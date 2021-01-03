أقوي كريم خارق لشد الوجه بالكولاجين الطبيعي شد وتبييض فوري للبشرة

أقوي كريم خارق لشد الوجه بالكولاجين الطبيعي يتعرض الجلد والبشرة للعديد من العوامل التي تؤثر عليها بشكل سلبي، فمن أشهر ما يؤثر على البشرة هو إنقاص الوزن، حيث يجعل البشرة مترهلة وغير مشدودة، ويعد كريم لبان الذكر من أشهر وأنجح الوصفات التي تساعد على شد البشرة والتخلص من هذه الترهلات والقضاء على التجاعيد، هيا بنا لنتعرف معًا على طريقة استخدام لبان الذكر في عمل كريم لشد الجلد. أقوي كريم خارق لشد الوجه بالكولاجين الطبيعي كوب من المياه المغلية.

ملعقتين كبيرتين لبان ذكر.

ملعقة كريم مرطب. طريقة التحضير والتطبيق:- طريقه تحضير كريم لبان الدكر لشد البشرة وللتخلص من التجاعيد نحضر وعاء ونضع فيه لبان الذكر، ثم نقوم بإضافة المياه المغلية ونغطي الوعاء ونتركه لمدة لا تقل عن أربع أيام. بعد مرور الوقت المحدد نقوم بتصفية منقوع لبان الذكر ونضيف هذا الماء إلى كريم الترطيب ونقلبهم معًا جيدًا إلى أن نحصل على مزيج متجانس. ثم نقوم بدهن هذا الخليط على المكان المصاب مع التدليك برفق حوالي خمس دقائق. يمكن استخدام هذا الكريم يومياً لمدة لا تقل عن شهر للحصول على نتيجة سريعة وفعالة. أقوي كريم خارق لشد الوجه بالكولاجين الطبيعي طريقة عمل كريم لبان الذكر بالنشا:- ملعقة كبيرة لبان ذكر.

كوب كبير ماء مغلي.

ملعقة كبيرة نشا. طريقة التحضير والتطبيق:- بالخطوات تحضير كريم شد الوجه في المنزل في وعاء نضع كمية من الماء الساخن ونتركه ليلة كاملة، ثم نصفي هذا الخليط في صباح اليوم التالي. ثم نضيف ملعقة النشا للخليط ونخلطهم معًا بشكل جيد، ثم نضع الوعاء على النار بعد الخلط لمدة لا تقل عن ثلاث دقائق مع الاستمرار في الخلط حتى يصبح الخليط متجانس. ثم نزيل الوعاء عن النار ونتركه يبرد قليلاً، ثم نبدأ في استخدامه دافئاً. نقوم بفرد كمية من الكريم على البشرة ونتركه حوالي ساعة، ثم نغسل البشرة جيدًا باستخدام الماء الدافئ ثم البارد. يمكن استخدام ماء الورد بعد شطف الوجه حتى يغلق مسام الوجه. نقوم بتطبيق هذا الكريم يومياً لمدة لا تقل عن ثلاثة أسابيع. الوسوم

أقوي كريم خارق لشد الوجه بالكولاجين الطبيعي يتعرض الجلد والبشرة للعديد من العوامل التي تؤثر عليها بشكل سلبي، فمن أشهر ما يؤثر على البشرة هو إنقاص الوزن، حيث يجعل البشرة مترهلة وغير مشدودة، ويعد كريم لبان الذكر من أشهر وأنجح الوصفات التي تساعد على شد البشرة والتخلص من هذه الترهلات والقضاء على التجاعيد، هيا بنا لنتعرف معًا على طريقة استخدام لبان الذكر في عمل كريم لشد الجلد. أقوي كريم خارق لشد الوجه بالكولاجين الطبيعي كوب من المياه المغلية.

ملعقتين كبيرتين لبان ذكر.

ملعقة كريم مرطب. طريقة التحضير والتطبيق:- طريقه تحضير كريم لبان الدكر لشد البشرة وللتخلص من التجاعيد نحضر وعاء ونضع فيه لبان الذكر، ثم نقوم بإضافة المياه المغلية ونغطي الوعاء ونتركه لمدة لا تقل عن أربع أيام. بعد مرور الوقت المحدد نقوم بتصفية منقوع لبان الذكر ونضيف هذا الماء إلى كريم الترطيب ونقلبهم معًا جيدًا إلى أن نحصل على مزيج متجانس. ثم نقوم بدهن هذا الخليط على المكان المصاب مع التدليك برفق حوالي خمس دقائق. يمكن استخدام هذا الكريم يومياً لمدة لا تقل عن شهر للحصول على نتيجة سريعة وفعالة. أقوي كريم خارق لشد الوجه بالكولاجين الطبيعي طريقة عمل كريم لبان الذكر بالنشا:- ملعقة كبيرة لبان ذكر.

كوب كبير ماء مغلي.

ملعقة كبيرة نشا. طريقة التحضير والتطبيق:- بالخطوات تحضير كريم شد الوجه في المنزل في وعاء نضع كمية من الماء الساخن ونتركه ليلة كاملة، ثم نصفي هذا الخليط في صباح اليوم التالي. ثم نضيف ملعقة النشا للخليط ونخلطهم معًا بشكل جيد، ثم نضع الوعاء على النار بعد الخلط لمدة لا تقل عن ثلاث دقائق مع الاستمرار في الخلط حتى يصبح الخليط متجانس. ثم نزيل الوعاء عن النار ونتركه يبرد قليلاً، ثم نبدأ في استخدامه دافئاً. نقوم بفرد كمية من الكريم على البشرة ونتركه حوالي ساعة، ثم نغسل البشرة جيدًا باستخدام الماء الدافئ ثم البارد. يمكن استخدام ماء الورد بعد شطف الوجه حتى يغلق مسام الوجه. نقوم بتطبيق هذا الكريم يومياً لمدة لا تقل عن ثلاثة أسابيع.

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