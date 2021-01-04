طريقه عمل اصابع الدجاج المقرمشه تشيكن ستربس بتتبيله سهله سريعة وبسيطه

طريقة تحضير أصابع الدجاج تعتبر أصابع الدجاج من أشهى وألذ الأكلات التي يقبل على تناولها الكبا والصغار ويمكن لكل أم أن تقوم بتحضيرها في المنزل بكل سهولة ببعض من المكونات البسيطة.

تعد واحدة من أشهى وألذ الأكلات التي يمكن أن يتم تحضيرها في المنزل بكل سهولة كالتالي:

3 قطع دجاج منزوع العظم.

1 بصلة حجم كبير مقطعة لأرباع.

4 فصوص ثوم.

2 ملعقة كبيرة من الخل.

1 ملعقة صغيرة بابريكيا.

1 ملعقة صغيرة كزبرة ناعمة.

1 ملعقة صغيرة فلفل أسود.

نصف ملعقة صغيرة ملح.

1 كوب دقيق.

1 كوب الذرة.

2 بيضة حجم كبير.

1 ملعقة كبيرة سمنة.

2 ملعقة صغيرة بكينج بودر.

1 ملعقة صغيرة من البابريكا.

1 ملعقة صغيرة ملح.

1 ملعقة صغيرة كزبرة مطحونة.

1 ملعقة صغيرة كمون مطحون.

نصف ملعقة صغيرة كركم.

نصف ملعقة صغيرة فلفل أبيض.