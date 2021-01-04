الطريقة الأصلية لعمل مسحب البيك السعودي بخطوات سهلة وسريعة وطعم شهي

الطريقة الأصلية لعمل مسحب البيك السعودي، وهي من ألذ وأطعم الأكلات التي يعشقها أهل المملكة، وتفضل ربة المنزل أن تقوم بطهيها في المنزل بشكل يضاهي المطاعم، بحيث تصبح قطع الدجاج مقرمشة ولذيذة بتتبيله سبايسي رائعة، ومتميزة باللين من الداخل، وبجانبها أنواع مختلفة من الصوصات، تجعل من طعمها نفس طعم وجودة الجاهزة وألذ.

مسحب البيك من أشهر الأطباق بالمطبخ السعودي، الحافل بالعديد من الأطباق التي تحولت من المحلية للعالمية، بفضل مذاقها وطعمها الذي لا مثيل له، وفي التالي طريقة تحضير تلك الوجبة الرائعة بخطوات سهلة وسريعة، وطعم مميز.

يتم تجهيز كيلو من صدور الدجاج، بخطوات سريعة جدًا وسهلة، باتباع الخطوات التالية:

ضعي صدور الدجاج في كيس ثلاجة، واستخدمي مدقة البوفتيك، وقومي بالدق على صدور الدجاج لتسوية الأجزاء السميكة من الصدور، مع الأجزاء الرفيعة منها، بحيث يصبح سمك الدجاج كله معقول ومتساوي. اصنعي الشكل التقليدي لمسحب البيك، وهو عبارة عن قطع مستطيلات، فقومي بتقطيع صدور الفراخ إلى مستطيلات بحجم صوابع كف اليد، بالتساوي باستخدام السكين. لكي تساعدي في امتصاص مسحب البيك السعودي للتتبيلة فيما بعد، قومي بتغريز قطع صدور الفراخ بالشوكة، تغريزات خفيفة في اللحم من فوق.

فائدة تتبيلة دجاج مسحب البيك، أن تعطي الدجاج نكهة رائعة، ثانيًا تسحب أي رائحة غير مقبولة منها، كما تساعد على أن يكون لحم الدجاج طري جدًا من الداخل، وخاصةً كلما تتركيها فترة زمنية أطول بالتتبيلة، وفي التالي المكونات وطريقة تحضيرها.

نصف كوب من الحليب الرايب.

ملح

فلفل أسود

ثوم بودرة.

بصل بودرة.

زنجبيل بودرة.

باربيكا.

مرقة دجاج فورية.

ربع كوب من الصلصة الحارة.

عصير ليمونة.

بشر ليمونة.

ملعقة صغيرة خل.

ملعقة صغيرة شطة حارة.

أحضري وعاء عميق وضعي به الحليب الرايب، ثم قومي ببشر الليمونة على الحليب الرايب وقلبيه جيدًا، ثم أضيفي عصير الليمون على الخليط وبالتقليب، ثم الخل وامزجيهم جيدًا. قومي بإضافة الملح ثم الفلفل الأسود وبالتقليب، ثم الثوم البودر ثم البصل البودر، ثم الزنجبيل البودرة ثم الباربيكا، وامزجي المكونات بالخليط جيدًا، ثم أضيفي مرقة الدجاج الفورية وبالتقليب. قومي بإضافة ملعقة صغيرة من الشطة الحارة، وضيفي الصلصة الحارة، وامزجي الخليط جيدًا. ضعي قطع صدور الدجاج داخل الوعاء في التتبيلة التي قمتي بتجهيزها، وكما ذكرنا سابقًا كلما قمتي بتركها فترة أطول في التتبيلة، كلما حصلت على نتيجة أفضل، فيفضل أن تظل في التتبيلة مدة 24 ساعة.

أحضري ثلاث أطباق، ضعي في الطبق الأول، كوبين من الدقيق مضاف إليهم نفس رشة توابل التتبيلة أي (رشة فلفل أسود، وشة بصل بودرة، ورشة ثوم بودرة، ولرشة زنجبيل بودرة، ورشة ملح، ورشة باربيكا، ورشة مرقة دجاج فورية). وضعي في الطبق الثاني، ثلاث بيضات واضربيهم وضيفي إليهم كوب حليب، ورشة فلفل أسود، وامزجيهم جيدًا. وضعي في الطبق الثالث بقسماط مفرومة خشنة. قومي بغمس قطعة الدجاج المتبلة، داخل طبق الدقيق والتتبيلة، ثم اخرجيها واغمسيها في طبق البيض والحليب، ثم في طبق البقسماط المفرومة. أحضري طاسة زيت عميقة، واشعلي النار على درجة حرارة متوسطة، وبعد تسخين الزيت جيدًا، اسقطي قطع الدجاج، وبعد فترة قصيرة، قومي بتهدئة النار قليلًا، أثناء تسوية الدجاج، لكي تتم تسوية الدجاج من الداخل جيدًا. نترك الدجاج على النار حتى يتم تسويته، ويأخذ اللون الذهبي المحمر الرائع، ثم قومي باخراجه من طاسة الزيت، وضعيه على طبق به منديل لتصفية الزيت منه، أو على شبكة، ثم ضعيها على طبق التقديم.

ومن الممتع أن تقومي بتحضير صوصات مسحب البيك، بطريقة المطاعم وألذ في النكهه والمذاق، وفي التالي ثلاث أنواع مختلفة من الصوصات، لابد من أن تكون على مائدتك أثناء تقديم الوجبة اللذيذة.

المقادير كالتالي:

رشة ملح.

رشة بصل بودرة.

كوب إلا ربع من الكاتشب.

ملعقة كبيرة من الصلصة الحارة.

عصير ليمونة.

½ ملعقة من الشطة الحارة.

طريقة تحضير الصوص كالتالي:

أحضري البوله وضعي بها الكاتشب، ثم ضعي بها عصير الليمون، ثم أضيفي رشة الملح الصغيرة، ثم البصل البودرة، ثم أضيفي الشطة الحارة لتحصلي على الطعم الاسبايسي وبالتقليب جيدًا.

ضعي الخليط في بولة التقديم، بجانب طبق مسحب البيك اللذيذ.

بنفس مقادير الصلصة الحمراء الحارة السابق ذكرها، أحضري بولة صغيرة وخدي ربع الكمية من الصلصة الحمراء التي قمتي بتجهيزها، وأضيفي إليها 4 ملاعق كبيرة من المايونيز، بالتقليب جيدًا، ثم قومي بتقديمه مع مسحب البيك.

مقادير كالتالي:

نصف كوب من الماء.

2 ملعقة كبيرة من النشا.

رشة ملح ليمون صغيرة.

فصين ثوم حجم كبير.

3 ملاعق كبيرة من الحليب.

4 ملاعق كبيرة من الزيت.

ملح.

تحضير الصلصة البيضاء

نحضر حلة صغيرة، ونضع بها نصف كوب الماء ونشعل النار، ثم نضيف إليها النشا وبالتقليب، حتى يتماسك ، قومي برفعه من على النار واتركيه يبرد قليلًا. أحضري وعاء عميق وضعي بها الخليط وضيفي إليه رشة ملح، ثم رشة صغيرة من ملح الليمون، وممكن استبداله بعصرة ليمونة، ثم أضيفي فص الثوم إلى الخليط، ثم قومي بإضافة ملعقة كبيرة من الحليب، ثم ضعي ملعقة صغيرة من الخل، ثم أضيفي الزيت. أحضري الهاند بليندر، وقومي بمزج الخليط السابق جيدًا، حتى تتداخل جميع المكونات وتمتزج جيدًا، وبإمكانك استبدال الهاند بليندر بالخلاط، قومي بإخراجها من الوعاء ، وضعيها في بولة التقديم.

يتم تقديم مسحب البيك، بجانب بطاطس محمرة وبإمكانك تعلم طريقة عمل خبز الزيتون الفرنسي، وتقديمه مع الوجبة، وبجانبها بولات الصوصات المختلفة بأنواعها الثلاثة، في صينية تقديم، بطريقة المطاعم واستمتعي بوجبة من صنع يديكي تضاهي الجاهزة وبطعم أشهى.