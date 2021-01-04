طريقة عمل الكابوريا المشوية في الفرن بالمنزل وفوائدها لجسم الأنسان

تعد الكابوريا المشوية ، أو سلطعون البحر من الأسماك البحرية التي تعيش على اليابسة ولحمها أبيض، وهى تتميز بمذاقها الشهي وطعمها اللذيذ، وتتميز أيضا بقوامها الطري، ويمكن تحضيره بالقشور أو قطع مخليه على شكل فطائر، ويتوفر بها الكثير من الفوائد الصحية المذهلة لجسم الأنسان، وتحتوي على عنصر هام وهو الفسفور، الذي يعمل على حماية الجسم من الأمراض المزمنة، ويمكن أن يحضر السلطعون بأكثر من طريقة، ومنها السلطعون المقلي، والسلطعون المسلوق، ويشتهر كثيراً في المناطق الأسيوية ويفضلون طهي السلطعون بالقشور، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل الكابوريا المشوية في المنزل بخطوات سهلة وبسيطة. مكونات الكابوريا المشوية مكونات الكابوريا المشوية إذا كنتي ترغبين في عمل طبق السلطعون الشهي قومي بتجهيز المكونات التالية:- كيلو من الكابوريا المنظفة جيداً. طبق من البصل المقطع. ثلاث فصوص من الثوم. 2 قرن من الفلفل الأخضر. نصف كوب من الزيت. عود من الكرفس. طبق من الطماطم المقطع. ورق من السلوفان. ملح وفلفل حسب الرغبة. ربع ملعقة من القرفة. ربع ملعقة من الزنجبيل. ملعقة من الكزبرة المطحونة. طريقة التحضير طريقة التحضير يمكن تحضير الكابوريا المشوية بخطوات بسيطة سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:- نقوم بوضع طاسة كبيرة على النار ونضع الزيت ونتركه حتى يسخن.

ثم نضع البصل المقطع ونتركه حتى يذبل، ثم نضيف الثوم والفلفل الأخضر ونقلب جيداً.

ثم نضيف الكابوريا المنظفة إلى الخليط ونقوم بتشويحها على النار.

بعد ذلك نضيف طبق الطماطم المقطع والقرفة والزنجبيل والكرفس والكزبرة والملح والكمون والفلفل ونتركها حتى تتشرب نكهة الخليط.

بعد ذلك نحضر صينية ونفرد ورق السلفان بدخلها ونضع الخليط ونغلفه حتى لا يدخل إليه الهواء.

نقوم بإشعال الفرن على درجة حرارة 200 مئوية ونتركها حتى تسخن ثم نقوم بإدخال الصينية الفرن ونتركها حتى تنضج.

بعد أن يتم تسويتها نقوم بفتح ورق السلفان ونتركها تحت الشواية مباشرةً حتى يتحمر لونها ويصبح ذهبي محمر.

بعد ذلك نقوم بعمل أرز الصيادية وسلطة الخضار وسلطة الطحينة وتقدم الكابوريا ساخنة وبالهنا والشفاء. فوائد الكابوريا لجسم الأنسان يحمل سلطعون البحر العديد من الفوائد الصحية الهامة لجسم الأنسان سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:- يساعد على تقوية الذاكرة ويقوي الخلايا العصبية. يساعد على تنظيم السكر في الدم ويخفض نسبة الكولوسترول. يحسن من صحة القلب وتصلب الشرايين. يساعد على تقوية العظام والأسنان والأظافر لاحتوائه على الزنك والفسفور والكالسيوم. يقوي جهاز المناعة ويخفف من الإصابة بالأمراض. يطرد السموم من الجسم ويساعد على تشغيل الكلى. يساعد على التئام الجروح بشكل كبير. يساعد على تقوية العظام ويعالج التهاب المفاصل. يساعد على تقوية الدورة الدموية. الوسوم

تعد الكابوريا المشوية ، أو سلطعون البحر من الأسماك البحرية التي تعيش على اليابسة ولحمها أبيض، وهى تتميز بمذاقها الشهي وطعمها اللذيذ، وتتميز أيضا بقوامها الطري، ويمكن تحضيره بالقشور أو قطع مخليه على شكل فطائر، ويتوفر بها الكثير من الفوائد الصحية المذهلة لجسم الأنسان، وتحتوي على عنصر هام وهو الفسفور، الذي يعمل على حماية الجسم من الأمراض المزمنة، ويمكن أن يحضر السلطعون بأكثر من طريقة، ومنها السلطعون المقلي، والسلطعون المسلوق، ويشتهر كثيراً في المناطق الأسيوية ويفضلون طهي السلطعون بالقشور، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل الكابوريا المشوية في المنزل بخطوات سهلة وبسيطة. مكونات الكابوريا المشوية مكونات الكابوريا المشوية إذا كنتي ترغبين في عمل طبق السلطعون الشهي قومي بتجهيز المكونات التالية:- كيلو من الكابوريا المنظفة جيداً. طبق من البصل المقطع. ثلاث فصوص من الثوم. 2 قرن من الفلفل الأخضر. نصف كوب من الزيت. عود من الكرفس. طبق من الطماطم المقطع. ورق من السلوفان. ملح وفلفل حسب الرغبة. ربع ملعقة من القرفة. ربع ملعقة من الزنجبيل. ملعقة من الكزبرة المطحونة. طريقة التحضير طريقة التحضير يمكن تحضير الكابوريا المشوية بخطوات بسيطة سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:- نقوم بوضع طاسة كبيرة على النار ونضع الزيت ونتركه حتى يسخن.

ثم نضع البصل المقطع ونتركه حتى يذبل، ثم نضيف الثوم والفلفل الأخضر ونقلب جيداً.

ثم نضيف الكابوريا المنظفة إلى الخليط ونقوم بتشويحها على النار.

بعد ذلك نضيف طبق الطماطم المقطع والقرفة والزنجبيل والكرفس والكزبرة والملح والكمون والفلفل ونتركها حتى تتشرب نكهة الخليط.

بعد ذلك نحضر صينية ونفرد ورق السلفان بدخلها ونضع الخليط ونغلفه حتى لا يدخل إليه الهواء.

نقوم بإشعال الفرن على درجة حرارة 200 مئوية ونتركها حتى تسخن ثم نقوم بإدخال الصينية الفرن ونتركها حتى تنضج.

بعد أن يتم تسويتها نقوم بفتح ورق السلفان ونتركها تحت الشواية مباشرةً حتى يتحمر لونها ويصبح ذهبي محمر.

بعد ذلك نقوم بعمل أرز الصيادية وسلطة الخضار وسلطة الطحينة وتقدم الكابوريا ساخنة وبالهنا والشفاء. فوائد الكابوريا لجسم الأنسان يحمل سلطعون البحر العديد من الفوائد الصحية الهامة لجسم الأنسان سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:- يساعد على تقوية الذاكرة ويقوي الخلايا العصبية. يساعد على تنظيم السكر في الدم ويخفض نسبة الكولوسترول. يحسن من صحة القلب وتصلب الشرايين. يساعد على تقوية العظام والأسنان والأظافر لاحتوائه على الزنك والفسفور والكالسيوم. يقوي جهاز المناعة ويخفف من الإصابة بالأمراض. يطرد السموم من الجسم ويساعد على تشغيل الكلى. يساعد على التئام الجروح بشكل كبير. يساعد على تقوية العظام ويعالج التهاب المفاصل. يساعد على تقوية الدورة الدموية.

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