اقوى كريم ساحر لشد الوجه والرقبه والقضاء على التجاعيد بالكولاجين الطبيعى بديل البوتوكس وكانك فى العشرين من عمرك

أفضل الكريمات الطبيعية لشد ترهلات الوجه يؤثر ظهور تجاعيد الوجه على نفسية النساء لذا يتوجب على كل سيدة تعاني من ظهور تجاعيد الوجه المبكر بأن تستعين باستخدام الوصفات الطبيعية المنزلية التي تعمل على شد ترهلات الوجه وتجعلها تحصل على بشرة خالية من التجاعيد والخطوط خاصة إذا كنت في سن الثلاثين فتلك الوصفات تحتوي على مكونات طبيعية مضمونة لا تترك أثر سيئ على البشرة بل تغذيها بعمق.

لقد اخترنا لكِ سيدتي مجموعة مختارة من أفضل الوصفات والطرق الطبيعية التي يمكن أن تستخدمينها للحصول على وجه مشدود بالطرق التالية:

يعتبر من أفضل الطرق الطبيعية التي تستطيع كل سيدة استخدامها للحصول على بشرة مشدودة خالية من الخطوط الرفيعة والتجاعيد، بالإضافة إلى أنها تعمل على تبيضها وتخلصك من البقع الداكنة وآثار الحبوب.

3 ملاعق كبيرة من عصير الطماطم.

2 ملعقة من دقيق الشوفان.

عليكِ بإحضار وعاء ضعي به المقادير المذكورة واخلطيها جيداً ثم قومي بتطبيق الخليط على البشرة وتدليكها لبضعة دقائق وبحركات دائرية مع تدليك الرقبة من الأسفل إلى الأعلى ومن ثم يتم ترك الخليط لمدة 15 دقيقة ثم غسلها بالماء البارد.

يعتبر من الطرق الطبيعية الفعالة والتي تحتوي على كثير من الفوائد التي لا تعد ولا تحصى فهو يعمل على فرد البشرة ويخلصها من ظهور التجاعيد ويجعلها صافية ناعمة كالحرير.

1 ملعقة كبيرة عصير ليمون.

2/1 ملعقة من الخميرة الفورية.