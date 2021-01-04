طريقه عمل اصابع الدجاج المقرمشه تشيكن ستربس بتتبيله سهله سريعة وبسيطه

- 1/2
- 2/2
طريقة تحضير أصابع الدجاج تعتبر أصابع الدجاج من أشهى وألذ الأكلات التي يقبل على تناولها الكبا والصغار ويمكن لكل أم أن تقوم بتحضيرها في المنزل بكل سهولة ببعض من المكونات البسيطة.
طريقة تحضير أصابع الدجاج
تعد واحدة من أشهى وألذ الأكلات التي يمكن أن يتم تحضيرها في المنزل بكل سهولة كالتالي:المقادير:
- 3 قطع دجاج منزوع العظم.
- 1 بصلة حجم كبير مقطعة لأرباع.
- 4 فصوص ثوم.
- 2 ملعقة كبيرة من الخل.
- 1 ملعقة صغيرة بابريكيا.
- 1 ملعقة صغيرة كزبرة ناعمة.
- 1 ملعقة صغيرة فلفل أسود.
- نصف ملعقة صغيرة ملح.
- 1 كوب دقيق.
- 1 كوب الذرة.
- 2 بيضة حجم كبير.
- 1 ملعقة كبيرة سمنة.
- 2 ملعقة صغيرة بكينج بودر.
- 1 ملعقة صغيرة من البابريكا.
- 1 ملعقة صغيرة ملح.
- 1 ملعقة صغيرة كزبرة مطحونة.
- 1 ملعقة صغيرة كمون مطحون.
- نصف ملعقة صغيرة كركم.
- نصف ملعقة صغيرة فلفل أبيض.
- قومي بتقطيع الدجاج لأصابع بواسطة سكين حادة، واحضري قدر عميق وضعي به الثوم والبصل والخل وعصير الليمون والفلفل والملح والكزبرة والبابريكا .
- ثم يتم وضع القدر على النار الهادئة حتى أن يصبح الخليط ناعم ومتجانس اضيفي له أصابع الدجاج وقلبيه جيداً حتى أن يغطى تماماً.
- ثم قومي بإحضار بولا عميقه واضيفي بها دقيق الذرة والبكينج بودر والملح والبابريكا والكركم والكزبرة والفلفل والكمون واخلطي المكونات جيداً باستخدام الشوكة.
- يضاف البيض بوعاء واخفقيه جيداً حتى أن يصبح متجانس، ثم ضعي طاسة على النار الهادئة وضيفي لها السمن ويجب أن تكون حرارة الزيت مناسبة جيداً.
- يرفع الدجاج من الخليط ومن ثم يغمر في الدقيق بطريقة جيدة ومن ثم يتم غمرها بالبيض ثم توضع بالدقيق مرة أخرى، بعدها توضع في السمن الساخن.
- ثم يقلب الدجاج حتى أن تصبح ذهبية اللون ثم توضع على ورق المطبخ لكي يتم التخلص من الزيت الزائد تماماً.
الوسوم
طريقة تحضير أصابع الدجاج تعتبر أصابع الدجاج من أشهى وألذ الأكلات التي يقبل على تناولها الكبا والصغار ويمكن لكل أم أن تقوم بتحضيرها في المنزل بكل سهولة ببعض من المكونات البسيطة.
طريقة تحضير أصابع الدجاج
تعد واحدة من أشهى وألذ الأكلات التي يمكن أن يتم تحضيرها في المنزل بكل سهولة كالتالي:المقادير:
- 3 قطع دجاج منزوع العظم.
- 1 بصلة حجم كبير مقطعة لأرباع.
- 4 فصوص ثوم.
- 2 ملعقة كبيرة من الخل.
- 1 ملعقة صغيرة بابريكيا.
- 1 ملعقة صغيرة كزبرة ناعمة.
- 1 ملعقة صغيرة فلفل أسود.
- نصف ملعقة صغيرة ملح.
- 1 كوب دقيق.
- 1 كوب الذرة.
- 2 بيضة حجم كبير.
- 1 ملعقة كبيرة سمنة.
- 2 ملعقة صغيرة بكينج بودر.
- 1 ملعقة صغيرة من البابريكا.
- 1 ملعقة صغيرة ملح.
- 1 ملعقة صغيرة كزبرة مطحونة.
- 1 ملعقة صغيرة كمون مطحون.
- نصف ملعقة صغيرة كركم.
- نصف ملعقة صغيرة فلفل أبيض.
- قومي بتقطيع الدجاج لأصابع بواسطة سكين حادة، واحضري قدر عميق وضعي به الثوم والبصل والخل وعصير الليمون والفلفل والملح والكزبرة والبابريكا .
- ثم يتم وضع القدر على النار الهادئة حتى أن يصبح الخليط ناعم ومتجانس اضيفي له أصابع الدجاج وقلبيه جيداً حتى أن يغطى تماماً.
- ثم قومي بإحضار بولا عميقه واضيفي بها دقيق الذرة والبكينج بودر والملح والبابريكا والكركم والكزبرة والفلفل والكمون واخلطي المكونات جيداً باستخدام الشوكة.
- يضاف البيض بوعاء واخفقيه جيداً حتى أن يصبح متجانس، ثم ضعي طاسة على النار الهادئة وضيفي لها السمن ويجب أن تكون حرارة الزيت مناسبة جيداً.
- يرفع الدجاج من الخليط ومن ثم يغمر في الدقيق بطريقة جيدة ومن ثم يتم غمرها بالبيض ثم توضع بالدقيق مرة أخرى، بعدها توضع في السمن الساخن.
- ثم يقلب الدجاج حتى أن تصبح ذهبية اللون ثم توضع على ورق المطبخ لكي يتم التخلص من الزيت الزائد تماماً.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقه عمل اصابع الدجاج المقرمشه تشيكن ستربس بتتبيله سهله سريعة وبسيطه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.