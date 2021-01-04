طريقة عمل كيكة البرتقال الهشة اللذيذة في المنزل بمكونات بسيطة

تعتبر كيكة البرتقال ، من الحلويات المعروفة في مصر والوطن العربي، حيث يوجد لها العديد من الفوائد الصحية لأنها تحتوي على فيتامين سي الذي يقي من نزلات البرد، وتتميز أيضاً بطعمها الشهي ومذاقها الرائع، والكيك يوجد منه أنواع كثيرة يقبل على تناولها الكثير من الناس، فمنها كيكة الشكولاتة، وكيكة الزبادي، وكيكة الفراولة، والكيكة الإسفنجية، وكل هذه الأنواع تتميز بالمذاق الطيب الشهي، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل كيكة البرتقال اللذيذة في المنزل بخطوات سهلة وبسيطة تجعلك تصنعينها كل يوم لأسرتك.

مكونات كيكة البرتقال الهشة

يوجد بعض المكونات البسيطة التي تحتوي عليها الكيكة وهى كما يلي:-

2 كوب من الدقيق المنخول المخصص للحلويات. كوب من عصير البرتقال الفرش. كوب من السكر الناعم. نصف كوب من الزيت النقي. 2 كيس من الفانيلا. كيس من البيكنج بودر. 5 بيضات. ملعقة من الخل. ملعقة من مبشور قشور البرتقال حسب الرغبة.

طريقة التحضير

يجب إتباع الخطوات التالية لتحصلي على كيكة البرتقال الهشة اللذيذة وهى كما يلي:-

نقوم بإحضار الخلاط الكهربائي ونضع البيض والفانيلا وملعقة الخل والسكر ونخلط المكونات حتى تصبح بيضاء.

ثم نقوم بإضافة الزيت وعصير البرتقال ومبشور البرتقال، ونخفق مرة أخرى حتى تصبح مثل الكريمة.

بعد ذلك نحضر إناء كبير ونضع الخليط ثم نضيف الدقيق والبيكنج بودر بالتدريج ونقلب في أتجاه واحد حتى يدخل الدقيق كله مع بعض ويصبح ناعم وسميك.

ثم نحضر قالب الكيك المدهون بالسمنة ومرشوش بالدقيق ونضع خليط الكيكة بداخله.

نقوم بإشعال الفرن على درجة حرارة 180 ونتركها تسخن جيداً بعدها نقوم بإدخال القالب الفرن ونتركه حتى يتحمر لونها إلى الذهبي الفاتح.

بعد أن يتم نضج الكيكة نخرجها من الفرن ونتركها حتى تبرد ونقدمها بجانب الشاي والعصائر وبالهنا والشفاء.

نصائح عند عمل كيكة البرتقال

يوجد بعض النصائح المهمة عند عمل الكيك وهى كما يلي:-