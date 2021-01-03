اقوى كريم ساحر ضعيه لوجهك 5 دقائق قبل الخروج ستحسدك صديقاتك من جمال وتبييض بشرتك تفتيح دائم مدى الحياه

جمال وتيييض بشرتك تفتيح دائم تبيض الوجه وتصفيته بسرعه رهيبه مما لا شك فيه أن هذا ما تبحث عنه الفتيات لكي تخفي آثار الحبوب والبثور وغيرها من المشكلات الجمالية التي تعمل على تشويه البشرة، ولكن بعد أن منحتني جدتي بعض من النصائح الرهيبة العظيمة والتي اعتمدت عليها حصلت على نتائج فعالة ومفيدة جداً للبشرة بعد استخدام الوصفات الطبيعية.وصفة البرتقال لتبيض الوجه وتصفيته
البرتقال من الفواكه التي تحتوي على نسبة عالية جداً من فيتامين سي وهو من أهم العناصر التي تعمل على تبيض الوجه وتغذيتها بعمق، لذا احرصي على تناول عصير البرتقال كل يوم وبشكل منتظم، بالإضافة إلى أن الكركم من الأعشاب الطبيعية التي تعمل على تنظيف البشرة من الشوائب.طريقة استخدام وصفة البرتقال والكركم: المكونات:
ملعقتين من عصير البرتقال.
ملعقة كبيرة من مسحوق الكركم.طريقة الاعداد والاستخدام:
في وعاء قومي بخلط عصير البرتقال مع مسحوق الكركم حتى أن تحصلين على عجينة طرية ومتجانسة، ثم ابدئي أولاً بتنظيف الوجه عن طريق غسله بالماء الفاتر لفتح المسام بعدها يتم تجفيفه بمنشفة نظيفة وناعمة، قومي بدهن الوجه بالوصفة مع عدم الاقتراب من منطقة العينين قبل النوم واتركيه حتى أن يجف ولمدة 20 دقيقة ، بعدها يتم غسيل الوجه بالماء الفاتر وتجفيفه مرة ثانية ويمكنك استخدام تلك الوصفة لتبيض اليدين والرقبة مرة واحدة كل يوم.وصفة الزبادي والعسل لتبيض الوجه:
تعتبر وصفة الزبادي والعسل من أقوى الوصفات الطبيعية التي يمكن أن تستخدم لتبيض الوجه وتغذيته، كما أنها من أفضل الوصفات التي يتم استخدامها للتخلص من الهالات السوداء وعلامات التقدم بالسن.المكونات:
2/1 ملعقة كبيرة عسل.
1 ملعقة كبيرة زبادي.طريقة التحضير والاستخدام:
في وعاء صغير قومي بخلط المكونات مع بعضها ثم تنظيف الوجه كما سبق وذكرناه وتجفيفه بعد ذلك، ثم يطبق الخليط على الوجه بواسطة حركات دائرية بسيطة ويترك لمدة 15 دقيقة حتى يجف وبعدها يتم شطفه بالماء البارد حتى يغلق المسام.
الوسوم
جمال وتيييض بشرتك تفتيح دائم تبيض الوجه وتصفيته بسرعه رهيبه مما لا شك فيه أن هذا ما تبحث عنه الفتيات لكي تخفي آثار الحبوب والبثور وغيرها من المشكلات الجمالية التي تعمل على تشويه البشرة، ولكن بعد أن منحتني جدتي بعض من النصائح الرهيبة العظيمة والتي اعتمدت عليها حصلت على نتائج فعالة ومفيدة جداً للبشرة بعد استخدام الوصفات الطبيعية.وصفة البرتقال لتبيض الوجه وتصفيته
البرتقال من الفواكه التي تحتوي على نسبة عالية جداً من فيتامين سي وهو من أهم العناصر التي تعمل على تبيض الوجه وتغذيتها بعمق، لذا احرصي على تناول عصير البرتقال كل يوم وبشكل منتظم، بالإضافة إلى أن الكركم من الأعشاب الطبيعية التي تعمل على تنظيف البشرة من الشوائب.طريقة استخدام وصفة البرتقال والكركم: المكونات:
ملعقتين من عصير البرتقال.
ملعقة كبيرة من مسحوق الكركم.طريقة الاعداد والاستخدام:
في وعاء قومي بخلط عصير البرتقال مع مسحوق الكركم حتى أن تحصلين على عجينة طرية ومتجانسة، ثم ابدئي أولاً بتنظيف الوجه عن طريق غسله بالماء الفاتر لفتح المسام بعدها يتم تجفيفه بمنشفة نظيفة وناعمة، قومي بدهن الوجه بالوصفة مع عدم الاقتراب من منطقة العينين قبل النوم واتركيه حتى أن يجف ولمدة 20 دقيقة ، بعدها يتم غسيل الوجه بالماء الفاتر وتجفيفه مرة ثانية ويمكنك استخدام تلك الوصفة لتبيض اليدين والرقبة مرة واحدة كل يوم.وصفة الزبادي والعسل لتبيض الوجه:
تعتبر وصفة الزبادي والعسل من أقوى الوصفات الطبيعية التي يمكن أن تستخدم لتبيض الوجه وتغذيته، كما أنها من أفضل الوصفات التي يتم استخدامها للتخلص من الهالات السوداء وعلامات التقدم بالسن.المكونات:
2/1 ملعقة كبيرة عسل.
1 ملعقة كبيرة زبادي.طريقة التحضير والاستخدام:
في وعاء صغير قومي بخلط المكونات مع بعضها ثم تنظيف الوجه كما سبق وذكرناه وتجفيفه بعد ذلك، ثم يطبق الخليط على الوجه بواسطة حركات دائرية بسيطة ويترك لمدة 15 دقيقة حتى يجف وبعدها يتم شطفه بالماء البارد حتى يغلق المسام.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اقوى كريم ساحر ضعيه لوجهك 5 دقائق قبل الخروج ستحسدك صديقاتك من جمال وتبييض بشرتك تفتيح دائم مدى الحياه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.