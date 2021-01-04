لن تصدقي ما يفعله الفازلين لشعرك يجعله طويل وناعم دون تساقط خلال اسبوع

يعد الفازلين من من المرطبات الآمنة على الشعر نظرًا المكونات الآمنة التي يحتوي عليها، لما له من العديد من الفوائد الكثيرة التي نحن في حاجة قصوي إليها، ولهذا سنقدم لكم المزيد من فوائده للشعر بشئ من التفصيل نظرًا لحاجة العديد من الأشخاص علي معرفتها قبل استخدامه.

يساهم في الحد من تساقط وتقصف الشعر، وذلك عند وضع كمية قليلة منه على نهايات الشعر قبل الخلود إلى النوم.

يعمل علي تطويل الشعر بشكل كبير وفي خلال فترة وجيزة من تكرار استخدامه.

يحد من تشابكه مما يساهم في سهولة تسريحه، وذلك عند تدليك الشعر بكمية بسيطة منه بعد تسريحه، وتركه عليها لمدة خمس وأربعون دقيقة.

يمنع تحويل لون الشعر خاصة الأبيض ذلك اللون الذي يزعج الكثير من الأفراد مما يعطي له النشاط والحيوية، ويتم ذلك عند وضعه علي الشعر لمدة عشر دقائق بشكل يومي.

يساهم في إزالة القشرة من فروة الشعر التي ينزعج منها العديد من الفتيات نظرًا لأنها تسبب حكة ومن ثم التهابات بالجلد.

عدم وضع الفازلين على الشعر بعد تعرضه لحرارة مثل الماء الدافئ أو المكواة.

عند بداية وضعه على الشعر ينبغي وضع الكمية المرادة في يديك، ومن ثم تدليك الشعر بها من الأمام للخلف ومن قم بتمشيط الشعر لكي يصل الفازلين لجذور شعرك، ويشربه الجلد أيضًا.

يمكن دهنه كاملا بالفازلين، قبل النوم إذا كانت الفتاة تعاني من تساقطه وخشونته حيث بمرور الوقت ستلاحظين فرق كبير.

عند مرور فترة على وضع الفازلين على الشعر وعانيت من إزالته ينبغي مزج كمية بسيطة من بيكربونات الصودا مع الشامبو او يمكن استبداله بالماء الدافئ ومن ثم غسل الرأس بها.

ينبغي عدم وضع الفازلين بكميات كبيرة بشكل مستمر حتى لا تجعلي شعرك دهنيًا، ويغلق مسام شعرك، ومن ثم تنزعج من مظهره.

فوائد الفازلين للشعرنصائح استخدام الفازلين للشعر

فوائد الفازلين للشعر يمكن الحصول عليها ايضًا عند خلطه بالمكونات الطبيعة مثل الثوم او الزيوت الطبيعية حيث أن ذلك يعطي له بريق ونعومة كبيرة عند استعمالها بشكل صحيح ولفترة مستمرة.