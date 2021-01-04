طريقة كيك براونيز شوكولاته وصفة جديدة أحلى من الجاهز وفي دقائق فقط

طريقة عمل كيك براونيز بصوص الشوكولاته الشهي من أسرع وأبسط الوصفات التي يكمن أن تعد في المنزل ببساطة وبمكونات متوفرة في كل منزل، ومن منا أو من أولادنا لا يحب تناول الشوكولاته بكافة أنواعها وبكل الوصفات والطرق التي تعد في المحلات، فالشوكولاته تعتبر هي أساس هرمون السعادة المجاني الذي يجنبنا الضغوطات التي تملأ الحياة، وتناول الكبار لكيك شوكولاته براونيز يمنحهم البهجة والراحة والطاقة، واليوم حضرنا لكم طريقة عمل براونيز كيك شوكولاتة بمواصفات شهية وطرق مختلفة لابد من تجربتها في المنزل لتمنحك نفس طعم كيك المحلات المختلفة الكبرى. مكونات عمل كيك براونيز شوكولاته 100 جرام شوكولاته خام عالية الكاكاو الخام. 150 جرام زبدة طرية. 100 جرام من السكر الأبيض. 100 جرام سكر بني ويمكن الاستغناء عنه. عدد 3 ملاعق كاكاو خام بودرة ناعم. كوب دقيق أبيض. عدد 3 بيض بحرارة الغرفة. ظرف من الفانيليا. ملعقة صغيرة فانيليا سائلة. 100 جرام من عين الجمل. خطوات وطريقة عمل براونيز كيك شوكولاته أولا سخني الفرن على حرارة عالية إلى 180 مئوية، وفي حمام ماء أذيبي الشوكولاته الخام، ثم أخفقي الزبدة بوعاء اخر حتى تكون هشة مثل الكريمة، ضيفي عليها السكر الأبيض مع السكر البني والفانيليا واخفقي مرة ثانية بالمضرب الكهربائي، وضيفي عليهم بيضة تلو الأخرى مع خفق مستمر.

ثم اسكبي الشوكولاته المذابة بهدوء على مزيج الزبدة والبيض وتوقفي عن الخفق عندما يتماسك الخليط، ثم أنخلي الدقيق الأبيض والكاكاو الخام ويضاف عليهم مزيج الشوكولاته والزبدة وقلبي بهدوء.

ثم في صينية الفرن غلفيها بورق الزبدة أو بمسحه من الزيت ويصب عليها خليط الكيك، ورشي على وجهها عين الجمل، وضعي خليط الكيك بالصينية وتترك بالفرن الساخن من 20 إلى 30 دقيقة، واتركيها تبرد قبل أن تقطع وتقدم. مكونات كيك براونيز سريع بالشكولاته نحتاج إلى كيك شوكولاته تودو 2 براونيزتودو. أيس كريم فانيليا. كمية من صوص شوكولاته. كمية من صوص كراميل. كمية مناسبة من عين الجمل المحمص. مكونات عمل كيك براونيز شوكولاتهخطوات وطريقة عمل براونيز كيك شوكولاتهمكونات كيك براونيز سريع بالشكولاته خطوات تحضير كيك تودو براونيز سريع شوكولاته في طبق الفرن ضعي البراونيز الجاهز وأدخليه الفرن حتى تذوب منه الشوكولاته ويكون طري القوام.

وهو ساخن أخرجيه من الفرن وضعي عليه القليل من صوص الكراميل والقليل من صوص شوكولاته.

وزيني الوجه بعين الجمل المحمص وتناوليه وهو ساخن مع الأيس كريم البارد.

يمكن الاستمتاع بتلك الوصفة لمن يحبون الاستمتاع بالمذاق الرائع لمن ليس لديهم وقت ويحبون الحلويات السريعة.

ويتم تناولها في المطاعم ومحلات الحلويات بصوص شوكولاته الرائع الشهي. الوسوم

طريقة عمل كيك براونيز بصوص الشوكولاته الشهي من أسرع وأبسط الوصفات التي يكمن أن تعد في المنزل ببساطة وبمكونات متوفرة في كل منزل، ومن منا أو من أولادنا لا يحب تناول الشوكولاته بكافة أنواعها وبكل الوصفات والطرق التي تعد في المحلات، فالشوكولاته تعتبر هي أساس هرمون السعادة المجاني الذي يجنبنا الضغوطات التي تملأ الحياة، وتناول الكبار لكيك شوكولاته براونيز يمنحهم البهجة والراحة والطاقة، واليوم حضرنا لكم طريقة عمل براونيز كيك شوكولاتة بمواصفات شهية وطرق مختلفة لابد من تجربتها في المنزل لتمنحك نفس طعم كيك المحلات المختلفة الكبرى. مكونات عمل كيك براونيز شوكولاته 100 جرام شوكولاته خام عالية الكاكاو الخام. 150 جرام زبدة طرية. 100 جرام من السكر الأبيض. 100 جرام سكر بني ويمكن الاستغناء عنه. عدد 3 ملاعق كاكاو خام بودرة ناعم. كوب دقيق أبيض. عدد 3 بيض بحرارة الغرفة. ظرف من الفانيليا. ملعقة صغيرة فانيليا سائلة. 100 جرام من عين الجمل. خطوات وطريقة عمل براونيز كيك شوكولاته أولا سخني الفرن على حرارة عالية إلى 180 مئوية، وفي حمام ماء أذيبي الشوكولاته الخام، ثم أخفقي الزبدة بوعاء اخر حتى تكون هشة مثل الكريمة، ضيفي عليها السكر الأبيض مع السكر البني والفانيليا واخفقي مرة ثانية بالمضرب الكهربائي، وضيفي عليهم بيضة تلو الأخرى مع خفق مستمر.

ثم اسكبي الشوكولاته المذابة بهدوء على مزيج الزبدة والبيض وتوقفي عن الخفق عندما يتماسك الخليط، ثم أنخلي الدقيق الأبيض والكاكاو الخام ويضاف عليهم مزيج الشوكولاته والزبدة وقلبي بهدوء.

ثم في صينية الفرن غلفيها بورق الزبدة أو بمسحه من الزيت ويصب عليها خليط الكيك، ورشي على وجهها عين الجمل، وضعي خليط الكيك بالصينية وتترك بالفرن الساخن من 20 إلى 30 دقيقة، واتركيها تبرد قبل أن تقطع وتقدم. مكونات كيك براونيز سريع بالشكولاته نحتاج إلى كيك شوكولاته تودو 2 براونيزتودو. أيس كريم فانيليا. كمية من صوص شوكولاته. كمية من صوص كراميل. كمية مناسبة من عين الجمل المحمص. مكونات عمل كيك براونيز شوكولاتهخطوات وطريقة عمل براونيز كيك شوكولاتهمكونات كيك براونيز سريع بالشكولاته خطوات تحضير كيك تودو براونيز سريع شوكولاته في طبق الفرن ضعي البراونيز الجاهز وأدخليه الفرن حتى تذوب منه الشوكولاته ويكون طري القوام.

وهو ساخن أخرجيه من الفرن وضعي عليه القليل من صوص الكراميل والقليل من صوص شوكولاته.

وزيني الوجه بعين الجمل المحمص وتناوليه وهو ساخن مع الأيس كريم البارد.

يمكن الاستمتاع بتلك الوصفة لمن يحبون الاستمتاع بالمذاق الرائع لمن ليس لديهم وقت ويحبون الحلويات السريعة.

ويتم تناولها في المطاعم ومحلات الحلويات بصوص شوكولاته الرائع الشهي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة كيك براونيز شوكولاته وصفة جديدة أحلى من الجاهز وفي دقائق فقط على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.