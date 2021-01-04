أفضل طريقة لعمل بسبوسة السميد بالزبادي المصرية مرملة كب كيك بسبوسة

تعتبر بسبوسة السميد أحد الحلويات اللذيذة والمشهورة في مصر ولكن هي تعتبر أيضا من أصول شامية وتتعدد طريقة تحضيرها من بلد لأخرى وذلك يعتمد على خبرة كل بلد وعادتها وتعد تركيا احد اشهر البلاد لتحضير البسبوسة، تتنوع الحلويات الشرقية ولكن تعد البسبوسة أحد أشهر الحلويات العربية الأصيلة صاحبت الطعم اللذيذ والتي تبدع في طريقة تحضيرها المصانع الخاصة بتحضير الحلويات وتحتفل كل دولة عن الأخرى حسب عادات وتقاليد كل بلد وتبعا ولثقافتها في عمل الحلويات، وطرق عملها في مصانع الحلويات مختلفة من دولة لأخرى وفق تقاليد كل دولة ووفق ثقافة عمل الحلويات، وتقدم في الأغلب البسبوسة في مناسبات مختلفة من الأعياد وتقدم للضيوف وتحبها العائلة مع الكبار والصغار، ويوجد الكثير من الطرق لصنع بسبوسة السميد منها المصرية والتركية واليوم سنقدم أفضل طرق لتحضير حلى بسبوسة السميد والزبادي.

مكونات عمل بسبوسة السميد والزبادي 2 كوب ونصف من الدقيق السميد. 1 كوب ونصف من السكر. 1 ملعقة كبيرة ونصف من البيكنج بودر. 4 حبات من البيض بدرجة حرارة الغرفة. 2 كوب من جوز الهند المبشور. 1 كوب من الزيت. 2 علبة من القشطة. مكونات قطر البسبوسة 2 كوب ماء فاتر. كوب سكر أبيض. ملعقة صغيرة فانيليا. ملعقة كبيرة عسل جلوكوز. طريقة عمل بسبوسة سميد بالزبادي المرملة

أولا نقوم بخلط الدقيق السميد والسكر وجوز الهند والبيكنج بودر معا جيدا.

ثم نقوم بإحضار إناء كبير لنقوم بوضع كمية البيض مع القشطة والزيت.

ثم بعد ذلك نقوم بإضافة كل المقادير سويا الجاف في وعاء عميق جاف، ثم يوضع المزيج السائل.

ثم نقوم بجمع المكونات معا للحصول على عجينة متماسكة مع العلم عدم تقليب مكونات كثيرا.

التقليب يكون من أسفل لأعلى حتى تمتزج فقط مكونات، وتوضع في صينية البسبوسة مدهونة سمن وطحينة.



ثم يسخن الفرن على حرارة 200 مئوية ثم تدخل الصينية في الفرن لمدة ما بين 30 إلى 45 دقيقة حتى تأخذ لون ذهبي.

ثم تخرج البسوسة من الفرن وتكون جاهزة لوضع عليها الشربات الساخن لابد أن يكون القطر ثقيل وساخن.

يصب على بسبوسة ساخنة وتقطع وتغطى لمدة دقائق ثم تقطع وتزين بالقشطة وتقدم بالهناء والشفاء. طريقة عمل قطر البسبوسة بالقرفة احضري وعاء جاف وضعيه على النار وضيفي عليه الماء، ثم ضيفي عليه السكر. واتركيهم على النار من دون تقليب حتى يذوب السكر تماما في الماء ويبدأ بالغليان. ضيفي له عصير الليمون مع تقليب بسيط وجعل الحرارة متوسطة واتركيه لمدة 5 دقائق. عندما يثقل قوام القطر ضيفي له عسل جلوكوز حتى يثقل وأغلقي النار عليه وضيفي له القرفة الخشب. ثم يصب وهو ساخن على البسبوسة عندما تخرج من الفرن مباشرة. مقادير عمل كب كيك بسبوسة مكونات عمل بسبوسة السميد والزباديطريقة عمل قطر البسبوسة بالقرفةمقادير عمل كب كيك بسبوسة حلى سريع وسهل وله ميزة بأنه له طعم شهي ويتناول بسهولة ويقدم للضيوف كحلى مميز الطعم بطريقة ناجحة. احضري كوب دقيق أبيض. كوب من دقيق سميد ناعم. رشة صغيرة من الملح. ملعقة صغيرة بيكنج بودر. 100 جرام زبدة طرية بحرارة الغرفة. نصف كوب سكر أبيض. عدد 2 حبات بيض. ملعقة صغيرة من الفانيليا. ملعقة صغيرة بشر ليمون. كوب حليب سائل. كوب شربات أو قطر سائل لتسقية. الوسوم

تعتبر بسبوسة السميد أحد الحلويات اللذيذة والمشهورة في مصر ولكن هي تعتبر أيضا من أصول شامية وتتعدد طريقة تحضيرها من بلد لأخرى وذلك يعتمد على خبرة كل بلد وعادتها وتعد تركيا احد اشهر البلاد لتحضير البسبوسة، تتنوع الحلويات الشرقية ولكن تعد البسبوسة أحد أشهر الحلويات العربية الأصيلة صاحبت الطعم اللذيذ والتي تبدع في طريقة تحضيرها المصانع الخاصة بتحضير الحلويات وتحتفل كل دولة عن الأخرى حسب عادات وتقاليد كل بلد وتبعا ولثقافتها في عمل الحلويات، وطرق عملها في مصانع الحلويات مختلفة من دولة لأخرى وفق تقاليد كل دولة ووفق ثقافة عمل الحلويات، وتقدم في الأغلب البسبوسة في مناسبات مختلفة من الأعياد وتقدم للضيوف وتحبها العائلة مع الكبار والصغار، ويوجد الكثير من الطرق لصنع بسبوسة السميد منها المصرية والتركية واليوم سنقدم أفضل طرق لتحضير حلى بسبوسة السميد والزبادي.

مكونات عمل بسبوسة السميد والزبادي 2 كوب ونصف من الدقيق السميد. 1 كوب ونصف من السكر. 1 ملعقة كبيرة ونصف من البيكنج بودر. 4 حبات من البيض بدرجة حرارة الغرفة. 2 كوب من جوز الهند المبشور. 1 كوب من الزيت. 2 علبة من القشطة. مكونات قطر البسبوسة 2 كوب ماء فاتر. كوب سكر أبيض. ملعقة صغيرة فانيليا. ملعقة كبيرة عسل جلوكوز. طريقة عمل بسبوسة سميد بالزبادي المرملة

أولا نقوم بخلط الدقيق السميد والسكر وجوز الهند والبيكنج بودر معا جيدا.

ثم نقوم بإحضار إناء كبير لنقوم بوضع كمية البيض مع القشطة والزيت.

ثم بعد ذلك نقوم بإضافة كل المقادير سويا الجاف في وعاء عميق جاف، ثم يوضع المزيج السائل.

ثم نقوم بجمع المكونات معا للحصول على عجينة متماسكة مع العلم عدم تقليب مكونات كثيرا.

التقليب يكون من أسفل لأعلى حتى تمتزج فقط مكونات، وتوضع في صينية البسبوسة مدهونة سمن وطحينة.



ثم يسخن الفرن على حرارة 200 مئوية ثم تدخل الصينية في الفرن لمدة ما بين 30 إلى 45 دقيقة حتى تأخذ لون ذهبي.

ثم تخرج البسوسة من الفرن وتكون جاهزة لوضع عليها الشربات الساخن لابد أن يكون القطر ثقيل وساخن.

يصب على بسبوسة ساخنة وتقطع وتغطى لمدة دقائق ثم تقطع وتزين بالقشطة وتقدم بالهناء والشفاء. طريقة عمل قطر البسبوسة بالقرفة احضري وعاء جاف وضعيه على النار وضيفي عليه الماء، ثم ضيفي عليه السكر. واتركيهم على النار من دون تقليب حتى يذوب السكر تماما في الماء ويبدأ بالغليان. ضيفي له عصير الليمون مع تقليب بسيط وجعل الحرارة متوسطة واتركيه لمدة 5 دقائق. عندما يثقل قوام القطر ضيفي له عسل جلوكوز حتى يثقل وأغلقي النار عليه وضيفي له القرفة الخشب. ثم يصب وهو ساخن على البسبوسة عندما تخرج من الفرن مباشرة. مقادير عمل كب كيك بسبوسة مكونات عمل بسبوسة السميد والزباديطريقة عمل قطر البسبوسة بالقرفةمقادير عمل كب كيك بسبوسة حلى سريع وسهل وله ميزة بأنه له طعم شهي ويتناول بسهولة ويقدم للضيوف كحلى مميز الطعم بطريقة ناجحة. احضري كوب دقيق أبيض. كوب من دقيق سميد ناعم. رشة صغيرة من الملح. ملعقة صغيرة بيكنج بودر. 100 جرام زبدة طرية بحرارة الغرفة. نصف كوب سكر أبيض. عدد 2 حبات بيض. ملعقة صغيرة من الفانيليا. ملعقة صغيرة بشر ليمون. كوب حليب سائل. كوب شربات أو قطر سائل لتسقية.

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