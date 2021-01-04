اقوى كريم ساحر لشد الوجه والرقبه والقضاء على التجاعيد بالكولاجين الطبيعى بديل البوتوكس وكانك فى العشرين من عمرك

أفضل الكريمات الطبيعية لشد ترهلات الوجه يؤثر ظهور تجاعيد الوجه على نفسية النساء لذا يتوجب على كل سيدة تعاني من ظهور تجاعيد الوجه المبكر بأن تستعين باستخدام الوصفات الطبيعية المنزلية التي تعمل على شد ترهلات الوجه وتجعلها تحصل على بشرة خالية من التجاعيد والخطوط خاصة إذا كنت في سن الثلاثين فتلك الوصفات تحتوي على مكونات طبيعية مضمونة لا تترك أثر سيئ على البشرة بل تغذيها بعمق.أفضل الكريمات الطبيعية لشد ترهلات الوجه
لقد اخترنا لكِ سيدتي مجموعة مختارة من أفضل الوصفات والطرق الطبيعية التي يمكن أن تستخدمينها للحصول على وجه مشدود بالطرق التالية:كريم الشوفان وعصير الطماطم:
يعتبر من أفضل الطرق الطبيعية التي تستطيع كل سيدة استخدامها للحصول على بشرة مشدودة خالية من الخطوط الرفيعة والتجاعيد، بالإضافة إلى أنها تعمل على تبيضها وتخلصك من البقع الداكنة وآثار الحبوب.المكونات:
- 3 ملاعق كبيرة من عصير الطماطم.
- 2 ملعقة من دقيق الشوفان.
- عليكِ بإحضار وعاء ضعي به المقادير المذكورة واخلطيها جيداً ثم قومي بتطبيق الخليط على البشرة وتدليكها لبضعة دقائق وبحركات دائرية مع تدليك الرقبة من الأسفل إلى الأعلى ومن ثم يتم ترك الخليط لمدة 15 دقيقة ثم غسلها بالماء البارد.
يعتبر من الطرق الطبيعية الفعالة والتي تحتوي على كثير من الفوائد التي لا تعد ولا تحصى فهو يعمل على فرد البشرة ويخلصها من ظهور التجاعيد ويجعلها صافية ناعمة كالحرير.المكونات:
- 1 ملعقة كبيرة عصير ليمون.
- 2/1 ملعقة من الخميرة الفورية.
- احضري وعاء ضعي به عصير الليمون والخميرة الفورية واخلطيهم جيداً واتركيها جانباً لمدة 15 دقيقة في الثلاجة بعدها يتم استخدامه وتطبيقه على البشرة مع الابتعاد عن محيط العين ويترك لمدة 20 دقيقة ومن ثم غسل الوجه بالماء الفاتر ومن ثم الماء البارد.
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أفضل الكريمات الطبيعية لشد ترهلات الوجه يؤثر ظهور تجاعيد الوجه على نفسية النساء لذا يتوجب على كل سيدة تعاني من ظهور تجاعيد الوجه المبكر بأن تستعين باستخدام الوصفات الطبيعية المنزلية التي تعمل على شد ترهلات الوجه وتجعلها تحصل على بشرة خالية من التجاعيد والخطوط خاصة إذا كنت في سن الثلاثين فتلك الوصفات تحتوي على مكونات طبيعية مضمونة لا تترك أثر سيئ على البشرة بل تغذيها بعمق.أفضل الكريمات الطبيعية لشد ترهلات الوجه
لقد اخترنا لكِ سيدتي مجموعة مختارة من أفضل الوصفات والطرق الطبيعية التي يمكن أن تستخدمينها للحصول على وجه مشدود بالطرق التالية:كريم الشوفان وعصير الطماطم:
يعتبر من أفضل الطرق الطبيعية التي تستطيع كل سيدة استخدامها للحصول على بشرة مشدودة خالية من الخطوط الرفيعة والتجاعيد، بالإضافة إلى أنها تعمل على تبيضها وتخلصك من البقع الداكنة وآثار الحبوب.المكونات:
- 3 ملاعق كبيرة من عصير الطماطم.
- 2 ملعقة من دقيق الشوفان.
- عليكِ بإحضار وعاء ضعي به المقادير المذكورة واخلطيها جيداً ثم قومي بتطبيق الخليط على البشرة وتدليكها لبضعة دقائق وبحركات دائرية مع تدليك الرقبة من الأسفل إلى الأعلى ومن ثم يتم ترك الخليط لمدة 15 دقيقة ثم غسلها بالماء البارد.
يعتبر من الطرق الطبيعية الفعالة والتي تحتوي على كثير من الفوائد التي لا تعد ولا تحصى فهو يعمل على فرد البشرة ويخلصها من ظهور التجاعيد ويجعلها صافية ناعمة كالحرير.المكونات:
- 1 ملعقة كبيرة عصير ليمون.
- 2/1 ملعقة من الخميرة الفورية.
- احضري وعاء ضعي به عصير الليمون والخميرة الفورية واخلطيهم جيداً واتركيها جانباً لمدة 15 دقيقة في الثلاجة بعدها يتم استخدامه وتطبيقه على البشرة مع الابتعاد عن محيط العين ويترك لمدة 20 دقيقة ومن ثم غسل الوجه بالماء الفاتر ومن ثم الماء البارد.
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