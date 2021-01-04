اسهل طريقة لعمل أجمل تورتة شيكولاته بالاوريو في المنزل الذ كيك خيالي لعشاق الشيكولاته

- 1/2
- 2/2
طريقة عمل كيك الأوريو من أشهى وألذ أنواع الكيك الاسفنجى يجب أطفالك أن يشعرون منك بالاهتمام والحب في يوم عيد ميلادهم لذا يجب أن تقومين بتحضير أجمل قالب كيك بالأوريو في هذا اليوم بالطريقة التي سوف نقدمها لكِ اليوم.
طريقة عمل كيك الأوريو
هي من أشهى وألذ أنواع الكيك الذي يتم تحضيره كما يلي:مقادير الكيك:
- 245 جرام دقيق.
- 110 جرام لبن رائب.
- 80 جرام بسكويت أوريو بالشوكولاتة مفتت.
- بسكويت أوريو بالشوكولاتة للتزين.
- 3 بيضات.
- 80 جرام فانيليا.
- 50 جرام سكر بني.
- 65 جرام زيت بذور العنب.
- 250 جرام سكر.
- 300 جرام ملح خشن.
- 60 جرام شورتنينج نباتي.
- 550 جرام زبدة طرية.
- 600 جرام بكينج بودر.
- 18 جرام شراب الذرة.
- 25 جرام جلوكوز.
- 157 جرام سكر بودرة.
- 50 جرام شورتينج نباتي.
- 12 جرام فانيليا.
- 2 جرام ملح خشن.
- 550 جرام جبنة الكريم.
- 4 جرام فانيليا.
- 550 جرام حليب.
- 100 جرام بسكويت أوريو بالشوكولاتة مفتت.
- قومي بخلط السكر الابيض مع الشورتينج والسكر البني والزبدة بوعاء عميق واخلطي جيداً حتى تحصلي على قوام كريمي.
- ضيفي للخليط البيض واخلطي مرة أخرى لمدة دقيقتين أو ثلاثة، بعدها تضاف الفانيليا واللبن الرائب والزيت وقلبي جيداً حتى يصبح باللون الابيض.
- يتم وضع بسكويت الأوريو ودقيق الكيك والملح الخشن والبكينج بودر بوعاء الخلاط واخلطي على سرعة هادئة لتمتزج المكونات مع بعضها.
- وزعي خليط الكيك بثلاثة قوالب بعد أن تكون مبطنة بورق الزبدة وفردها ثم رش القليل من فتات بسكويت الأوريو، تدخل الفرن لمدة 30 دقيقة وعلى درجة حرارة 180 درجة مئوية لتحصلى على كيك اسفنجى مرتفع وهش.
- في هذا الوقت يتم تحضير الكريمة عن طريق خفق الشورتينج وجبنة الكريم والزبدة بوعاء الخفق.
- ثم يضاف الجلوكوز والفانيليا وشراب الذرة واخفقي ثانيةً ليصبح خليط ناعم وبعدها يضاف السكر واخلطي ليتضاعف.
- في وعاء صغير اخلطي الحليب مع الفانيليا.
- قومي بعمل ثقوب بقوالب الكيك الثلاثة ودهن كلاً منها بشراب الذرة وضعي الكريمة على وجهها ثم يوضع الكيك بقالب التجميع ورش فتات الأوريو مع وضع قطع الأوريو على الوجه.
الوسوم
طريقة عمل كيك الأوريو من أشهى وألذ أنواع الكيك الاسفنجى يجب أطفالك أن يشعرون منك بالاهتمام والحب في يوم عيد ميلادهم لذا يجب أن تقومين بتحضير أجمل قالب كيك بالأوريو في هذا اليوم بالطريقة التي سوف نقدمها لكِ اليوم.
طريقة عمل كيك الأوريو
هي من أشهى وألذ أنواع الكيك الذي يتم تحضيره كما يلي:مقادير الكيك:
- 245 جرام دقيق.
- 110 جرام لبن رائب.
- 80 جرام بسكويت أوريو بالشوكولاتة مفتت.
- بسكويت أوريو بالشوكولاتة للتزين.
- 3 بيضات.
- 80 جرام فانيليا.
- 50 جرام سكر بني.
- 65 جرام زيت بذور العنب.
- 250 جرام سكر.
- 300 جرام ملح خشن.
- 60 جرام شورتنينج نباتي.
- 550 جرام زبدة طرية.
- 600 جرام بكينج بودر.
- 18 جرام شراب الذرة.
- 25 جرام جلوكوز.
- 157 جرام سكر بودرة.
- 50 جرام شورتينج نباتي.
- 12 جرام فانيليا.
- 2 جرام ملح خشن.
- 550 جرام جبنة الكريم.
- 4 جرام فانيليا.
- 550 جرام حليب.
- 100 جرام بسكويت أوريو بالشوكولاتة مفتت.
- قومي بخلط السكر الابيض مع الشورتينج والسكر البني والزبدة بوعاء عميق واخلطي جيداً حتى تحصلي على قوام كريمي.
- ضيفي للخليط البيض واخلطي مرة أخرى لمدة دقيقتين أو ثلاثة، بعدها تضاف الفانيليا واللبن الرائب والزيت وقلبي جيداً حتى يصبح باللون الابيض.
- يتم وضع بسكويت الأوريو ودقيق الكيك والملح الخشن والبكينج بودر بوعاء الخلاط واخلطي على سرعة هادئة لتمتزج المكونات مع بعضها.
- وزعي خليط الكيك بثلاثة قوالب بعد أن تكون مبطنة بورق الزبدة وفردها ثم رش القليل من فتات بسكويت الأوريو، تدخل الفرن لمدة 30 دقيقة وعلى درجة حرارة 180 درجة مئوية لتحصلى على كيك اسفنجى مرتفع وهش.
- في هذا الوقت يتم تحضير الكريمة عن طريق خفق الشورتينج وجبنة الكريم والزبدة بوعاء الخفق.
- ثم يضاف الجلوكوز والفانيليا وشراب الذرة واخفقي ثانيةً ليصبح خليط ناعم وبعدها يضاف السكر واخلطي ليتضاعف.
- في وعاء صغير اخلطي الحليب مع الفانيليا.
- قومي بعمل ثقوب بقوالب الكيك الثلاثة ودهن كلاً منها بشراب الذرة وضعي الكريمة على وجهها ثم يوضع الكيك بقالب التجميع ورش فتات الأوريو مع وضع قطع الأوريو على الوجه.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اسهل طريقة لعمل أجمل تورتة شيكولاته بالاوريو في المنزل الذ كيك خيالي لعشاق الشيكولاته على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.