج والتخلص من المشكلة.

علاج شيب الشعر بالنسكافيه

تُساعد القهوة في زيادة نسبة الكافيين في الجسم باعتبارها من أفضل المشروبات التي يعشقها كافة الأفراد، ويمكنها مُساعدة الأفراد أيضًا في صبغ الشعر بلون أغمق وتغطية الشيب إلى الأبد، وذلك عن طريق الاستخدام المنتظم لها، بإتباع الخطوات التالية :

إحضار كوب من القهوة المُحمصة الداكنة.

مزج نصف كوب من القهوة مع معلقتين كبيرتين من حبوب القهوة.

إحضار كوب من مرطب الشعر.

دمج القهوة مع المرطب ووضع الخليط على شعر نظيف ورطب.

ترك الخليط على الشعر لمدة ساعة على الأقل، ثم غسله بعد ذلك.

يُكرر الأمر بعد ذلك في حالة لزم الأمر.

طريقة صبغ الشعر بالنسكافيه

يُمكن التخلص من الشيب طبيعيًا عن طريق عمل صبغة طبيعية من القهوة أو النسكافيه القهوة سريعة التحضير وذلك عن طريق إتباع الخطوات التالية:

غسل الشعر أولًا لتنظيفه من كافة الزيوت المُتعلقة به، ويكون ذلك باستخدام الماء والشامبو.

القيام بتحضير كوبين من القهوة ووضعهما في إناء كبير من أجل توزيعها على الشعر.

شطف الشعر جيدًا باستخدام القهوة عن طريق غمرها في الوعاء، ويمكن استعمال كوب صغير للمساعدة في غسل الشعر.

تُدلك فروة الرأس باستخدام القهوة لمدة ربع ساعة وتُترك لعدة ساعات، بعد أن يتم لف الشعر على هيئة كعكة.

يُغسل الشعر باستعمال خل التفاح، من أجل المساهمة في الحفاظ على لون القهوة لأطول مُدة ممكنة.

القهوة والحناء لعلاج الشيب

تُساعد القهوة على تغذية الشعر وترطيبه، وتتضاعف القيمة بإضافة الحناء، ويمكن تحقيق ذلك عن طريق :

إحضار كوب من معجون الحناء الطازج.

ثلاثة ملاعق من مسحوق الأملج.

معلقة صغيرة من البن.

قفازات لاستخدامها على اليدين.

فرشاة للشعر لصبغ الشعر بها.

طريقة تحضير خليط الحناء والقهوة