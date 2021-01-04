اقراص طعمية البطاطس المقرمشة الذهبية اللذيذة بمكونات بسيطة من مطبخك

طريقة تحضير طعمية البطاطس، تعتبر طعمية البطاطس من المأكولات الغير مألوفة ولكنها استطاعت أن تحظى على شهرة كبيرة بفضل طعمها ومذاقها الجيد، فإن البطاطس من أهم الخضروات المنتشرة في العالم بأكمله فهو متواجد في جميع البيوت ويتم تقديمه بجانب الكثير من المأكولات الأساسية كطبق جانبي، ويتم تحضيره بطريقة سهلة وسريعة وإليكم في السطور الآتية خطوات تحضير طعميه البطاطس في المنزل. مكونات طعمية البطاطس اللذيذة: مكونات طعمية البطاطس اللذيذة: مكونات طعمية البطاطس سهلة وبسيطة وغير مكلفة على الإطلاق ويتم شرائها بشكل سهل وإليكم في السطور الآتية المكونات اللازمة لتحضير طعمية البطاطس: دقيق.

بطاطس.

بقدونس.

ملح.

سمسم.

كمون ناعم.

بيض.

بصل.

ثوم.

بيكنج صودا.

شبت.

كزبرة خضراء. خطوات تحضير طعمية البطاطس: خطوات تحضير طعمية البطاطس: يتم تحضير طعمية البطاطس بطريقة سهلة للغاية ولا تستغرق وقت على الإطلاق ولكن الكثير من السيدات ترغب في التعرف على طريقة تحضيرها في المنزل وإليكم في هذا المقال خطوات تحضير طعمية البطاطس في المنزل: القيام بغسل البطاطس بصورة جيدة والقيام بتقشيرها وبشرها وبعد ذلك يتم غسل البطاطس مرة أخرى بعد أن يتم بشرها. القيام بفرم الشبت والكزبرة والبقدونس فرم ناعماً للغاية. القيام بهرس كلاً من الثوم والبصل لكي يظهروا بمظهر ناعم. القيام بإحضار بولة وبعد ذلك يتم خلط البطاطس المبشورة مع كمية من البصل والثوم وبيضة وكمون وكمية من البيكربوناتو ويتم خلطهم جيداً مع بعضها البعض. يتم إضافة كلاً من الشبت والكزبرة والبقدونس إلى خليط البطاطس ويتم تقليب المكونات جيداً مع بعضها البعض لحين أن تختلط وتمتزج. يتم إحضار مقلاة ورفعه على النار ووضع فيها زيت القلي وتركه لحين أن يسخن بشكل نهائي. يتم تشكيل البطاطس على شكل أقراص طعمية وبعد ذلك يتم تزيينها بكلاً من السمسم المحمص والكزبرة الناشفة ويتم قليها في الزيت الساخن. يتم ترك طعمية البطاطس في الزيت لحين أن تحصل على لون من الجانبين ويتم رفعها على ورق المطبخ لحين أن يتم التخلص من الزيوت الزائدة. يتم تقديم طعمية البطاطس وهي الساخنة مع العلم أنه يتم تناولها مع كلاً من الخبز والفول والباذنجان المقلي والمسقعة والجرجير وبالهناء والشفاء عليكم. الوسوم

طريقة تحضير طعمية البطاطس، تعتبر طعمية البطاطس من المأكولات الغير مألوفة ولكنها استطاعت أن تحظى على شهرة كبيرة بفضل طعمها ومذاقها الجيد، فإن البطاطس من أهم الخضروات المنتشرة في العالم بأكمله فهو متواجد في جميع البيوت ويتم تقديمه بجانب الكثير من المأكولات الأساسية كطبق جانبي، ويتم تحضيره بطريقة سهلة وسريعة وإليكم في السطور الآتية خطوات تحضير طعميه البطاطس في المنزل. مكونات طعمية البطاطس اللذيذة: مكونات طعمية البطاطس اللذيذة: مكونات طعمية البطاطس سهلة وبسيطة وغير مكلفة على الإطلاق ويتم شرائها بشكل سهل وإليكم في السطور الآتية المكونات اللازمة لتحضير طعمية البطاطس: دقيق.

بطاطس.

بقدونس.

ملح.

سمسم.

كمون ناعم.

بيض.

بصل.

ثوم.

بيكنج صودا.

شبت.

كزبرة خضراء. خطوات تحضير طعمية البطاطس: خطوات تحضير طعمية البطاطس: يتم تحضير طعمية البطاطس بطريقة سهلة للغاية ولا تستغرق وقت على الإطلاق ولكن الكثير من السيدات ترغب في التعرف على طريقة تحضيرها في المنزل وإليكم في هذا المقال خطوات تحضير طعمية البطاطس في المنزل: القيام بغسل البطاطس بصورة جيدة والقيام بتقشيرها وبشرها وبعد ذلك يتم غسل البطاطس مرة أخرى بعد أن يتم بشرها. القيام بفرم الشبت والكزبرة والبقدونس فرم ناعماً للغاية. القيام بهرس كلاً من الثوم والبصل لكي يظهروا بمظهر ناعم. القيام بإحضار بولة وبعد ذلك يتم خلط البطاطس المبشورة مع كمية من البصل والثوم وبيضة وكمون وكمية من البيكربوناتو ويتم خلطهم جيداً مع بعضها البعض. يتم إضافة كلاً من الشبت والكزبرة والبقدونس إلى خليط البطاطس ويتم تقليب المكونات جيداً مع بعضها البعض لحين أن تختلط وتمتزج. يتم إحضار مقلاة ورفعه على النار ووضع فيها زيت القلي وتركه لحين أن يسخن بشكل نهائي. يتم تشكيل البطاطس على شكل أقراص طعمية وبعد ذلك يتم تزيينها بكلاً من السمسم المحمص والكزبرة الناشفة ويتم قليها في الزيت الساخن. يتم ترك طعمية البطاطس في الزيت لحين أن تحصل على لون من الجانبين ويتم رفعها على ورق المطبخ لحين أن يتم التخلص من الزيوت الزائدة. يتم تقديم طعمية البطاطس وهي الساخنة مع العلم أنه يتم تناولها مع كلاً من الخبز والفول والباذنجان المقلي والمسقعة والجرجير وبالهناء والشفاء عليكم.

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