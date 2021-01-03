اعملي البطاطس الحلزونية الشهيرة احسن من المطاعم ومن غير ادوات خاصة

نقدم اليوم لكل متابعينا الكرام طريقة عمل البطاطس المقلية الحلزونية طريقة جديدة الاعداد الذ واشهي بطاطس مقرشة، يعشق الكثير تناول البطاطس بجميع أنواعها ويعد طبق البطاطس المحمر هو وجبة أساسية على المائدة، لذا نستعرض معكم طريقة جديدة لعمل البطاطس المقرمشة فتابعوني. طريقة عمل البطاطس المقرمشة الحلزونية طريقة عمل البطاطس المقرمشة الحلزونية المكونات نصف كيلو من البطاطس متوسطة الحجم.

أعواد خشبية.

زيت غزير للقلي.

ملح حسب الرغبة.

فلفل أسود. طريقة تحضير البطاطس الحلزونية طريقة تحضير البطاطس الحلزونية اولا قومي بتقطع جزء،صغير من البطاطس، ثم قومي بتدخل عود خشبي بداخل البطاطس. ثم باستخدام السكين قومي بتقطيع البطاطس على شكل حلزوني، حتي تنزل الحلقات إلى اسفل لوحدها. ضعي مقلاة على النار بها زيت غزير لللقلي، ثم ضعي البطاطس واتركيها لمدة ربع ساعة حتي تتحمر معك. اخرجيها في طبق التقديم ورشي عليها الملح والفلفل الاسود وتقدم وبألف هنا. الوسوم

نقدم اليوم لكل متابعينا الكرام طريقة عمل البطاطس المقلية الحلزونية طريقة جديدة الاعداد الذ واشهي بطاطس مقرشة، يعشق الكثير تناول البطاطس بجميع أنواعها ويعد طبق البطاطس المحمر هو وجبة أساسية على المائدة، لذا نستعرض معكم طريقة جديدة لعمل البطاطس المقرمشة فتابعوني. طريقة عمل البطاطس المقرمشة الحلزونية طريقة عمل البطاطس المقرمشة الحلزونية المكونات نصف كيلو من البطاطس متوسطة الحجم.

أعواد خشبية.

زيت غزير للقلي.

ملح حسب الرغبة.

فلفل أسود. طريقة تحضير البطاطس الحلزونية طريقة تحضير البطاطس الحلزونية اولا قومي بتقطع جزء،صغير من البطاطس، ثم قومي بتدخل عود خشبي بداخل البطاطس. ثم باستخدام السكين قومي بتقطيع البطاطس على شكل حلزوني، حتي تنزل الحلقات إلى اسفل لوحدها. ضعي مقلاة على النار بها زيت غزير لللقلي، ثم ضعي البطاطس واتركيها لمدة ربع ساعة حتي تتحمر معك. اخرجيها في طبق التقديم ورشي عليها الملح والفلفل الاسود وتقدم وبألف هنا.

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