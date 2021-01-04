عجينة واحدة سحرية لكل انواع المخبوزات عيش_بيتزا_فطاير هشه وخفيفه

طريقة عمل عجينة المعجنات في البيت تبحث كل سيدة تعشق تحضير المعجنات بنفسها في البيت عن طريقة سهلة وبسيطة لعمل أسرع عجينة معجنات، وقد حرصنا اليوم على أن نأتيكم بأسهل طريقة لتحضير عجينة المعجنات العجيبة مختلفة الأنواع والطرق، حيث يمكنك استخدامها في تحضير جميع أنواع البيتزا الذي يحب تناولها أفراد أسرتك، وعمل الباتيه والخبز متنوع الأشكال والأنواع.

هي من العجائن التي يمكن أن يتم تحضيرها بكل سهولة عن طريق توفير بعض من المكونات التالية:

1 كيلو دقيق أبيض منخول.

1 ملعقة صغيرة بكينج بودر.

1 ملعقة صغيرة ملح.

2 ملعقة كبيرة سكر أبيض ناعم.

2 بيضة حجم كبير.

3 ملاعق كبيرة حليب مجفف.

1 ملعقة كبيرة خل.

1 ملعقة كبيرة خميرة فورية.

2/1 كوب زيت نباتي.

2/1 كوب لب زبادي.

ماء فاتر للعجن.