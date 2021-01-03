أضرار صبغة الشعر على المرأة الحامل وخطورتها ويجب الابتعاد عنها

أضرار صبغة الشعر على المرأة الحامل من أكثر الأمور التي تشغل بال كل سيدة حامل هو مدى تأثير الصبغات الكيميائية على الحمل، ويوجد آراء مختلفة منها السلبي واٌيجابي في هذا الأمر، حيث أن المرآة خلال فترة الحمل لا يحل لها القيام بالكثير من الأشياء حتى لا تصيب الجنين بأي أذى، وكل ما يتعلق بجمالها، ومن بينها صبغة الشعر، لا تدرك إذا كان هذا أمن أم لا، فتتجنبه على سبيل الراحة ولا تدخل في أمور عصيب هي في غنى عنها، لذا حرصنا أن نوفر لكل سيدة حامل أبرز أضرار الصبغة على الشعر خلال فترة الحمل.

أضرار صبغة الشعر على المرأة الحامل

الكثير من الأطباء يصرحون أنه لا يوجد أي ضرر على الحمل عند القيام بتطبيق الصبغة، حيث أن الشعر يمتصه بشكل كبير ولن يتمكن من الوصول للرحم، لكن يجب الحذر في استخدامها، عندما يوجد أي جرح بالجسم، ولا يتم تطبيقها إلا بعد استشارة الطبيب ومعرفة مدى خطورتها على حالتك الصحية.

طرق منزلية بديلة لصبغ الشعر في الحمل

يوجد الكثير من المكونات الطبيعية التي تكون بمثابة حلول بديلة لطرق صبغ الشعر في المنزل بالخطوات دون أي ضرر:

عشبة البابونج:

يعتبر البابونج من أكثر المكونات الطبيعية التي تساعد على تغير لون الشعر للون الأشقر الفاتح، وبإمكانك القيام به في المنزل، عن طريق أخذ أربع أكياس من البابونج، ويوضع بالماء المغلي ويترك لعدة دقائق، ومن ثم نقوم بتطبيقه على الشعر، ويترك لمدة لا تقل عن نصف ساعة في الشمس أو يجفف بالسيشوار، ونقوم بغسل الشعر بشكل جيد ويرطب بالبلسم.

الليمون:

يعمل على تفتيح لون الشعر من خلال مزج كوب من عصير الليمون مع كوب آخر من الماء النقي، ونصف كوب من زيت الزيتون، وتقلب المكونات معاً بشكل جيد، ويطبق على الشعر ويترك حتى تحصلين على اللون المرغوب به.