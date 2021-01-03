ملعقه ضعيها مع الشامبو ولن يقف شعرك عن النمو بغزارة رهيبة ولن يتساقط بعد اليوم ويحارب الصلع وإنبات الفراغات

ضعيها مع الشامبو ولن يقف شعرك عن النمو مشكلة تساقط الشعر بغزارة من أسوأ المشكلات التي تواجها النساء حول العالم ولن تصل لحل مناسب يعالجها حتى الآن، ولكن يمكنك اليوم استخدام وصفات ومكونات طبيعية مضمونة ومجربة مع الشامبو تساعدكِ على التخلص من تساقط الشعر، بالإضافة إلى أنها تساهم في نمو الشعر ومحاربة الصلع وإنبات الفراغات.

يحتوي العسل على كثير من العناصر الطبيعية المفيدة لفروة الرأس والشعر ويساعد على منع تساقط الشعر وملئ الفراغات، فهو يعمل كمضاد طبيعي للفطريات والجراثيم لذا يكون غسيل الشعر بالعسل من أفضل ما يمكن القيام به لأنه سوف ينظف فروة الرأس من البكتيريا ويقضي عليها تماماً ويقلل من ظهور القشرة في الشعر.

قومي سيداي بإضافة 2/1 ملعقة من عسل النحل الخام إلى ملعقتين كبيرتين من الشامبو واخلطيهم مع بعضهم جيداً، ويستخدم كلما قومتي بغسيل الشعر واستعمال العسل بتلك الطريقة يؤدي إلى تفتيح لون الشعر مع مرور الوقت.

مما لا شك فيه أن جل الصبار أو ما يعرف بالألوفيرا من أفضل المكونات الطبيعية التي يمكن أن تستخدم في حل الكثير من المشكلات الجمالية سواء للشعر أو للبشرة، فلديه قدرة كبيرة على نمو الشعر بغزارة والتخلص من القشرة نهائياً ويحافظ على فروة الرأس ويجعلها رطبة.

عليك بإضافة ملعقة صغيرة من جل الألوفيرا لملعقتين كبيرتين من الشامبة وابدئي في غسيل الشعر بالخليط مع تدليك فروة الرأس جيداً وشطفه بالماء الفاتر وتكرار الاستخدام للحصول على نتائج مرضية سريعة.

تعمل ماء الورد على استقرار الرقم الهيدروجيني وتوازن الشعر، مما يساعد على معالجة الشعر التالف فماء الورد تكون بمثابة مضاد للالتهاب نظراً لما تحتويه من عناصر مطهرة تعمل على تحفيز نمو الشعر بغزارة.

يضاف ملعقة صغيرة من ماء الورد إلى ملعقتين كبيرتين من الشامبو ويتم غسل الشعر بالخليط جيداً وشطفه بالماء الفاتر.