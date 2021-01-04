طريقة عمل مكرونة البيتزا بالصور سهله ولذيذه

مكرونة البيتزا من الأكلات المميزة والمختلفة التي اشتهرت مؤخرًا ونالت إعجاب الكثيرين، ويمكن تناولها كوجبة غذاء أو عشاء، كما أنها سهلة التحضير ومكوناتها بسيطة وغير مكلفة، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على طريقة عمل مكرونة البيتزا بسرعة وبطريقة لذيذة وشهية.

كيس من المكرونة الاسباجيتي.

ملعقتين من الجبنة السائلة.

ملعقتين من القشطة.

مكونات الصلصة:-

ثلاث ثمرات من الطماطم.

ثمرتين فلفل رومي أخضر.

أربع فصوص من الثوم المفروم.

ملعقتين ونصف من الصلصة.

ملعقة ونصف كاتشب.

فلفل أسمر وملح (حسب الحاجة).

مكونات الوجه:-

قطع من الطماطم.

قطع من الفلفل الرومي الألوان.

شرائح من الزيتون الأسمر.

كمية مناسبة من الجبنة الموتزاريلا.

طريقة التحضير:-

في البداية نقوم بسلق المكرونة، ثم نصفيها جيدًا ونقوم بإضافة القشطة والجبنة السائلة لها ونقلب جيدًا.

ثم نحضر صينية ونضع بها المكرونة ونتركها جانبًا إلى أن نجهز بقية الوصفة والمقادير والحشوه للوجه.

ثم نحضر محضر الطعام ونضع به الثوم المفروم والطماطم والفلفل الرومي الاخضر والالوان والصلصة والكاتشب، ونخلطهم معًا بشكل جيد ويمكن اضافة شطه او فلفل حار حسب الرغبه.

ثم نحضر مقلاة مناسبة ونضع بها ملعقتين كبيرتين زيت ذرة ونضعها على نار متوسطة، ثم نضيف لها الخليط الذي قمنا بإعداده مسبقًا، ونتركه على نار هادئة إلى أن ينضج ويصبح قوامه أكثر سمكًا.

بعد النضج نقوم بصب هذا الخليط فوق المكرونة، ثم نقوم بوضع قطع الطماطم وقطع الفلفل الألوان وشرائح الزيتون على وجه الصينية.

ثم نضيف الجبنة الموتزاريلا على الوجه ويمكن اضافة جبنه رومى ايضا، وندخل الصينية إلى فرن ساخن مسبقًا على درجة حرارة 180 درجة.

ثم نتركها لمدة لا تزيد عن ثلث ساعة، وننتظر إلى أن تذوب طبقة الجبنة الموتزاريلا على الوجه.

وبذلك تكون صينية مكرونة البيتزا جاهزة للتقديم وبالهناء والشفاء.