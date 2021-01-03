أصنعي بنفسك مربي قشر البرتقال بنكهة البرتقال جديده والطعم وروعه

أصنعي بنفسك مربي قشر البر تقال تعتبر المربي نوع من أنواع الحلويات الشهية للغاية للجميع، ويقبل عليها فئة كبيرة من الأطفال والكبار، وتتم من خلال السكر مع قطع الفاكهة، وتحمل قيمة غذائية كبيرة لأننا ندرك ما تحمله الفواكه من فوائد هامة، ومن بين أنواع المربات المختلفة مربى قشر البرتقال، التي تتميز بطعمها الرائع والمميز، ولكن نجد الأغلبية يقبلون على شراء مربي قشرالبرتقال من الخارج ويمكن صنعها في المنزل، على الرغم من أنه بإمكانك القيام بها في المنزل بمكونات بسيطة وبطعم شهي.

طريقة صنع مربى قشر البرتقال

تعرفي معنا على الوصفة والخطوات البسيطة لعمل مربى قشرالبرتقال بالمنزل واستمتعي بطعم شهي ومذاق رائع:

كليو من قشر البرتقال.

قشرة ثمرة واحدة من اليوسفي.

كليو واحد من السكر الأبيض.

ثلاث أكواب من عصير البرتقال.

ملعقة من عصير الليمون.

المكونات:طريقة التحضير:

نقوم بتقشر البرتقال حتى نحصل على طبقة رقيقة من القشر ونتخلص من اللحاء الأبيض الموجود بها.

نقوم بتجميع القشور بمصفاة وتغسل بشكل جيد ويضاف لها قشور اليوسفي، ومن ثم توضع على النار متوسطة وتغطى بالماء، وتغطى لمدة ربع ساعة.

بعد أن تغلي نقوم بتصفية البرتقال وتغسليه من جديد ويوضع على النار من جديد ليغلي لمدة 5 دقائق، ترفع قشور البرتقال من على النار، وتترك بمصفاة حتى تتخلصي من المياه.

ويوضع على النار السكر وتقلب بشكل جيد، نقوم الآن بإضافة عصير البرتقال والليمون.

ويضاف لها كوب ونصف من الماء ويترك على نار هادة، ويترك المزيج حتى أن يغلي، ومنذ أن يبدأ الخليط بالغليان نقوم بوضع قشور البرتقال، ومن ثم تترك لمدة لا تقل عن ساعة، ويترك حتى أن تتجانس ومن ثم يرفع القدر من على النار، ويترك حتى يبرد ويوضع ببرطمان زجاجي، ويوضع في الثلاجة حتى يتم تناوله.