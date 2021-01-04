طريقة بطاطس ودجز المقرمشة الخفيفة ببهارات المطاعم بالطعم الأصلي

طريقة عمل بطاطس مقرمشة ودجز من أفضل وجبات المطاعم التي يحبها الجميع ويطلبون تناولها مع مأكولات كمقبلات شهية، ولكن تبحث الأمهات عن طريقة إعداد بطاطا ودجز بطعم مثل المطاعم تناولها بجانب الكثير من الوصفات وتقدم ودجز البطاطس عادة مع الدجاج بأنواع مختلفة مثل الدجاج المشوي أو شاورما أو غيرها، واليوم سنقدم طريقة بطاطس ودجز الشهية المقرمشة مثل المطاعم الكبرى. مكونات عمل بطاطس ودجز مقرمشة شهية بطاطس على حسب كمية التي ترغبين بها. 2 كوب طحين. كوب ونصف من الحليب. حبة بيضة واحدة. عدد 2 ملعقة صغيرة ملح. ملعقة صغيرة ثوم مفروم. نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود ناعم. نصف ملعقة صغيرة بصل بودرة ناعم. ملعقة كبيرة من بهارات الدجاج. ملعقة كبيرة مرقة دجاج بودر. زيت غزير القلي. خطوات طريقة بطاطس ودجز مقرمشة بصوص المطاعم بوعاء صغير ضعي البيض مع الحليب واخفقيهم معا وضيفي عليهم رشة ملح وفلفل أسود صغيرة.

ثم ضيفي الدقيق مع الملح والثوم البودرة والبصل البودرة مع الفلفل الأسود و بهارات الدجاج وتقليبهم معا.

ثم اغسلي البطاطس جيدا من دون تقشيرها ويفضل استخدام البطاطس ذات قشرة خفيفة جدا، وقطعي البطاطس إلى قطع صغيرة متقاربة الحجم على شكل بطاطس ودجز وبنفس الحجم الجاهزة.

ثم سخني الزيت على حرارة متوسطة لحين تحضير البطاطس، انقعي البطاطس في دقيق ومنها إلى مزيج الحليب والبيض، ثم تعاد مرة أخرى إلى الدقيق، ورصي البطاطس على رف من السلك على صينية الخبز وتركها حتى تجف.

عندما تتأكدي من جفاف غلاف خارجي البطاطس، فقومي بتحميرها في زيت ساخن لمدة 6 دقائق، ثم ارفعيها من على النار وتوضع على رف سلك حتى أصفى من زيت.

ثم أعيدي تحميرها مرة ثانية بعد خروجها من زيت لمدة 4 دقائق أخرى، ستلاحظين بعد قليل بطاطس للمرة الثانية بوجود طبقة شديد النعومة، ثم ضعيها أيضا للمرة الثانية على رف سلك وقدميها على الفور بعد تصفيتها من الزيت مكونات بطاطا ودجز مشوية بالفرن بتتبيلة جديدة عدد 4 ثمرات بطاطس كبيرة ومغسولة جيدا. ملعقة كبيرة زيت نباتي. عدد 3 ملاعق كبيرة من ورق الروز ماري أو إكليل الجبل الناعم. ملعقة صغيرة من الملح. نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود مطحون وناعم. مكونات عمل بطاطس ودجز مقرمشة شهيةخطوات طريقة بطاطس ودجز مقرمشة بصوص المطاعممكونات بطاطا ودجز مشوية بالفرن بتتبيلة جديدة الوسوم

طريقة عمل بطاطس مقرمشة ودجز من أفضل وجبات المطاعم التي يحبها الجميع ويطلبون تناولها مع مأكولات كمقبلات شهية، ولكن تبحث الأمهات عن طريقة إعداد بطاطا ودجز بطعم مثل المطاعم تناولها بجانب الكثير من الوصفات وتقدم ودجز البطاطس عادة مع الدجاج بأنواع مختلفة مثل الدجاج المشوي أو شاورما أو غيرها، واليوم سنقدم طريقة بطاطس ودجز الشهية المقرمشة مثل المطاعم الكبرى. مكونات عمل بطاطس ودجز مقرمشة شهية بطاطس على حسب كمية التي ترغبين بها. 2 كوب طحين. كوب ونصف من الحليب. حبة بيضة واحدة. عدد 2 ملعقة صغيرة ملح. ملعقة صغيرة ثوم مفروم. نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود ناعم. نصف ملعقة صغيرة بصل بودرة ناعم. ملعقة كبيرة من بهارات الدجاج. ملعقة كبيرة مرقة دجاج بودر. زيت غزير القلي. خطوات طريقة بطاطس ودجز مقرمشة بصوص المطاعم بوعاء صغير ضعي البيض مع الحليب واخفقيهم معا وضيفي عليهم رشة ملح وفلفل أسود صغيرة.

ثم ضيفي الدقيق مع الملح والثوم البودرة والبصل البودرة مع الفلفل الأسود و بهارات الدجاج وتقليبهم معا.

ثم اغسلي البطاطس جيدا من دون تقشيرها ويفضل استخدام البطاطس ذات قشرة خفيفة جدا، وقطعي البطاطس إلى قطع صغيرة متقاربة الحجم على شكل بطاطس ودجز وبنفس الحجم الجاهزة.

ثم سخني الزيت على حرارة متوسطة لحين تحضير البطاطس، انقعي البطاطس في دقيق ومنها إلى مزيج الحليب والبيض، ثم تعاد مرة أخرى إلى الدقيق، ورصي البطاطس على رف من السلك على صينية الخبز وتركها حتى تجف.

عندما تتأكدي من جفاف غلاف خارجي البطاطس، فقومي بتحميرها في زيت ساخن لمدة 6 دقائق، ثم ارفعيها من على النار وتوضع على رف سلك حتى أصفى من زيت.

ثم أعيدي تحميرها مرة ثانية بعد خروجها من زيت لمدة 4 دقائق أخرى، ستلاحظين بعد قليل بطاطس للمرة الثانية بوجود طبقة شديد النعومة، ثم ضعيها أيضا للمرة الثانية على رف سلك وقدميها على الفور بعد تصفيتها من الزيت مكونات بطاطا ودجز مشوية بالفرن بتتبيلة جديدة عدد 4 ثمرات بطاطس كبيرة ومغسولة جيدا. ملعقة كبيرة زيت نباتي. عدد 3 ملاعق كبيرة من ورق الروز ماري أو إكليل الجبل الناعم. ملعقة صغيرة من الملح. نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود مطحون وناعم. مكونات عمل بطاطس ودجز مقرمشة شهيةخطوات طريقة بطاطس ودجز مقرمشة بصوص المطاعممكونات بطاطا ودجز مشوية بالفرن بتتبيلة جديدة

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