روج شفاه أحمر طبيعي لترطيب وتنعيم الشفاه بمكونات طبيعيه في منزلك جربي بنفسك

روج شفاه أحمر طبيعي لترطيب وتنعيم الشفاه بمكونات طبيعيه يعتبر الشفاه الوردية الناعمة حلم كل فتاة، دون الحاجة إلى وضع أحمر شفاه، حيث أنه يؤثر على الشفتين بشكل كبير ويجعلها متشققة وجافة، وذلك بسبب احتوائه على مواد كيميائية مضرة، ولذلك هناك طرق طبيعية لعمل الروج في البيت بمكونات بسيطة، حتى تضمن الحفاظ على الشفاه بدون ضرر وتساعد على تفتيح الشفاه وزيادة نعومتها، وفي هذا المقال سوف نعرض طريقة عمل الروج بالبنجر. طريقة عمل الروج بالبنجر لتفتيح وتلوين الشفتين نصف حبة متوسطة من البنجر.

كمية مناسبة من زيت جوز الهند. طريقة التحضير:- في البداية نقوم بغسل حبة البنجر وتقشير الطبقة الخارجية لها من خلال الاستعانة بمقشرة الخضار.

ثم نقوم بتقطيع البنجر لقطع صغيرة ونضعها في خلاط كهربائي بدون إضافة ماء ونخلط جيدًا.

ثم نقوم بتصفية البنجر ثم نضيف إليه زيت جوز الهند، وبذلك يكون قد تم عمل الروج بسهولة.

ثم نقوم بوضع كمية من هذا الخليط على الشفتين مرتين في اليوم، وسوف نلاحظ نتيجة فعالة خلال 7 أيام.

ثم نحتفظ بالكمية المتبقية في علبة نظيفة داخل الثلاجة، حتى نستخدمها في وقت لاحق. طريقة عمل الروج بالبنجر في البيت لترطيب وتلوين الشفايف ملعقة من شمع العسل.

ثمرة صغيرة من البنجر.

فازلين (حسب الحاجة).

زيت جوز هند (حسب الحاجة). طريقة التحضير:- نقوم بتقشير البنجر وتقطيعه لقطع صغيرة، ثم نخلطه مع شمع العسل في الخلاط الكهربائي.

ثم نقوم بتصفية الخليط ونضيف له كمية من زيت جوز الهند والفازلين ونخلطهم جيدًا، ثم نضع الخليط في علبة من البلاستيك.

ثم نقوم بوضع هذا الخليط على الشفتين في أي وقت نريده، حيث يعتبر هذا الخليط مرطب طبيعي للشفاه وروج أيضًا. الوسوم

روج شفاه أحمر طبيعي لترطيب وتنعيم الشفاه بمكونات طبيعيه يعتبر الشفاه الوردية الناعمة حلم كل فتاة، دون الحاجة إلى وضع أحمر شفاه، حيث أنه يؤثر على الشفتين بشكل كبير ويجعلها متشققة وجافة، وذلك بسبب احتوائه على مواد كيميائية مضرة، ولذلك هناك طرق طبيعية لعمل الروج في البيت بمكونات بسيطة، حتى تضمن الحفاظ على الشفاه بدون ضرر وتساعد على تفتيح الشفاه وزيادة نعومتها، وفي هذا المقال سوف نعرض طريقة عمل الروج بالبنجر. طريقة عمل الروج بالبنجر لتفتيح وتلوين الشفتين نصف حبة متوسطة من البنجر.

كمية مناسبة من زيت جوز الهند. طريقة التحضير:- في البداية نقوم بغسل حبة البنجر وتقشير الطبقة الخارجية لها من خلال الاستعانة بمقشرة الخضار.

ثم نقوم بتقطيع البنجر لقطع صغيرة ونضعها في خلاط كهربائي بدون إضافة ماء ونخلط جيدًا.

ثم نقوم بتصفية البنجر ثم نضيف إليه زيت جوز الهند، وبذلك يكون قد تم عمل الروج بسهولة.

ثم نقوم بوضع كمية من هذا الخليط على الشفتين مرتين في اليوم، وسوف نلاحظ نتيجة فعالة خلال 7 أيام.

ثم نحتفظ بالكمية المتبقية في علبة نظيفة داخل الثلاجة، حتى نستخدمها في وقت لاحق. طريقة عمل الروج بالبنجر في البيت لترطيب وتلوين الشفايف ملعقة من شمع العسل.

ثمرة صغيرة من البنجر.

فازلين (حسب الحاجة).

زيت جوز هند (حسب الحاجة). طريقة التحضير:- نقوم بتقشير البنجر وتقطيعه لقطع صغيرة، ثم نخلطه مع شمع العسل في الخلاط الكهربائي.

ثم نقوم بتصفية الخليط ونضيف له كمية من زيت جوز الهند والفازلين ونخلطهم جيدًا، ثم نضع الخليط في علبة من البلاستيك.

ثم نقوم بوضع هذا الخليط على الشفتين في أي وقت نريده، حيث يعتبر هذا الخليط مرطب طبيعي للشفاه وروج أيضًا.

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