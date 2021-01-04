طريقة عمل الفطير المشلتت في المنزل بكل سهولة

طريقة عمل الفطير المشلتت، الفطير المشلتت هو من الأكلات المصرية الرائعة، وطريقة إعداده ليست بالسهلة فلا يتقن عمله أي شخص بالطريقة الشهية الرائعة، حتي أن هناك بعض المخابز لا تعده شهي ولذيذ، وعندها نجد أن هناك العديد من الأشخاص يتسائلون عن طريقة عمل الفطير المشلتت الشهي، ويظنون أنهم لا يمكنهم إعداده بطريقة شهية، ولكن من خلال متابعتكم لهذا المقال، سوف تتعرفون علي أسهل طريقة لتحضير الفطير المشلتت الذي يكون هش وذا طبقات مورقة كثيرة.

طريقة عمل الفطير المشلتت

إننا ومن خلال موقعنا سوف نوضح لكم متابعينا الكرام، طريقة عمل الفطير المشلتت المورق والهش بأسهل طريقة، موضح إليكم كالتالي:

واحد كيلو من الدقيق.

سمن بلدي فلاحي.

ملح حسب الرغبة.

زيت.

مياه للعجن.

قومي بإحضار طبق كبير غويط للعجن فيه. قومي بوضع الدقيق في الطبق الغويط. أضيفي رشة من الملح إلي الدقيق. قومي باضافة المياه إلي الدقيق ببطء. أضيفي الماء وابدأي بالعجن. أضيفي ماء مرة ثانية وتابعي العجن، وهكذا حتي تصبح العجينة ذات سمك طري ومش بتلزق. أحضري طبق غويط آخر ورشيه بالدقيق. ضعي العجين في الطبق المرشوش بالدقيق. اتركي العجين لمدة ساعة حتي يرتاح. بعد مرور ساعة قومي بتقطيع العجين إلي كور حسب الحجم الخاص بالفطيرة التي ترغبي فيه. في حالة الرغبة بإعداد فطيرة صغيرة قطعي الكور بأحجام متوسطة، أما في حالة الحجم الكبير فقومي بزيادة حجم كور العجين. قومي برش القليل من الدقيق علي المكان الذي سوف تفردي عليه العجين. أحضري كرة العجين وافرديها في البداية بالنشابة حتي تصبح علي شكل دائرة رفيعة السمك. وبعدها اتركي النشابة وقومي بفرد العجين بيدكي. شدي العجين من كل جانب بهدوء. شدي العجين من المنتصف. قومي بمط العجين حتي تصبح العجينة شفافة. احضري طاسة. ضعي في الطاسة السمنة البلدي الفلاحي والزيت. قومي بتسييح السمنة. قومي برش السمنة البلدي المتسيحة مع الزيت علي وجه العجينة وهي مفرودة جيداً. قومي بتوزيع السمنة والزيت جيداً علي جميع أماكن العجينة المفرودة. قومي بثني العجينة بالنصف. قومي مره أخري برش السمنة البلدي مع الزيت علي وجه العجين المثنية في جميع المناطق جيدا. قومي بثني العجينة إلي نصفين مره أخري واستمري في ثنيها حتي تصبح العجينة مستطيلة. ونكررة عملية رش السمنة البلدي مع الزيت في كل مرة. وبعدها قومي بلف العجين المستطيل إلي رول بعد الانتهاء من دهنة. وقومي بادخال الطرف الأول من الرول في الطرف الأخير من الرول حتي تصبح مثل شكل الكورة. وهذا يتم فعله مع كل كرة عجين. وبعدها اتركي العجين الرول المكور يرتاح لمدة 15 دقيقة. قومي بتسخين الفرن علي درجة منخفضة. احضري الصواني التي سوف تضعي فيها الفطير في الفرن. ادهني الصواني بالسمنة الفلاحي البلدي مع الزيت. ضعي الفطيرة علي المكان التي تقومي بالفرد عليه. افردي الفطيرة الرول المكورة ببطن يديكي بالراحة من جميع الجوانب حتي تصبح دائرة ذات سمك متوسط وليس رفيع. ضعي الفطيرة في الصينية التي دهنتيها بالسمنة البلدي مع الزيت. وتُكرر تلك العملية مع كل رول مكور من عجين الفطير. قومي بإدخال صينية الفطير إلي الفرن وضعيها علي صاج الفرن المتواجد في أسفل الفرن. لاحظي الفطير في الفرن حتي تجدي وجهه تلون باللون الذهبي. وعندها أخرجي صينية الفطير واقلبي الفطيرة إلي الوجه الآخر. وضعيها في الفرن في نفس المكان مرة أخري واتركيها تأخذ نفس اللون الذهبي. وتكرر تلك العملية في باقي صواني الفطير. وبذلك يكون الفطير المشلتت المورق والهش جاهز للتقديم.

مكونات الفطير المشلتتطريقة تحضير الفطير المشلتت المورق والهش