زيت جبار في تطويل وتكثيف الشعر يتم تحضيره منزلياً لا غني عنه على الإطلاق

افضل زيت طبيعي يتم تحضيره في منزلك بطريقة سهلة للعناية بالشعر، لا غنى عنه في روتينك الأسبوعي لأن قوته جبارة بالفعل في تطويل وتكثيف الشعر، إليك سيدتي افضل الخلطات الطبيعية على الإطلاق بمستخلص الزيوت الطبيعية مئة بالمئة؛ لتعزيز وتحفيز نمو الشعر وزيادة كثافته والوقاية من تساقط الشعر، حيث انه هذا الزيت المصنوع منزلياً يمنحك شعر صحي اكثر كثافة ويعمل علي ملء الفراغات الموجودة بالشعر وتقوية بصيلاته، بالاضافة إلى علاج مشاكل فروة الرأس وإصلاح معظم مشاكل الشعر المتضرر والتالف، كذلك سوف نقدم لك خلطة مضمونة ومجربة لزيادة حماية شعرك من التساقط ومنع ظهور تلك المشكلة في المستقبل.

تحضير أقوى زيت منزلي لتطويل وتكثيف الشعر

يتم تجهيز كوب كبير من زيت الزيتون البكر الغني بمضادات الأكسدة والتي تحفز نمو الشعر وتغذي البصيلة وتقلل من تساقط الشعر، بالاضافة إلى ملعقة كبيرة من زيت الخردل الذي يسرع من معدل تكثيف ونمو الشعر وتغدية البصيلة وإيقاف تساقط الشعر، كذلك يتم إحضار ملعقة كبيرة من زيت تريشوب الغني بالفيتامينات التي تعزز فروة الرأس وتساعد في إنبات الفراغات، أو يمكنك استخدام زيت الخروع، ثم يتم تجهيز القليل من زيت اللوز الحلو أو زيت جوز الهند، بالاضافة إلى 2 عود من القرفة أو يمكنك استخدام مسحوق القرفة.

يتم تحضير قنينة زجاجية ثم يتم أضافة كافة مقادير الزيوت السابق ذكرها ثم يضاف أعواد القرفة وتُغلق القنينة جيدا، ويتم تركها لمدة أسبوع حتي تتخمر بعد ذلك يتم استخدامها، يؤخذ مقدار من هذا الزيت ثم يتم تدليك فروة الرأس جيدا، ويتم عمل مساج للراس وهي علي وضعية الركوع، وذلك لتنشيط الدورة الدموية وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الخلطة وتسريع معدل الزيادة في كثافة وطول الشعر، ثم يغطي الشعر ببلاستيك غذائي ويترك لمدة نصف ساعة بعد ذلك يغسل بالشامبو والبلسم، هذه الوصفة صالحة للكبار والصغار.

وصفة إيقاف تساقط الشعر فورا من أول استخدام

لمنع مشكلة تساقط الشعر فورا يتم تجهيز ربع كوب صغير من الماء بالاضافة إلى 3 ملاعق كبيرة من الشامبو الخاص بك، ويفضل أن يكون خالي من المواد الصناعية الضارة، يمكنك مثلا استخدام شامبو الأطفال أو غسول طبي للشعر، يتم إحضار أيضا ملعقة كبيرة من بودرة القهوة وملعقة كبيرة من بودرة القرفة، وأخيراً ملعقة صغيرة من زيت فيتامين E المتواجد في الصيدليات.

يتم تحضير وعاء صغير ثم يُضاف إليه مقدار الماء ثم يُضاف مقدار الشامبو الي الوعاء ثم يتم التقليب، ثم يتم اضافة مقدار مسحوق القهوة وأيضا القرفة وزيت فيتامين E، ثم يتم خلط المكونات وضرب الخليط باستخدام المضرب الكهربائي أو المضرب اليدوي ليتم الحصول علي قوام رغوي ، يتم وضع هذا الخليط في زجاجة الشامبو ويستعمل لغسل الشعر، تدلك فروة الرأس والشعر كله جيدا بهذا الخليط ثم يترك لمدة خمس دقائق بعد ذلك يُشطف الشعر بالماء جيدا ، يتم استعمال هذا الخليط مرتين في الأسبوع.