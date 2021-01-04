عجينة واحدة سحرية لكل انواع المخبوزات عيش_بيتزا_فطاير هشه وخفيفه

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طريقة عمل عجينة المعجنات في البيت تبحث كل سيدة تعشق تحضير المعجنات بنفسها في البيت عن طريقة سهلة وبسيطة لعمل أسرع عجينة معجنات، وقد حرصنا اليوم على أن نأتيكم بأسهل طريقة لتحضير عجينة المعجنات العجيبة مختلفة الأنواع والطرق، حيث يمكنك استخدامها في تحضير جميع أنواع البيتزا الذي يحب تناولها أفراد أسرتك، وعمل الباتيه والخبز متنوع الأشكال والأنواع.
طريقة عمل عجينة المعجنات في البيت
هي من العجائن التي يمكن أن يتم تحضيرها بكل سهولة عن طريق توفير بعض من المكونات التالية:مقادير عجينة المعجنات:
- 1 كيلو دقيق أبيض منخول.
- 1 ملعقة صغيرة بكينج بودر.
- 1 ملعقة صغيرة ملح.
- 2 ملعقة كبيرة سكر أبيض ناعم.
- 2 بيضة حجم كبير.
- 3 ملاعق كبيرة حليب مجفف.
- 1 ملعقة كبيرة خل.
- 1 ملعقة كبيرة خميرة فورية.
- 2/1 كوب زيت نباتي.
- 2/1 كوب لب زبادي.
- ماء فاتر للعجن.
- في كوب قومي بوضع مقدار بسيط من الماء الفاتر ثم يضاف له الخميرة وقليل من السكر وقلبيهم مع بعضهم ثم يتم ترك الكوب جانباً حتى يتخمر.
- احضري وعاء ضعي به الدقيق معه البكينج بودر ولبن الزبادي والحليب والملح ومن ثم يتم الخلط بشكل جيد وبعدها اتركيه جانباً لبضعة دقائق.
- عليك بإحضار وعاء أخر ثم ضيفي له البيض والزيت وقليل من الماء وقلبي الخليط باستخدام الشوكة وبسرعة هائلة.
- بعدها قومي بإحضار الأوعية السابقة وضيفيها إلى وعاء البيض واعجني كافة المكونات مع بعضها البعض باستخدام اليدين لكي تحصلين على عجينة متماسكة وطرية ولكن يجب أن تكون غير لاصقة لتصبح عجينه لعمل كافة انواع المخبوزات.
- ثم يتم ترك العجينة حتى يتم تخميرها جيداً في مكان دافئة ولو يكن ساعة كاملة، ثم احضريها واستخدميها في تحضير كافة أنواع المعجنات التي ترغبينها سواء العيش الفينو أو البيتزا والفطائر وغيرها من المعجنات المختلفة اللذيذة والشهية وبالهناء والشفاء.
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طريقة عمل عجينة المعجنات في البيت تبحث كل سيدة تعشق تحضير المعجنات بنفسها في البيت عن طريقة سهلة وبسيطة لعمل أسرع عجينة معجنات، وقد حرصنا اليوم على أن نأتيكم بأسهل طريقة لتحضير عجينة المعجنات العجيبة مختلفة الأنواع والطرق، حيث يمكنك استخدامها في تحضير جميع أنواع البيتزا الذي يحب تناولها أفراد أسرتك، وعمل الباتيه والخبز متنوع الأشكال والأنواع.
طريقة عمل عجينة المعجنات في البيت
هي من العجائن التي يمكن أن يتم تحضيرها بكل سهولة عن طريق توفير بعض من المكونات التالية:مقادير عجينة المعجنات:
- 1 كيلو دقيق أبيض منخول.
- 1 ملعقة صغيرة بكينج بودر.
- 1 ملعقة صغيرة ملح.
- 2 ملعقة كبيرة سكر أبيض ناعم.
- 2 بيضة حجم كبير.
- 3 ملاعق كبيرة حليب مجفف.
- 1 ملعقة كبيرة خل.
- 1 ملعقة كبيرة خميرة فورية.
- 2/1 كوب زيت نباتي.
- 2/1 كوب لب زبادي.
- ماء فاتر للعجن.
- في كوب قومي بوضع مقدار بسيط من الماء الفاتر ثم يضاف له الخميرة وقليل من السكر وقلبيهم مع بعضهم ثم يتم ترك الكوب جانباً حتى يتخمر.
- احضري وعاء ضعي به الدقيق معه البكينج بودر ولبن الزبادي والحليب والملح ومن ثم يتم الخلط بشكل جيد وبعدها اتركيه جانباً لبضعة دقائق.
- عليك بإحضار وعاء أخر ثم ضيفي له البيض والزيت وقليل من الماء وقلبي الخليط باستخدام الشوكة وبسرعة هائلة.
- بعدها قومي بإحضار الأوعية السابقة وضيفيها إلى وعاء البيض واعجني كافة المكونات مع بعضها البعض باستخدام اليدين لكي تحصلين على عجينة متماسكة وطرية ولكن يجب أن تكون غير لاصقة لتصبح عجينه لعمل كافة انواع المخبوزات.
- ثم يتم ترك العجينة حتى يتم تخميرها جيداً في مكان دافئة ولو يكن ساعة كاملة، ثم احضريها واستخدميها في تحضير كافة أنواع المعجنات التي ترغبينها سواء العيش الفينو أو البيتزا والفطائر وغيرها من المعجنات المختلفة اللذيذة والشهية وبالهناء والشفاء.
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