اسهل طريقة لعمل أجمل تورتة شيكولاته بالاوريو في المنزل الذ كيك خيالي لعشاق الشيكولاته

طريقة عمل كيك الأوريو من أشهى وألذ أنواع الكيك الاسفنجى يجب أطفالك أن يشعرون منك بالاهتمام والحب في يوم عيد ميلادهم لذا يجب أن تقومين بتحضير أجمل قالب كيك بالأوريو في هذا اليوم بالطريقة التي سوف نقدمها لكِ اليوم.

هي من أشهى وألذ أنواع الكيك الذي يتم تحضيره كما يلي:

245 جرام دقيق.

110 جرام لبن رائب.

80 جرام بسكويت أوريو بالشوكولاتة مفتت.

بسكويت أوريو بالشوكولاتة للتزين.

3 بيضات.

80 جرام فانيليا.

50 جرام سكر بني.

65 جرام زيت بذور العنب.

250 جرام سكر.

300 جرام ملح خشن.

60 جرام شورتنينج نباتي.

550 جرام زبدة طرية.

600 جرام بكينج بودر.

18 جرام شراب الذرة.

25 جرام جلوكوز.

157 جرام سكر بودرة.

50 جرام شورتينج نباتي.

12 جرام فانيليا.

2 جرام ملح خشن.

550 جرام جبنة الكريم.

4 جرام فانيليا.

550 جرام حليب.

100 جرام بسكويت أوريو بالشوكولاتة مفتت.