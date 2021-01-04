اقوى خلطه يابانيه سريه للقضاء على شيب الشعر نهائيا وللابد _تخلصي من الشيب بهده الوصفة السحرية

العلاج الطبيعي للقضاء على الشعر الابيض من منا لا يواجه مشكلة ظهور الشعر الأبيض فمعظم الفتيات والشباب يتعرضوا إلى ظهور الشعر الأبيض في سن مبكراً، وهذا يجعلهم يشعرون بأنهم أكبر سناً خاصة عند ملاحظة الأصدقاء والأقارب لها، ولكن السبب في ذلك هو نقص مادة الميلانين بفروة الرأس وهي المسئولة عن التصبغات، ولكن الأسوأ اللجوء إلى استخدام الصبغات الكيماوية التي تضر بفروة الرأس والشعر.

يوجد الكثير من الطرق الطبيعية التي تقضي على الشعر الابيض وتعيد اللون الأصلي للشعر ومن أهمها الاتي:

الزنجبيل:

هو من الأعشاب الطبيعية المفيدة جداً للشعر وتساهم في التخلص من الشعر الابيض نهائياً، كما يتم استخدامه عن طريق تناول ملعقة صغيرة من الزنجبيل المبشور المضاف لملعقة من العسل الابيض الطبيعي كل يوم حتى تشعرين بالفرق، وهذه من الطرق التي تعمل على حماية الشعر وتقضي على الشعر الابيض.

أوراق الكاري:

تعد أوراق الكاري من أفضل الأعشاب الطبيعية التي تساهم في القضاء على الشعر الابيض، فكل ما عليكِ سيدتي أن تقومين بخلط أوراق الكاري مع قليل من زيت الشعر ومن ثم يتم تطبيق الخليط على فروة الرأس، كما يمكن أن تقومين بوضع قدر على النار يضاف له القليل من زيت جوز الهند وإضافة حفنة من أوراق الكاري واتركيها في الزيت حتى تتفحم ثم يصفى ويتم تدليك فروة الرأس بالخليط والشعر من الجذور حتى الأطراف والاستمرار على استخدام الوصف حتى تحصلين على أفضل النتائج.

البصل:

يعد من النباتات المفيدة جداً للشعر ويحافظ على لون الشعر الأصلي وللاستفادة منه قومي باستخدام حبة من البصل وتقطيعها نصفين وتدليك فروة الرأس بها وتركه لقليل من الوقت ثم غسله بالماء الفاتر والشامبو، كما من الممكن أن استخدام عصير البصل وتدليك فروة الرأس به ويترك لمدة نصف ساعة ثم شطفه بالماء الفاتر والشامبو.