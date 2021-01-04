اقوى وارخص كريم كيراتين لفرد الشعر الخشن والمجعد والنتيجه فرد وتنعيم وتطويل فى دقائق

كريم كيراتين لفرد الشعر الخشن فرد الشعر الخشن والمجعد فى المنزل من أهم الطرق التجميلية التي تبحث عنها النساء خاصة أصحاب الشعر المجعد، فمعظم النساء لا تحب الشعر المجعد والجاف والهايش وتلجأ إلى استخدام الطرق المعتمد عليها في صالونات التجميل واستخدام مصففات الشعر التي تحتوي على درجات حرارة مرتفعة وهذا يضر بالشعر تماماً لذا أنت بحاجة إلى استخدام طرق طبيعية مفيدة للشعر، وسوف نستعرض لكم أفضل كريم لفرد الشعر المجعد في البيت.كريم كيراتين لفرد الشعر الخشن
يوجد الكثير من الطرق التي يمكن أن تستخدم لعمل كريم لفرد الشعر المجعد في البيت فقط كل ما تحتاجين له بعض من المكونات الطبيعية المفيدة لفروة الرأس والشعر ومنها:كريم الصبار والسمسم لفرد الشعر طبيعياً
يعتبر واحد من أفضل الطرق التي يمكن أن تقومين باستخدامها لفرد الشعر طبيعياً، حيث أنها تحتوي على مكونات طبيعية مضمونة سريعة المفعول والتي تعمل على فرد الشعر وحمايته وتغذيته بعمق.مكونات كريم الصبار والسمسم:
- 6 ورقات صبار طبيعي.
- 1 كوب سمسم.
- 2/1 كوب زيت الذرة.
- ضعي طاسة على النار ضيفي لها السمسم واتركيه حتى يتحمص قليلاً مع التقليب المستمر.
- ارفعي السمسم من على النار واتركيه جانباً حتى أن يبرد واسحقيه جيداً، ثم احضري وعاء ضعي به زيت الذرة ثم يضاف السمسم المطحون مع تقليب المكونات مع بعضها البعض ثم يترك جانباً لمدة ساعتين فقط.
- ضعي زيت الذرة والسمسم المطحون في الخلاط الكهربائي.
- ثم قومي باستخراج جل الصبار من الأوراق ثم يتم إضافتها لخليط السمسم وزيت الذرة واخلطي المكونات مع بعضها البعض جيداً.
- قومي بعد ذلك بتطبيق الخليط على الشعر مع التدليك المستمر لبضعة دقائق ثم عليك بتغطيته الشعر بغطاء الاستحمام البلاستيكي واتركيه لمدة 3 ساعات ومن ثم شطف الشعر بالماء الفاتر والشامبو والبلسم.
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كريم كيراتين لفرد الشعر الخشن فرد الشعر الخشن والمجعد فى المنزل من أهم الطرق التجميلية التي تبحث عنها النساء خاصة أصحاب الشعر المجعد، فمعظم النساء لا تحب الشعر المجعد والجاف والهايش وتلجأ إلى استخدام الطرق المعتمد عليها في صالونات التجميل واستخدام مصففات الشعر التي تحتوي على درجات حرارة مرتفعة وهذا يضر بالشعر تماماً لذا أنت بحاجة إلى استخدام طرق طبيعية مفيدة للشعر، وسوف نستعرض لكم أفضل كريم لفرد الشعر المجعد في البيت.كريم كيراتين لفرد الشعر الخشن
يوجد الكثير من الطرق التي يمكن أن تستخدم لعمل كريم لفرد الشعر المجعد في البيت فقط كل ما تحتاجين له بعض من المكونات الطبيعية المفيدة لفروة الرأس والشعر ومنها:كريم الصبار والسمسم لفرد الشعر طبيعياً
يعتبر واحد من أفضل الطرق التي يمكن أن تقومين باستخدامها لفرد الشعر طبيعياً، حيث أنها تحتوي على مكونات طبيعية مضمونة سريعة المفعول والتي تعمل على فرد الشعر وحمايته وتغذيته بعمق.مكونات كريم الصبار والسمسم:
- 6 ورقات صبار طبيعي.
- 1 كوب سمسم.
- 2/1 كوب زيت الذرة.
- ضعي طاسة على النار ضيفي لها السمسم واتركيه حتى يتحمص قليلاً مع التقليب المستمر.
- ارفعي السمسم من على النار واتركيه جانباً حتى أن يبرد واسحقيه جيداً، ثم احضري وعاء ضعي به زيت الذرة ثم يضاف السمسم المطحون مع تقليب المكونات مع بعضها البعض ثم يترك جانباً لمدة ساعتين فقط.
- ضعي زيت الذرة والسمسم المطحون في الخلاط الكهربائي.
- ثم قومي باستخراج جل الصبار من الأوراق ثم يتم إضافتها لخليط السمسم وزيت الذرة واخلطي المكونات مع بعضها البعض جيداً.
- قومي بعد ذلك بتطبيق الخليط على الشعر مع التدليك المستمر لبضعة دقائق ثم عليك بتغطيته الشعر بغطاء الاستحمام البلاستيكي واتركيه لمدة 3 ساعات ومن ثم شطف الشعر بالماء الفاتر والشامبو والبلسم.
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