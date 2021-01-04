عمرها51 سنة وتبدو في عمر 20 عاما فقط مع اقوى كريم ساحر بالكولاجين لشد الوجه وازالة التجاعيد نهائيا

الكريم المنزلي للتخلص من التجاعيد اقضل كريم طبيعى لشد الوجه والرقبه مما لا شك فيه أن لا يوجد امرأة جميلة تقبل بظهور التجاعيد والخطوط الرفيعة وعلامات الشيخوخة، لذا معظمهم يقبلوا على عمل الفلير والبوتكس حتى يساعدهم على فرد الوجه وشد التجاعيد، ولكن أغلب هذه الأشياء تؤثر على البشرة بشكل سلبي وتصيبها بكثير من المشكلات، كما أن استخدام المواد الطبيعية مفيد أكثر على البشرة.الكريم المنزلي للتخلص من التجاعيد
يمكن لكل سيدة أن تقوم بتحضير كريم التجاعيد بنفسها في المنزل باستخدام بعض المكونات التي تتمثل في الآتي:مكونات كريم محاربة التجاعيد:
- 1 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون أو يمكن زيت اللوز الحلو.
- 1 ملعقة صغيرة عسل.
- 2 ملعقة صغيرة فازلين.
- صفار بيضة.
- في حمام بخار قومي بإذابة الفازلين حتى أن يصبح سائل لعدة دقائق ومن ثم يتم رفعه من على النار.
- يضاف له بعد ذلك العسل الطبيعي وزيت الزيتون الذي يمكن استبداله بزيت اللوز الحلو وصفار بيضة واقلبي كافة المكونات مع بعضها جيداً.
- بعد الانتهاء من عملية خلط المكونات سوف تحصلين على خليط متجانس ومثل الكريم للقضاء على التجاعيد.
- يمكن أن تحتفظين به بعلبة كريم قديمة محكمة الغلق.
- قومي بتدليك البشرة بالخليط واتركيه لمدة نصف ساعة وبعد ذلك يتم إزالته باستخدام منديل ورقي رطب.
- وسوف تمتص البشرة الكريم في خلال ساعة ولذلك يكون من الأفضل أن يترك على الوجه لمدة ساعتين قبل النوم واحتفظي بباقي الخليط بالثلاجة للاستخدام مرة أخرى.
- 1 ملعقة صغيرة زيت عباد الشمس.
- 2/1 ملعقة صغيرة عصير ليمون.
- ملعقة صغيرة عسل.
- احضري وعاء صغير وعميق ضعي به العسل وزيت عباد الشمس وعصير الليمون واخلطي المكونات مع بعضها جيداً.
- ثم ابدئي في تدليك البشرة بالخليط بلطف بواسطة حركات دائرية بأصابع الأيدي لمدة تتراوح من 5 إلى 10 دقائق ثم قومي بغسل البشرة بالماء الفاتر ومن ثم البارد لغلق المسام.
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الكريم المنزلي للتخلص من التجاعيد اقضل كريم طبيعى لشد الوجه والرقبه مما لا شك فيه أن لا يوجد امرأة جميلة تقبل بظهور التجاعيد والخطوط الرفيعة وعلامات الشيخوخة، لذا معظمهم يقبلوا على عمل الفلير والبوتكس حتى يساعدهم على فرد الوجه وشد التجاعيد، ولكن أغلب هذه الأشياء تؤثر على البشرة بشكل سلبي وتصيبها بكثير من المشكلات، كما أن استخدام المواد الطبيعية مفيد أكثر على البشرة.الكريم المنزلي للتخلص من التجاعيد
يمكن لكل سيدة أن تقوم بتحضير كريم التجاعيد بنفسها في المنزل باستخدام بعض المكونات التي تتمثل في الآتي:مكونات كريم محاربة التجاعيد:
- 1 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون أو يمكن زيت اللوز الحلو.
- 1 ملعقة صغيرة عسل.
- 2 ملعقة صغيرة فازلين.
- صفار بيضة.
- في حمام بخار قومي بإذابة الفازلين حتى أن يصبح سائل لعدة دقائق ومن ثم يتم رفعه من على النار.
- يضاف له بعد ذلك العسل الطبيعي وزيت الزيتون الذي يمكن استبداله بزيت اللوز الحلو وصفار بيضة واقلبي كافة المكونات مع بعضها جيداً.
- بعد الانتهاء من عملية خلط المكونات سوف تحصلين على خليط متجانس ومثل الكريم للقضاء على التجاعيد.
- يمكن أن تحتفظين به بعلبة كريم قديمة محكمة الغلق.
- قومي بتدليك البشرة بالخليط واتركيه لمدة نصف ساعة وبعد ذلك يتم إزالته باستخدام منديل ورقي رطب.
- وسوف تمتص البشرة الكريم في خلال ساعة ولذلك يكون من الأفضل أن يترك على الوجه لمدة ساعتين قبل النوم واحتفظي بباقي الخليط بالثلاجة للاستخدام مرة أخرى.
- 1 ملعقة صغيرة زيت عباد الشمس.
- 2/1 ملعقة صغيرة عصير ليمون.
- ملعقة صغيرة عسل.
- احضري وعاء صغير وعميق ضعي به العسل وزيت عباد الشمس وعصير الليمون واخلطي المكونات مع بعضها جيداً.
- ثم ابدئي في تدليك البشرة بالخليط بلطف بواسطة حركات دائرية بأصابع الأيدي لمدة تتراوح من 5 إلى 10 دقائق ثم قومي بغسل البشرة بالماء الفاتر ومن ثم البارد لغلق المسام.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عمرها51 سنة وتبدو في عمر 20 عاما فقط مع اقوى كريم ساحر بالكولاجين لشد الوجه وازالة التجاعيد نهائيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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