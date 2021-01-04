طريقة عمل القرص الفلاحي الطرية و الهشة بنتيجة ممتازة في القوام و الشكل و الطعم

القرص الفلاحي الطرية هي من اشهي المعجنات والمخبوزات والموجودة منذ قديم الأزل ويحبها الكبار والصغار ويتم تقديمها في الفطار مع كوب من الشاي الساخن فهي وجبة لذيذة ومشبعة وسهلة التحضير في المنزل ولا حاجة لشرائها من الخارج ومن خلال السطور القادمة سنتعرف على عمل القرص الفلاحي الطرية أسهل الطرق .

كيلو دقيق

ربع كيلو سمنه بلدي او زبدة حسب المتوفر لديكي

1 كوب من الزيت

نصف كوب سمسم محمص

2 ملعقة كبيرة من

2 معلقة كبيرة (معلقة طعام) خميرة

2 معلقة كبيرة (معلقة طعام) سكر

1 كوب حليب أو لبن رايب دافئ

سمسم محمص لتزين الوجه

نصف كوب لبن للعجن ويمكن الاستغناء عنه بالماء الدافئ.

نحضر وعاء ونضع فيه السمن ونضعه على النار حتى تقدح ثم نضيف لها الزيت حتى يختلطا معا

ثم نضيف الزيت والسمن على الدقيق تدريجيا ونقوم بالتقليب حتى يختلطا معا

ثم نقوم بوضع السكر والخميرة في اللبن حتى تتفاعل الخميرة مع اللبن ونتركهم لمدة دقائق

ثم نقوم بإضافة السمسم إلي الدقيق ثم نضيف اللبن والخميرة تدريجيا ونستمر في التقليب المستمر حتى نحصل على عجينة متماسكة، ثم نقوم بتغطية العجينة ونتركها في مكان دافئ حتى تختمر.

ثم نقوم بتشكيل العجين على شكل حلقات ثم نقوم برصها في الصينية الخاصة بالفرن ونقوم بتغطيتها حتى ترتاح لمدة نصف ساعة

ثم نقوم بإدخال الصينية الفرن لمدة من عشر دقائق الى ربع ساعة حتى تنضج

طريقة عمل القرص الفلاحي الطرية في البيتخطوات تحضير القرص الطرية :سر نجاح القرص الفلاحي :

وتحضير القرص ليس بالأمر الصعب ولكن قد تخرج القرص بعد اتباع الخطوات كلها بكل دقة أنها ناشفة أو جامدة ويرجع هذا السر إلي الزيت وأيضا يرجع السر إلى استخدام السمن البلدي.