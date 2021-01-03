وصفه خطيره لتطويل وتكثيف الشعر الخفيف ومنع التساقط وانبات فراغات الشعر شعرك هيطول للركب

وصفه خطيره لتطويل وتكثيف الشعر الخفيف ومنع التساقط أغلبية الفتيات تبحث عن أفضل الوصفات الطبيعية التي تزيد من طول وكثافة الشعر، وبالأخص من يعاني من مشكلة تساقط الشعر وسقوط الكثير منه عند تمشيطه، وكل من يعاني من الصلع ووجود الكثير من الفراغات في الشعر، ولن يفضل البعض منا تطبيق الكريمات والمنتجات الكيميائية لأننا نعلم أنها على رغم فعاليتها وماركتها المعروفة ولكنها تحمل الكثير من الأضرار على الشعر بالمدى البعيد، ولكن لا يوجد أفضل من المكونات والوصفات الطبيعية التي تزيد من تطويل وتكثيف الشعر الخفيف في المنزل بوقت قصير.

الكركدية:

تعتبر زهور الكركدية علاج فعال في منع تساقط الشعر وتتم من خلال مزج كمية من زهور الكركدية والقليل من أوراق الكاري وكمية مناسبة من الماء لعجن المكونات معاً، ويضاف له القليل من زيت جوز الهند، ويطبق القناع على الشعر ويترك لمدة لا تقل عن نصف ساعة، ومن ثم نغسل الشعر بالشامبو، مع الحرص على تكرار الوصفة مرتين في الأسبوع ونستمر على ذلك لمدة شهر كامل.

ماء البصل:

نقوم بخلط 3 ملاعق من عصير البصل مع ملعقة من زيت الزيتون وتخلط المكونات معاً بشكل جيد، ويطبق الخليط على فروة الرأس ومن ثم نقوم بتدليكها مع عمل حركات دائرية لمدة لا تقل عن ربع ساعة، ومن ثم يترك على الشعر لمدة ساعتين ومن ثم يغسل الشعر بالشامبو بشكل جيد، هذه من أفضل الوصفات الطبيعية لتطويل الشعر ويتم تكرار الوصفة مرة من كل أسبوع للحصول على أفضل النتائج.

بور الحلبة:

نقوم بنقع 3ملاعق من بذور الحلبة وتطحن حتى أن نحصل على عجين ويضاف لها ملعقتين من حليب جوز الهند، ونوزع الخليط على الشعر ويترك لمدة 30 دقيقة، ومن ثم يغسل الشعر بالماء الفاتر.