أفضل مقشر طبيعي للوجه يمنحك بشرة مثالية ناصعة البياض من أول استخدام

أفضل وأسرع مقشر طبيعي للوجه يمنحك بشرة مثالية ناصعة البياض من أول استخدام بمكون طبيعي فعال، حيث يعد التقشير من أهم خطوات العناية بالبشرة وذلك للحفاظ علي نضارتها وحيويتها، حيث أن التقشير يعمل علي تجديد الدورة الدموية في الوجه، كما يساعد في تحفيز خلايا الجلد علي إنتاج الكولاجين الطبيعي، ولكن البشرة تواجه العديد من المشاكل التي تؤثر عليها مثل البقع الداكنة نتيجة التعرض المباشر لأشعة الشمس أو ظهور البثور وحب الشباب التي قد تترك أثراً بعد علاجها، ولهذا يعتبر استخدام مقشر طبيعي للبشرة هو الحل المثالي والفعال للحصول علي بشرة مثالية وناصعة البياض.

مقشر للوجه فعال يمنحك بشرة مثالية وبيضاء بمكونات طبيعية من أول استخدام

تلجأ الكثير من السيدات والفتيات إلي استخدام منتجات التقشير الكيميائية أو التي تتوافر في الصيدليات للحصول علي بشرة نضرة خالية من أي عيوب، ولكن هذه المنتجات تؤثر علي طبقات الجلد الداخلية مما تتسبب في ضرر لخلايا الجلد، ولكن الطبيعة مليئة بمواد نستطيع أن نأخذ منها خلطة طبيعية جبارة تمنح البشرة الصفاء والإشراق بدون ترك أي آثار جانبية ولها نفس النتيجة الفعالة، ولهذا سوف أقدم لكم أفضل وأسرع مقشر طبيعي للوجه بمكونات طبيعية تتوافر في المنزل وتمنحك وجه ناصع البياض من أول مرة.

مقشر السكر البني وعصير الليمون لبشرة بيضاء وأكثر نضارة

يعتبر هذا المقشر أفضل مقشر طبيعي للوجه لاحتوائه علي العديد من الفوائد اللزمة للبشرة، فالسكر البني يعمل علي تقشير البشرة وإزالة طبقة الجلد الميت كما يساعد في تنظيف البشرة وتوحيد لونها، مما يجعل البشرة ناصعة البياض وأكثر نعومة ونضارة، أما عصير الليمون له دور فعال في تجديد البشرة وتحفيز إنتاج الكولاجين مما يمنع ظهور علامات الشيخوخة، كما يساعد في تفتيح لون البشرة وإزالة البقع الداكنة وآثار حب الشباب.

عصير ليمونه طازجة.

ملعقة كبيرة من السكر البني.

قطعة من القطن.

قومي بغسل الوجه بالماء الدافيء لفتح مسام الوجه، ثم قومي بغمس قطعة القطنة في عصير الليمون جيداً.

وبعد ذلك ضعي القطنة المبللة بعصير الليمون في السكر البني حتي يلتصق به ويتكون طبقة سميكة من المقشر الطبيعي للوجه، ثم قومي بتمرير القطنة علي الوجه في حركات دائرية بلطف.

استمري في عمل التقشير لمدة 5 دقائق حتي ذوبان السكر، ثم يغسل الوجه بالماء البارد ويتم تجفيفه وللاستفادة من هذا المقشر الطبيعي للوجه نظرا لفعاليته الكبيرة يمكنك استخدامه علي الشفاه للحصول علي شفاه ناعمة، ويتم استخدام هذا المقشر مرتين في الأسبوع كما أنه مناسب وآمن لكل أنواع البشرة.

مكونات مقشر السكر البني وعصير الليمون لبشرة ناصعة البياض وأكثر إشراقطريقة تحضير مقشر السكر البني وعصير الليمون للوجه وكيفية استخدامه