افضل نظام غذائي صحي لمرضى السيلياك هو محور موضوعنا اليوم، والسيلياك هو واحد من امراض المناعة الذاتية التي يمكن ان تتسبب بمضاعفات مزعجة لمن يعاني منها.

وللعلم، فإن أمراض المناعة الذاتية تحدث نتيجة حدوث خلل في وظيفة الجهاز المناعي الذي يعمل كجهاز دفاعي عن الجسم ضد مسببات الامراض من العدوى الفيروسية والبكتيرية وغيرها.

ويحدث مرض السيلياك نتيجة اضطراب رد فعل الجهاز المناعي في الجسم تجاه بروتين الجلوتين المتواجد في العديد من الاطعمة، مثل الشوفان والشعير والحنطة. ويتسبب هذا الاضطراب بالتهاب البطانة الداخلية للامعاء الدقيقة وعدم قدرته على امتصاص العناصر الغذائية الهامة والضرورية للجسم.

وينشئ عن مرض السيلياك العديد من الاعراض منها:

الام البطن.

الغازات والنفخة.

الاسهال.

وفي حال عدم علاج هذا المرض، فإن مضاعفاته يمكن ان تصبح أشد خطورة لتصل الى حد فقر الدم وهشاشة العظام وغيرها من المضاعفات الشديدة.

لذا يحتاج مرضى السيلياك لاعتماد نظام غذائي معين يخلو من مشتقات الجلوتين في الطعام لمدى العمر، مع الحرص على تناول الفيتامينات والحديد في حال تناقصه.

وفي الآونة الأخيرة، ظهرت علاجات واعدة لمرض السيلياك ما زالت في مرحلة التطوير مثل الحبوب المعدلة وراثيا والخالية من الجلوتين، أو إضافة بعض الإنزيمات الهاضمة للجلوتين.. لكن لم يتم اعتماد اي منها حتى الآن، ليبقى النظام الغذائي هو العلاج الاهم لمرض السيلياك.

افضل نظام غذائي صحي لمرضى السيلياك

المعروف ان الغذاء يلعب دوراً بارزاً في الحد من العديد من الامراض او التخفيف من حدتها، كما يعالج الغذاء المناسب حالات صحية عدة منها مرض السيلياك.

وافضل نظام غذائي صحي لمرضى السيلياك يعتمد بالمقام الأول على اطعمة خالية من الجلوتين. وقد يجد البعض صعوبة في اتباع هذا النظام كون معظم الاطعمة التي يعتمد عليها الانسان تحتوي على الجلوتين، لكنها الطريقة الوحيدة المتوفرة حالياً لتجاوز مضاعفات واعراض مرض السيلياك.

وبالتالي يجب على مرضى السيلياك التنبه لعدم تناول اية اطعمة تحوي الجلوتين في الحفلات والمناسبات وعند تناول الطعام خارجاً، وسؤال المسؤولين عن اعداد الطعام عن محتوياته وضمان خلوه من الجلوتين، والتأكد من ان الطعام طبيعي وليس معالجاً.

وفي حال تحضير الطعام منزلياً، ينبغي على مرضى السيلياك قراءة كافة ملصقات الاطعمة في السوبر ماركت قبل شرائها، اذ ان معظم اصناف الطعام الموجودة على الرفوف تحتوي على الجلوتين مثل المكرونة المعكرونة والزبادي ولحوم الغداء والحساء المعلب والتوابل بما في ذلك صلصات السلطة وصلصة الصويا والخردل والكاتشب، بالإضافة إلى الآيس كريم، والحلويات، والقهوة الفورية.

كذلك فإن المواد الحافظة ومثبتات الغذاء ونشاء الطعام المعدل، قد تأتي على شكل جلوتين. وفي حال لم تظهر المكونات على اي منتج، ينصح بعدم شرائه واستخدامه خشية ان يكون الجلوتين خفياً فيه.

يبقى أن نشير الى ضرورة تناول طعام قليل الدهون وخالي من اللاكتوز لعدة اشهر في حال عانى مرضى السيلياك من اعراض شديدة، للتخفيف منها وعدم الحاجة لدخول المستشفى بشكل طارئ.