خزني الليمون وحافظي عليه من التلف لأطول فترة ممكنة بالثلاجة طازج دائما

طرق حفظ الليمون من التلف، يعد الليمون من المواد الغذائية التي تحتوي على الكثير من الفوائد والفيتامينات الهامة التي لها دور كبير في رفع مناعة الجسم وتجعله قادر على صد الفيروسات، كما إن الليمون يستخدم في المخبوزات والتوابل والمخللات والمشروبات والحلويات، ومصدر هام لفيتامين C، كما يمكن استخدامه كمادة مضادة للأكسدة وتعزز الصحة والرفاهية، لذلك فإنه من المهم أن تخزن كل أم وربة منزل على تخزين الليمون، وتبقيه طازج لفترة طويلة ولكن عمر الليمون قصير ويفقد رطوبته بسرعة، لذلك سوف نعطيك بعض النصائح الهامة التي تجعل تخزين الليمون طازج لأطول فترة ممكنة واستعماله وقت الحاجة إليه.

يفضل حفظ الليمون داخل الثلاجة طازج في الثلاجة على الرف فتلك المكان يجعله رطب لمدة تصل لأكثر من أسبوع. وفي حالة الرغبة في يدوم عمر الليمون لأطول فترة، يتم وضعه في وعاء محكم الغلق أو كيس بسحاب، فإنه سيجعل الليمون جاف لمدة طويلة تصل إلى شهر. كما يستخدم بعض المطاعم حيلة المحافظة على الليمون طازج هو تخزينه في وعاء زجاجي مملوء بالماء، وتغلق البرطمان وتتركه في الثلاجة لحين استعماله.

يمكن حفظ الليمون كعصير في الثلاجة، يظل لعدة أيام، واستخدامه في الطهي عند الحاجة أو في المخبوزات، فيمكن تجميده عن طريق صبه في مكعبات الثلج وتركه حتى يتجمد وتخزينه في كيس من بلاستيك لحين الاستخدام. ويمكن تخزين شرائح الليمون وتخزينها بوعاء محكم الغلق وتستخدم تلك الشرائح في خلال أسبوع فقط، لا ينبغى حفظ الليمون بالقرب من الفواكه حتى لا يؤدي إلى تلفها.

يضع الليمون في كيس مغلق بالسحاب، واحرصي على إخراج الهواء بقدر الإمكان منه، فيحتفظ الليمون بعصيره ومذاقه لمدة أربعة أسابيع.

ودرجة الحرارة المثالية لتخزين الليمون من 4 إلى 10 درجات، وأغلب الثلاجات يوضع الليمون في الرف الأوسط أو في الأبواب فتلك الأماكن بحرارة مناسبة.

كما يمكن المحافظة على نصف الليمون المقطوع عن طريق تغطيته بغطاء برطمان، أو ضعي أنصاف الليمون المقطع في طبق صغير وغلفي الطبق بغلاف من البلاستيك، ويمكن وضع الليمون في أصغر وعاء محكم الغلق يمكن حتى تتمكني من تغليفه.

نصائح لطرق حفظ الليمون من التلف لأطول فترة ممكنةخطوات وطريقة حفظ الليمون المعصورتخزين الليمون لمدة طويلة دون تلفطريقة حفظ الليمون في ورق الزبدة

يتم من خلال تجميد شرائح الليمون على ورق الزبدة ورصيها على مسافات متباعدة حتى لا تلامس بعضها البعض، وبعد أن تتجميد جيدا قومي بإلقائها داخل كيس من البلاستيك المغلق وخزنيها في الفريزر إلى الفترة التي ترغبين بها لأجل غير مسمى، حيث أن تجميد الليمون على ورق الخبز يمنعه من الالتصاق بعضهم ببعض، ويكون الليمون طريا عند التجميد وتستخدم تلك الشرائح في المأكولات والمشروبات الباردة.