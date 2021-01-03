كنز رباني رهيب لشيب الشعر والتخلص من الشعر الابيض نهائيا في 3 أيام

كنز رباني رهيب لشيب الشعر والتخلص من الشعر الابيض ذا كنتي تعاني من الشعر الأبيض ويسبب لكي الإزعاج وترغبين في معرفة طرق طبيعية فعالة لتلوين الشعر فنحن هنا اليوم لمساعدتك، حيث أن الشعر الأبيض من أكثر المشاكل تداول بين كلاً من السيدات والرجال، ونعلم أن السر وراء ذلك هي صبغة الميلانين حيث أنها هي المسئولة عن لون الشعر، ومع التقدم بالعمر ينتج خفض في انتاج نسبة الميلانين لبصيلات الشعر، مما يسبب تغير لون الشعر للون الأبيض، ولكن هذه الظاهرة أصبحت تتداول بشكل كبير بين المراهقين وحتى الأطفال ويكثر البحث عن طرق طبيعية بعيدة تماماً عن أي مواد كيميائية تسبب تلف الشعر وتكون حل مؤقت، فتعالي معي لنتعرف على أفضل المكونات والخلطات لمكافحة الشيب المبكر.

وصفات طبيعية للتخلص من الشيب

بعيداً عن استخدام الصبغات الكيميائية بمواد تسبب تلف وتقصف الشعر إليكم أهم المكونات الطبيعية الفعالة في تغير لون الشعر والتخلص من شيب الشعر:

وصفه عنب الثعلب الهندي للتخلص من الشيب

نقوم بوضع 4 حبات من الثعلب الهندي بكمية مناسبة من الماء وتترك حتى تمام الغليان، ومن ثم نقوم بإضافة كوب من زيت جوز الهند على النار مع التقليب باستمرار، ويترك الخليط على النار لمدة لا تقل عن 10 دقائق حتى أن نتخلص من الماء ونحصل على قوام زيتي، ونقوم بوضع الخليط بزجاجة الحفظ، ويتم تطبيق ملعقتين من الخليط وندلك به فروة الرأس بشكل جيد، مع الاستمرار في ذلك من الأطراف للجذور ويترك لمدة لا تقل عن ربع ساعة، ونترك الخليط على الشعر لأطول وقت ممكن ومن الأفضل أن يترك لمدة ليلة كاملة، وفي الصباح نقوم بغسل الشعر بالماء والشامبو ويرطب بالبلسم.

وصفه الميرمية للتخلص من شيب الشعر

نقوم بغلي 4 ملاعق من الميرمية ويضاف لها ملعقة من القرنفل وتقلب المكونات معاً بشكل جيد، ومن ثم نقوم بمزج ملعقتين من الحناء بنصف كوب من الماء ونضيفها للمرمية وتخلط المكونات معاً بطريقة جيدة، ومن ثم يوضع الخليط على الشعر ويترك لمدة 30 دقيقة، وبعد ذلك يغسل بالطريقة المعتادة.