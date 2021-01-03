مرطبات طبيعية للبشرة، حيث تُعاني السيدات والرجال وخاصةً في فترة الشتاء، من جفاف البشرة والذي يؤدي بدوره إلى التقشير والاحمرار والحكة فضلاً عن أنه يتسبب في ظهور علامات التجاعيد المُبكرة في الوجه، وتلجأ السيدات إلى الكريمات المرطبة والمواد الكيميائية وجلسات الليزر وغيرها من الحيل الأُخرى، ونظراً للتكلفة العالية للعلاجات الطبية والمواد المرطبة التي يتم شرائها من الصيدليات، تلجأ السيدات إلى استخدام المواد الطبيعية لإنخفاض التكلفة المادية بالإضافة إلى عدم وجود أية آثار جانبية لها، على عكس المستحضرات الكيميائية التي تُسبب في بعض الأحيان آثار جانبية ضارة، وفي هذه المقالة سوف نُقدم لكم عبر السطور القادمة مرطبات طبيعية للبشرة للحصول على بشرة ناعمة كالأطفال.

مرطبات طبيعية للبشرة

قبل أن نبدأ في ذكر المرطبات الطبيعية للبشرة، لابد لنا في أن نبدأ بذكر الأسباب التي تؤدي إلى حدوث جفاف بالبشرة، وهي:-

1- عدم شرب الماء بشكل كافي.

2- سوء في التغذية.

3- عدم النوم لعدد ساعات كافية.

مرطبات البشرة الطبيعية

1- العسل مرطب طبيعي للبشرة الجافة

وذلك بسبب احتوائه على مُضادات الأكسدة التي تعمل على علاج مشاكل البشرة وترطيبها، ويمنع ظهور علامات التقدم بالعمر.

2- اللبن مرطب طبيعي للبشرة الدهنية

بسبب احتوائه على فيتامينات أ، ب، د وأحماض الألفا هيدروكسي، التي تُعادل احماض البشرة الدُهنية وتعمل على تحفيز خلايا البشرة على انتاج الكولاجين، بالإضافة إلى أن لللبن دور كبير في تفتيح البشرة.

3- زيت الزيتون مرطب طبيعي لكل أنواع البشرة

وذلك بسبب احتواءه على فيتامين E الذ يُغذي ويرطب البشرة، ويمنع تكون حب الشباب عن طريق قتل البكتيريا التي تُسبب تكونها من الأساس.

مرطبات طبيعية أُخرى

يوجد العديد من المرطبات الطبيعية، وهي مثل زيت جوز الهند وزبدة الشيا وقشر الموز، بالإضافة إلى زيت الجوجوبا.