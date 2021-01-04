طريقة عمل السبانخ المطبوخة بالأرز بمكونات سهلة وطريقة مبسطة

تعتبر أكلة السبانخ المطبوخة بالأرز من الأكلات الجميلة التي لها مذاق معين ونكهة مميزة، وتتميز بأنها وجبة متكاملة تحتوي على العديد من الفوائد، فتعتبر هي من الخضروات الورقية التي تتميز باللون الأخضر الجميل، فهي غنية بالألياف والمعادن والفيتامينات، وتحتوي على عنصر الحديد وتمد الجسم بالطاقة والقوة، فهي من الوجبات التي لا يمكن الاستغناء عنها فهي من الأكلات التي تعمل على تحسين عملية الهضم وتمنع من الإمساك، ويمكن تحضيرها بطرق مختلفة فالبعض يقوم بتحضيرها مع اللحم، لكن من خلال هذا المقال اخترنا لكي طريقة مبسطة وهي تحضير السبانخ المطبوخة بالأرز بخطوات بسيطة ومميزة جداً.

مكونات عمل السبانخ المطبوخة بالأرز

تتكون أكلة السبانخ مع الأرز من مكونات سهلة التحضير وبسيطة، لكنها تمد الجسم بفوائد كثيرة لما تحتويه من عناصر غذائية مفيدة وهي كما يلي:ـ

حزمة من أوراق السبانخ.

1 حزمة كزبرة خضراء.

نصف حزمة من شبت.

ملعقة من الكزبرة الجافة.

عصير طماطم ( 6 أو 7 حبات طماطم).

نصف كوب من الأرز المصري.

1 بصلة كبيرة.

ملعقة كبيرة سمنة.

ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

شوربة أو ماء (حسب كمية السبانخ المستخدمة).

طريقة التحضير

يمكنك تحضير السبانخ المطبوخة بالأرز بالمنزل بطعم شهي ولذيذ بكل سهولة، باتباع الخطوات الآتية:ـ