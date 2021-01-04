عمرها51 سنة وتبدو في عمر 20 عاما فقط مع اقوى كريم ساحر بالكولاجين لشد الوجه وازالة التجاعيد نهائيا

الكريم المنزلي للتخلص من التجاعيد اقضل كريم طبيعى لشد الوجه والرقبه مما لا شك فيه أن لا يوجد امرأة جميلة تقبل بظهور التجاعيد والخطوط الرفيعة وعلامات الشيخوخة، لذا معظمهم يقبلوا على عمل الفلير والبوتكس حتى يساعدهم على فرد الوجه وشد التجاعيد، ولكن أغلب هذه الأشياء تؤثر على البشرة بشكل سلبي وتصيبها بكثير من المشكلات، كما أن استخدام المواد الطبيعية مفيد أكثر على البشرة.

يمكن لكل سيدة أن تقوم بتحضير كريم التجاعيد بنفسها في المنزل باستخدام بعض المكونات التي تتمثل في الآتي:

1 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون أو يمكن زيت اللوز الحلو.

1 ملعقة صغيرة عسل.

2 ملعقة صغيرة فازلين.

صفار بيضة.

في حمام بخار قومي بإذابة الفازلين حتى أن يصبح سائل لعدة دقائق ومن ثم يتم رفعه من على النار.

يضاف له بعد ذلك العسل الطبيعي وزيت الزيتون الذي يمكن استبداله بزيت اللوز الحلو وصفار بيضة واقلبي كافة المكونات مع بعضها جيداً.

بعد الانتهاء من عملية خلط المكونات سوف تحصلين على خليط متجانس ومثل الكريم للقضاء على التجاعيد .

. يمكن أن تحتفظين به بعلبة كريم قديمة محكمة الغلق.

قومي بتدليك البشرة بالخليط واتركيه لمدة نصف ساعة وبعد ذلك يتم إزالته باستخدام منديل ورقي رطب.

وسوف تمتص البشرة الكريم في خلال ساعة ولذلك يكون من الأفضل أن يترك على الوجه لمدة ساعتين قبل النوم واحتفظي بباقي الخليط بالثلاجة للاستخدام مرة أخرى.

1 ملعقة صغيرة زيت عباد الشمس.

2/1 ملعقة صغيرة عصير ليمون.

ملعقة صغيرة عسل.