اقوى كريم ساحر ضعيه لوجهك 5 دقائق قبل الخروج ستحسدك صديقاتك من جمال وتبييض بشرتك تفتيح دائم مدى الحياه

جمال وتيييض بشرتك تفتيح دائم تبيض الوجه وتصفيته بسرعه رهيبه مما لا شك فيه أن هذا ما تبحث عنه الفتيات لكي تخفي آثار الحبوب والبثور وغيرها من المشكلات الجمالية التي تعمل على تشويه البشرة، ولكن بعد أن منحتني جدتي بعض من النصائح الرهيبة العظيمة والتي اعتمدت عليها حصلت على نتائج فعالة ومفيدة جداً للبشرة بعد استخدام الوصفات الطبيعية.

البرتقال من الفواكه التي تحتوي على نسبة عالية جداً من فيتامين سي وهو من أهم العناصر التي تعمل على تبيض الوجه وتغذيتها بعمق، لذا احرصي على تناول عصير البرتقال كل يوم وبشكل منتظم، بالإضافة إلى أن الكركم من الأعشاب الطبيعية التي تعمل على تنظيف البشرة من الشوائب.

ملعقتين من عصير البرتقال.

ملعقة كبيرة من مسحوق الكركم.

في وعاء قومي بخلط عصير البرتقال مع مسحوق الكركم حتى أن تحصلين على عجينة طرية ومتجانسة، ثم ابدئي أولاً بتنظيف الوجه عن طريق غسله بالماء الفاتر لفتح المسام بعدها يتم تجفيفه بمنشفة نظيفة وناعمة، قومي بدهن الوجه بالوصفة مع عدم الاقتراب من منطقة العينين قبل النوم واتركيه حتى أن يجف ولمدة 20 دقيقة ، بعدها يتم غسيل الوجه بالماء الفاتر وتجفيفه مرة ثانية ويمكنك استخدام تلك الوصفة لتبيض اليدين والرقبة مرة واحدة كل يوم.

تعتبر وصفة الزبادي والعسل من أقوى الوصفات الطبيعية التي يمكن أن تستخدم لتبيض الوجه وتغذيته، كما أنها من أفضل الوصفات التي يتم استخدامها للتخلص من الهالات السوداء وعلامات التقدم بالسن.

2/1 ملعقة كبيرة عسل.

1 ملعقة كبيرة زبادي.

في وعاء صغير قومي بخلط المكونات مع بعضها ثم تنظيف الوجه كما سبق وذكرناه وتجفيفه بعد ذلك، ثم يطبق الخليط على الوجه بواسطة حركات دائرية بسيطة ويترك لمدة 15 دقيقة حتى يجف وبعدها يتم شطفه بالماء البارد حتى يغلق المسام.