وصفة تشققات القدمين السحرية سريعة المفعول وبعض النصائح للعناية بها

تعتبر تشققات القدمين من الآثار المزعجة التى تسبب الاحراج لدى الكثير من النساء والفتيات والرجال، فهناك العديد من الوصفات والخلطات الطبيعية المستخدمة في علاج هذا الأثر، ولكن لا نحصل على نتيجة من هذه الوصفات إلا بالعناية الجيدة وذلك من خلال تنظيف القدمين جيدا للتخلص من البكتيريا والفطريات، وعدم تعرض القدمين لتيار هواء وهى مبللة بالماء والقيام بترطيبها جيدا وخاصة في فصل الشتاء لأن جميع الأطراف تتعرض للجفاف في هذا الفصل بسبب قلة شرب الماء، وسوف نتعرف فى هذا المقال على وصفتين طبيعيتين للتخلص من تشققات القدمين وبعض النصائح.

مكونات وصفة تشققات القدمين الطبيعية

توجد في وصفة تشققات القدمين مجموعة من الزيوت المتوفرة في أي منزل وهي كالتالي:

ملعقة كبيرة من زيت الخروع.

ملعقة كبيرة من زيت الذرة.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

ملعقة صغيرة من الفازلين.

طريقة تحضير الوصفة

يمكننا تجهيز هذه الوصفة بطريقة سريعة وبسيطة وهى كالتالى:

تنقع القدمين في الماء الدافئ لمدة 10 دقائق قبل وضع الوصفة. نقوم بخلط زيت الخروع وزيت الزيتون وزيت الذرة والفازلين مع بعضها البعض. ونضعها على القدمين ليلا ونضع عليها كيس بلاستيك. ونقوم بإرتداء شراب مفتوح من الأمام. ثم نقوم بغسلها فى الصباح. وتكرر هذه الوصفة كل يوم حتى تختفي التشققات.

وصفة أخرى للتشققات

نقدم لحضراتكم وصفة لا تقل أهمية عن السابقة وهي كما يلي:

المكونات:

ملعقة كبيرة من زيت كبد الحوت.

ملعقة كبيرة من زيت جنين القمح.

ملعقة كبيرة من الخميرة.

التحضير:

نقوم بخلط زيت كبد الحوت وزيت جنين القمح وعليهم ملعقة الخميرة مع بعضهم البعض. ونضعها على القدمين ليلا ونضع عليها كيس من البلاستيك. ونقوم بارتداء شراب مفتوح من الأمام. ثم نقوم بغسلها في الصباح بالماء الدافئ. وتكرر هذه الوصفة يوميا حتى تختفى التشققات تماما.

نصائح مهمة للتخلص من التشققات المزعجة

هناك العديد من النصائح المهمة للتخلص منها وسوف نذكر بعضا منها وهى: