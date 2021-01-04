اصبغي شعرك بنفسك في البيت بطريقة طبيعية بالنسكافية أقوي صبغه للشعر وتلوينه

اصبغي شعرك بنفسك في البيت بطريقة طبيعية بالنسكافية الكثير من السيدات تحب من حين لآخر تغير لون الشعر طبيعا لكي يحصلون بشكل ولوك جديد ومميز، ولكن نحن نعلم أن الصبغات التي تتواجد في محلات مستحضرات التجميل والأسواق على الرغم من أنها ماركات عالمية يوجد بها مواد كيميائية تسبب ضرر الشعر وتلفه وتفقده مرونته وترطيبه، وتسبب تساقطه وتقصفه وهيشانه، كما أن ذلك يؤثر على أن تستمتعي بلون الشعر بسبب ما يظهر عليه من مشاكل، ولكن هل تعلم بأن يوجد العديد من المكونات والوصفات الطبيعية التي تساعد على تغير لون الشعر بمكونات طبيعية وتعمل على تغذية الشعر عند تطبيقها وتزيد من طوله وكثافته، وأصبح بإمكان السيدات الحصول على لوك جديد دون الحاجة للذهاب لصالونات التجميل ودون أن تضر شعرها، فيها بنا لنتعرف على الوصفات الطبيعية لصبغ الشعر. اصبغي شعرك بنفسك في البيت بطريقة طبيعية بالنسكافية اصبغي شعرك بنفسك في البيت بطريقة طبيعية بالنسكافية المكونات: بياض بيضة واحدة وتزيد على حسب طول وكثافة الشعر.

4 ملاعق من النسكافية.

ست ملاعق من مسحوق الكركم.

نصف كوب من زيت الزيتون.

عبوة أكسجين بنسبة 9%. طريقة التحضير: نقوم بسكب عبوة الأكسجين في إناء من البلاستيك. نقوم بإضافة زيت الزيتون للأكسجين وتخلط المكونات بشكل جيد. ومن ثم نقوم بإضافة بياض البيض، ونستمر بالمزج حتى تتجانس المكونات. نضيف الآن الكركم النسكافيه مع الخليط وتقلب بشكل جيد حتى أن تتجانس المكونات بشكل جيد. نقوم بتقسيم الشعر لخصل رفيعة، ويتم توزيع الخليط على الشعر من الجذور حتى الأطراف. ونقوم بتغطية الشعر بقبعة الاستحمام وتترك لمدة 8 ساعات، ومن ثم نقوم بشطف الشعر بالماء الفاتر والشامبو. سوف تلاحظين تغير لون الشعر ويتم تكرار الوصفة لعدة مرات من أجل ثبات اللون. الوسوم

اصبغي شعرك بنفسك في البيت بطريقة طبيعية بالنسكافية الكثير من السيدات تحب من حين لآخر تغير لون الشعر طبيعا لكي يحصلون بشكل ولوك جديد ومميز، ولكن نحن نعلم أن الصبغات التي تتواجد في محلات مستحضرات التجميل والأسواق على الرغم من أنها ماركات عالمية يوجد بها مواد كيميائية تسبب ضرر الشعر وتلفه وتفقده مرونته وترطيبه، وتسبب تساقطه وتقصفه وهيشانه، كما أن ذلك يؤثر على أن تستمتعي بلون الشعر بسبب ما يظهر عليه من مشاكل، ولكن هل تعلم بأن يوجد العديد من المكونات والوصفات الطبيعية التي تساعد على تغير لون الشعر بمكونات طبيعية وتعمل على تغذية الشعر عند تطبيقها وتزيد من طوله وكثافته، وأصبح بإمكان السيدات الحصول على لوك جديد دون الحاجة للذهاب لصالونات التجميل ودون أن تضر شعرها، فيها بنا لنتعرف على الوصفات الطبيعية لصبغ الشعر. اصبغي شعرك بنفسك في البيت بطريقة طبيعية بالنسكافية اصبغي شعرك بنفسك في البيت بطريقة طبيعية بالنسكافية المكونات: بياض بيضة واحدة وتزيد على حسب طول وكثافة الشعر.

4 ملاعق من النسكافية.

ست ملاعق من مسحوق الكركم.

نصف كوب من زيت الزيتون.

عبوة أكسجين بنسبة 9%. طريقة التحضير: نقوم بسكب عبوة الأكسجين في إناء من البلاستيك. نقوم بإضافة زيت الزيتون للأكسجين وتخلط المكونات بشكل جيد. ومن ثم نقوم بإضافة بياض البيض، ونستمر بالمزج حتى تتجانس المكونات. نضيف الآن الكركم النسكافيه مع الخليط وتقلب بشكل جيد حتى أن تتجانس المكونات بشكل جيد. نقوم بتقسيم الشعر لخصل رفيعة، ويتم توزيع الخليط على الشعر من الجذور حتى الأطراف. ونقوم بتغطية الشعر بقبعة الاستحمام وتترك لمدة 8 ساعات، ومن ثم نقوم بشطف الشعر بالماء الفاتر والشامبو. سوف تلاحظين تغير لون الشعر ويتم تكرار الوصفة لعدة مرات من أجل ثبات اللون.

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