شاورما الفراخ السوري بالتومية اعمليها في خبز الصاج بتتبيلة مميزة

طريقة تحضير الشاورما السوري في خبز الصاج، تعتبر الشاورما السوري من أكثر المأكولات التي يعشقها الكثيرين نظراً لمذاقها الجيد فهي من المأكولات الشهيرة خلال الآونة الأخيرة واستطاعت أن تجذب الكثيرون من جميع الفئات سواء كانوا صغار أو كبار، فترغب الكثير من السيدات في التعرف على طريقة تحضير الشاورما السوري كما يتم تحضيرها في المطعم وإليكم في السطور الآتية طريقة تحضير الشاورما السوري في المنزل.

كيلو من الدجاج المخلي المقطع إلى شرائح أو كيلو من اللحم الأحمر.

كيلو من البصل.

زبادي صغيرة.

عصير ليمونتين.

ملعقتان من صوص الصويا.

ملعقتان من دبس الرومان.

ملح وفلفل أسود وسماق وملح وليمون حسب الاحتياج.

مخلل خيار.

بطاطس محمرة.

بقدونس مفروم.

ثومية للدجاج.

خبز شامي.

المقادير والمكونات الشاورما السوري:خطوات تحضير الشاورما السوري:

تتسم طريقة التحضير بأنها سهلة وسريعة ولا تستغرق وقت على الإطلاق وإليكم في السطور الآتية خطوات تحضير الشاورما السوري في المنزل مثلما يتم تحضيرها في المطعم:

يتم فرم البصل جيداً ويتم تتبيل الدجاج به أو اللحم. يتم إضافة جميع المكونات السابقة إلى ذلك الخليط. يتم تركه في التتبيلة في الثلاجة لمدة ليلة كاملة. يتم وضعه في الصينية في الفرن لمدة نصف ساعة وبعد ذلك يتم تسويتها على صاج لحين أن يصبح المذاق وكأنه مشوي مثل المطاعم. يتم تقديم الشاورما السوري مع الأرز الأبيض أو المكرونة.

يتم إحضار خميرة وملعقة من السكر ومياه دافئة. إحضار أيضاً ثلاثة أكواب من الدقيق وملح وزيت للقلي وبعد ذلك يتم إحضار إناء ويتم وضعه فيه كلاً من الخميرة والمياه وخلط المكونات لحين أن تختلط المكونات مع بعضها البعض جيداً. يتم إضافة السكر وتركهم جانباً لمدة عشرة دقائق. يتم نخل الملح والدقيق في إناء متوسط الحجم ثم خلط خليط الخميرة والمياه وخلطهم جيداً لحين أن تصبح عجينة متماسكة. يتم وضع العجينة على سطح صلب ودعكها لمدة 10 دقائق لحين أن تصبح لينة. يتم دهن العجينة بكمية من الزيت ويتم تغطيتها وتركها لمدة ساعتين. يتم تقسيم العجينة إلى كرات ثم فرد كل كرة إلى دائرة رقيقة. يتم حمي الصاج ويتم وضع الدوائر وتركها لحين أن تتحمر من الجانبين ويتم تقديه مع الشاورما.

خطوات تحضير خبز الصاج: