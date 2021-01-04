لن تصدقى طول رموشك فى 3 أيام فقط اقوى خلطة تطويل وتكثيف الرموش والحواجب بمكون واحد

خلطة تطويل وتكثيف الرموش ترغب كل الفتيات في التمتع برموش طويلة وكثيفة، وذلك لأنها تمنح العينين مظهرًا جميلاً وجذابًا، حيث أن استخدام الماسكارا على الرموش تؤدي اى ضعف الرموش وتساقطها، فهناك عدة حيل يمكن إتباعها لتحقيق ذلك، كما تسهم الوصفات الطبيعية في تعزيز نمو الرموش وتقويتها، فمن خلال المداومة على تطبيقها تنمو الرموش بسرعة وتصبح أكثر كثافة.

خلطة تطويل وتكثيف الرموش وصفة زيت اللوز لتطويل الرموش في أسبوع:-

مكونات الوصفة:-

ملعقتين ونصف زيت لوز.

ثلاث كبسولات فيتامين E.

طريقة تحضير وتطبيق الوصفة:-

أحضري علبة ماسكارا واغسليها جيدًا، ثم ضعيها في كمية من الماء والكحول حتى تصبح معقمة جيدًا.

ثم اتركيها إلى أن تجف تمامًا، ثم أفرغي بها كبسولات الفيتامين وزيت اللوز وحركي العلبة جيدًا حتى تختلط المكونات بشكل جيد.

ثم قومي باستخدامها كل يوم قبل الذهاب إلى النوم من خلال وضع هذا الخليط على الرموش باستخدام فرشاة الماسكاراللحصول على رموش كثيفه وجذابه.

قومي بتطبيق هذه الوصفة على الرموش في مساء كل يوم قبل الذهاب إلى النوم مباشرةً للحصول على نتيجة فعالة.

وصفة زيت الخروع لتطويل الرموش:-

مكونات الوصفة:-

ثلاث ملاعق كبيرة زيت زيتون.

ثلاث ملاعق كبيرة زيت خروع.

ربع ملعقة كبيرة جليسرين.

طريقة تحضير وتطبيق الوصفة:-

نحضر وعاء صغير ونضع به كل المكونات ونخلطها معًا بشكل جيد.

ثم نضع الخليط الناتج في علبة قديمة من علب الماسكارا، ثم نضع من هذا الخليط على الرموش باستخدام فرشاة الماسكارا بحيث يغطي الرموش من الجذور بشكل جيد.

كما يمكن وضع كمية بسيطة من الخليط على قطعة من القطن الطبي ونمسح بها على الرموش، مع مراعاة غلق العين جيدًا والحرص على عدم دخول الخليط في العين.

نقوم بتكرار هذه الوصفة كل يوم في المساء لتحقيق نتيجة مرضية.