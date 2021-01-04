طريقة حلى كيك زبادي بارد هش شفاف وسريع بطعم روعة جديدة وبسيطة

طريقة عمل حلى كيك الزبادي الهش البارد بخطوات سهلة وسريعة التحضير، فيوجد الكثير من الطرق التي تصنع منها كيك زبادي بارد بدون فرن، فهو كيك صحي وخفيف منتشر في أغلب دول الخليج العربي وتشتهر بها عدد من المطاعم الكبرى، وتصنع باحترافية كبيرة ولها طعم خاص ومميز يختلف عن باقي أنواع الحلويات والكيك، فسيتم صنعه بالبسكويت كأساس لتلك الوصفة، كما أن تلك الحلى مناسب جدا الضيوف والمناسبات والأعياد، فسرعة وسهولة تحضير حلى كيك الزبادي البارد يجعله الطبق المناسب ليقدم للضيوف والزيارات المفاجأة تبهري بها ضيوفك وأسرتك. مكونات عمل حلى زبادي بارد بالنسكافية نصف كوب زبدة طرية بحرارة الغرفة. كوب ونصف من بسكويت مطحون ناعم نوعك مفضل. كوب كبير من الزبادي. كوب حليب بودرة. ملعقة كبيرة من النسكافية. كوب ونصف من الماء. عدد 2 باكو من كريم الكراميل. كوب كبير من السكر. خطوات تحضير حلى زبادي بارد بالنسكافية شغلي الفرن على حرارة مرتفعة حوالي 200 مئوية، ثم بوعاء كبير ضعي البسكويت المطحون مع الزبدة مع تقليب مستمر حتى تتجانس كل المكونات مع بعضها البعض.

ثم يتم تحضير صينية من البايركس ووضع خليط البسكويت وفرده جيدا باليد بشكل متساوي، ثم ادخلي صينية بالفرن واتركيها لمدة 10 دقائق فقط.

ثم احضري الكبة وضعي عليها الحليب مع الزبادي والسكر وعليها نصف كوب من الماء مع خلطة جيدا، ثم يصب خليط الزبادي على البسكويت المطحون وادخليها الفرن مرة أخرى لمدة ربع ساعة.

ثم في إناء نضع كوب من الماء مع نسكافية وكريم كراميل وتترك على نار هادئة حتى غليان كل مكونات وتصب على الصينية بعد أن تخرج من الفرن كطبقة ثالثة، وتترك لمدة 6 ساعات داخل الثلاجة، ثم تقدم باردة أحلى الزبادي الرائع. مكونات عمل حلى زبادي بالكراميل والمكسرات عدد 2 كوب بسكويت مطحون ناعم. كوب كبير لبن رائب. ربع كوب زبدة طرية. كوب ونصف حليب بودرة. كريم كراميل ظرف أو باكو. كوب من السكر. عدد 4 ملاعق كبيرة من الكاكاو الناعم. عدد 2 كوب ماء. خطوات حلى الزبادي بالكراميل اخلطي الزبدة مع مطحون البسكويت الناعم وقلبيهم بيديك معا حتى تتجانس مكونات وتكون مثل حبيبات الرمل.

ثم افردي البسكويت المطحون في صينية وادخليها الفرن لمدة 10 دقائق تتماسك فقط.

إناء آخر ضيفي حليب بودر مع السكر واللبن السائل على نار متوسطة حتى الغليان، ثم ضع خليط الحليب على بسكويت ويدخل الفرن لمدة ربع ساعة. مكونات عمل حلى زبادي بارد بالنسكافيةخطوات تحضير حلى زبادي بارد بالنسكافيةمكونات عمل حلى زبادي بالكراميل والمكسراتخطوات حلى الزبادي بالكراميل الوسوم

طريقة عمل حلى كيك الزبادي الهش البارد بخطوات سهلة وسريعة التحضير، فيوجد الكثير من الطرق التي تصنع منها كيك زبادي بارد بدون فرن، فهو كيك صحي وخفيف منتشر في أغلب دول الخليج العربي وتشتهر بها عدد من المطاعم الكبرى، وتصنع باحترافية كبيرة ولها طعم خاص ومميز يختلف عن باقي أنواع الحلويات والكيك، فسيتم صنعه بالبسكويت كأساس لتلك الوصفة، كما أن تلك الحلى مناسب جدا الضيوف والمناسبات والأعياد، فسرعة وسهولة تحضير حلى كيك الزبادي البارد يجعله الطبق المناسب ليقدم للضيوف والزيارات المفاجأة تبهري بها ضيوفك وأسرتك. مكونات عمل حلى زبادي بارد بالنسكافية نصف كوب زبدة طرية بحرارة الغرفة. كوب ونصف من بسكويت مطحون ناعم نوعك مفضل. كوب كبير من الزبادي. كوب حليب بودرة. ملعقة كبيرة من النسكافية. كوب ونصف من الماء. عدد 2 باكو من كريم الكراميل. كوب كبير من السكر. خطوات تحضير حلى زبادي بارد بالنسكافية شغلي الفرن على حرارة مرتفعة حوالي 200 مئوية، ثم بوعاء كبير ضعي البسكويت المطحون مع الزبدة مع تقليب مستمر حتى تتجانس كل المكونات مع بعضها البعض.

ثم يتم تحضير صينية من البايركس ووضع خليط البسكويت وفرده جيدا باليد بشكل متساوي، ثم ادخلي صينية بالفرن واتركيها لمدة 10 دقائق فقط.

ثم احضري الكبة وضعي عليها الحليب مع الزبادي والسكر وعليها نصف كوب من الماء مع خلطة جيدا، ثم يصب خليط الزبادي على البسكويت المطحون وادخليها الفرن مرة أخرى لمدة ربع ساعة.

ثم في إناء نضع كوب من الماء مع نسكافية وكريم كراميل وتترك على نار هادئة حتى غليان كل مكونات وتصب على الصينية بعد أن تخرج من الفرن كطبقة ثالثة، وتترك لمدة 6 ساعات داخل الثلاجة، ثم تقدم باردة أحلى الزبادي الرائع. مكونات عمل حلى زبادي بالكراميل والمكسرات عدد 2 كوب بسكويت مطحون ناعم. كوب كبير لبن رائب. ربع كوب زبدة طرية. كوب ونصف حليب بودرة. كريم كراميل ظرف أو باكو. كوب من السكر. عدد 4 ملاعق كبيرة من الكاكاو الناعم. عدد 2 كوب ماء. خطوات حلى الزبادي بالكراميل اخلطي الزبدة مع مطحون البسكويت الناعم وقلبيهم بيديك معا حتى تتجانس مكونات وتكون مثل حبيبات الرمل.

ثم افردي البسكويت المطحون في صينية وادخليها الفرن لمدة 10 دقائق تتماسك فقط.

إناء آخر ضيفي حليب بودر مع السكر واللبن السائل على نار متوسطة حتى الغليان، ثم ضع خليط الحليب على بسكويت ويدخل الفرن لمدة ربع ساعة. مكونات عمل حلى زبادي بارد بالنسكافيةخطوات تحضير حلى زبادي بارد بالنسكافيةمكونات عمل حلى زبادي بالكراميل والمكسراتخطوات حلى الزبادي بالكراميل

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