اقوى كريم لتخسيس البطن وإزالة الكرش فى اسبوع وحرق واذابة دهون الجسم ولن تعود للابد

كريمات طبيعية للتخلص من الكرش تبحث النساء عن أفضل الطرق التي تساعدها في التخلص من الكرش أو دهون البطن نهائياً، كما أنها واحدة من أسوأ المشكلات التي تواجها المرأة فكلهن يبحثن عن طرق طبيعية مجربة ومضمونة لا تترك أي نوع من الآثار الجانبية على الصحة والجسم، فمن الآن يمكنك أن تحصلين على عود ممشوق ووزن مثالي باستخدام الكريمات الطبيعية التي يتم تحضيرها في المنزل.

هناك الكثير من الطرق الطبيعية الذي يمكن أن تقومين باستخدامها في البيت للقضاء على دهون البطن أو التخلص من الكرش وهي:

كريم الزنجبيل وخل التفاح:

الزنجبيل من الأعشاب الطبيعية التي تمتلك الكثير من الفوائد لخسارة الوزن بسرعه بالإضافة إلى أنه يشفي الجلد من الجروح والحروق ويعمل على تفتيح المناطق الداكنة بالجسم خاصة إذا تم مزجه مع بعض من المكونات الطبيعية الأخرة في هذه الحالة يعطي نتائج أكثر فاعلية.

3 ملاعق صغيرة زنجبيل مبشور.

2 ملعقة صغيرة خل التفاح.

1 كوب ماء.

1 ملعقة صغيرة ماء الزهر.

1 ملعقة صغيرة زيت اللوز الحلو.

3 ملاعق كبيرة كريم الجلسوليد.

احضري قدر ضعيه على النار ضيفي له الماء والزنجبيل المبشور واتركيه على نار مرتفعة حتى أن يغلي تماماً وتقل الماء وتصل لحوالي ربع كوب ماء.

ارفعي الزنجبيل من على النار واتركيه حتى أن يبرد ثم يتم تصفيته ويضاف له خل التفاح وزيت اللوز الحلو وماء الزهر وكريم الجلسوليد.

يتم خلط المكونات مع بعضها بطريقة جيدة حتى تصبح مثل الكريم.