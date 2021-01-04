افضل سيروم طبيعي يومي قبل النوم لكل أنواع البشرة للحصول على بشرة مثل الأطفال

افضل سيروم طبيعي لكل أنواع البشرة من مكونات طبيعية 100 % يمكنك تحضيره في المنزل، للحصول على بشرة مثل الأطفال إليك سيدتي سيروم طبيعي يومي يتم استعماله قبل النوم ويناسب البشرة الجافة والدهنية والعادية أيضا ، السيروم هو من المستحضرات الهامة للعناية اليومية بالبشرة، حيث يعمل علي تغذيتها وترطيبها وحمايتها من التجاعيد ليظهر الوجه بمظهر صحي وأكثر حيوية، كما يعمل السيروم علي قفل المسام الواسعة في الوجه وبالتالي يخفف من ظهورها كما انه يرمم خلايا البشرة، بالاضافة إلى أنه يعمل على تجديد إنتاج مادة الكولاجين الطبيعي في البشرة وبالتالي معالجة جميع المشاكل الموجودة في البشرة بشكل آمن وفعال.

افضل سيروم طبيعي لكل أنواع البشرة

يُستعمل السيروم بعد استخدام الوصفات الطبيعية للبشرة وقبل الكريم الليلي، حيث انه يساعد البشرة في استقبال الكريم الليلي بسهولة ويجعل الكريم يتغلغل في البشرة، وبالتالي تحقق البشرة أقصى استفادة ممكنة من الكريم، ويتم الحصول على وجه اكثر نضارة وصفاء خالي من التجاعيد والتشققات الجلدية والجفاف، ويُستعمل السيروم مساءا بشكل يومي بعد تنظيف البشرة كالمعتاد وإزالة كل الشوائب منها.

طريقة تحضير سيروم طبيعي منزلي بسهولة

يحتوى هذا السيروم على مكونات طبيعية أساسية ذات فائدة رائعة للجسم بشكل عام ولبشرة الوجه بشكل خاص، فهو يتكون من 4 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون البكر أو الأصلي، ويُمكنك استبداله بزيت الافوكادو أو زيت الصويا الطبيعي، بالاضافة إلى ملعقة من جل الصبار (الالوفيرا) و10 قطرات من أي زيت أساسي عطري مثل زيت اللافندر أو زيت الليمون أو زيت البرتقال، ويُمكنك استبدال هذه الزيوت بقشور البرتقال أو مطحون قشور البرتقال المجففة.

لتحضير السيروم يتم تجهيز وعاء صغير ثم يُضاف إليه مقدار زيت الزيتون وجل الصبار ثم يتم التقليب جيدا، ثم يتم إضافة بقية المكونات السابق ذكرها حسب الرغبة مع التقليب المستمر، وبعد الانتهاء من التحضير يوضع السيروم في علبة زجاجية صغيرة ويُحفظ في مكان مظلم وجاف، يُدهن السيروم مساءا بعد استعمال الروتين اليومي للبشرة مع عمل مساج، ويمكنك وضعه علي دائرة العين حتي يتشربه الوجه تماما وبعد مرور ربع ساعة ادهني الكريم الليلي الخاص بك.