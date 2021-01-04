وصفة سريعة لتكثيف وتطويل الشعر وزيادة نموه بمكونات منزلية فعالة، تحتاج الكثير من الفتيات تكثيف الشعر وزيادة حجمه قبل الزفاف أو قبل اقتراب موعد مناسبة سعيدة، وذلك حتي تتمتع بأنوثة كاملة ومعالم الجمال، ولهذا تواجه أصحاب الشعر الخفيف بعض المشاكل للظهور بمظهر جمالي مثالي مما يجعلها تذهب إلي صالون التجميل لتركيب الشعر حتي تتمتع بشعر كثيف وطويل، ولكن يسبب ثقل كبير في فروة الرأس ويكون مصدر إزعاج كبير عند وضعه ونزعه من الشعر، وإذا قمتي بالبحث عن الوصفات والخلطات سوف تجدي الكثير الذي يساعد في منحك شعر كثيف وطويل في أسرع وقت ممكن.

تكثيف وتطويل الشعر وزيادة حجمه بوصفة سريعة المفعول

تكثيف وتطويل الشعر هو حلم ترغب به كل النساء ولهذا تبحث عن كل ما هو أفضل من أجل العناية والاهتمام بالشعر، وذلك للحصول علي شعر مثالي خالي من التلف والتساقط ولكن كل ما تحتاجين إليه لتكثيف وتطويل الشعر هو استخدام المواد الطبيعية والتي أثبتت فاعلية كبيرة في تكثيف وتطويل الشعر، ولهذا سوف أقدم لكي وصفة سريعة المفعول من مكونات منزلية تمنحك نتيجة رائعة.

وصفة عصير البرتقال والعسل وزيت الزيتون لتكثيف وتطويل الشعر وزيادة حجمه

عصير البرتقال من أكثر المكونات التي تمنح الشعر التغذية واللمعان، وهذا لاحتوائه علي فيتامين ج وعنصر البكتين مما يزيد من حجم وكثافة الشعر، كما يقوم بتخليص الشعر من بقايا منتجات الشعر الضارة لاحتوائه علي العديد من الأحماض مما يساهم في تحسين صحة فروة الرأس، أما العسل يقوم بمنح الشعر النعومة والترطيب وزيت الزيتون يعمل علي تكثيف وتطويل الشعر ومنع تساقطه.

كوب من عصير البرتقال.

ملعقة كبيرة من العسل.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

كوب من الماء البارد.

قومي بمزج عصير البرتقال وزيت الزيتون والعسل جيداً ثم أضيفي إليهم كوب الماء البارد واخلطي المكونات حتي تمتزج مع بعضها.

قومي باستخدام الوصفة بعد غسل الشعر بالشامبو عن طريق قلب الرأس للأمام لتنشيط الدورة الدموية، ثم ضعي وصفة البرتقال والعسل وزيت الزيتون علي فروة الرأس وكامل الشعر.

قومي بعمل تدليك للشعر واتركي الوصفة لمدة 15 دقيقة ثم يغسل الشعر بالماء البارد، وتستخدم هذه الوصفة مرتين في الأسبوع وسوف تلاحظين الفرق علي شعرك من حيث الكثافة والطول.

مكونات وصفة تكثيف وتطويل الشعر وزيادة نموهطريقة تحضير وصفة تكثيف وتطويل الشعر وزيادة حجمه وكيفية استخدامها