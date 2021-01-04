صبغ الشعر باللون الأشقر الزيتوني طبيعياً بجميع درجاته والنتيجة سحرية

صبغ الشعر باللون الأشقر الزيتوني طبيعياً، تعد صبغة الشعر إحدى وسائل التجميل لدى النساء، والكثير منا تسعى للحصول على صبغ شعر مواكب للموضة، وعادة ما تلجأ النساء لصالون التجميل لصبغ الشعر، ولكن هذه الصبغات تحتوي على مواد كيميائية تضر بالشعر تؤدي لتساقطه، ويجب توخي الحذر عن أثناء إستخدامها، فهناك صبغات شعر طبيعية بمواد منزلية تعطي نتائج فعالة من أول إستخدام، بالإضافة لمنح الشعر الرطوبة واللمعان، فتابعونا من خلال المقال للتعرف على طريقة صبغ الشعر باللون الأشقر الزيتوني طبيعياً.

اللون الأشقر الزيتوني من الألوان المواكبة للعصر، حيث يليق على البشرة البيضاء، وجعلها أكثر تألقاً، تعددت ألوان الصبغة ومنها صبغات شعر ثابتة اختلطت بمكونين على بعضهما، وصبغات مؤقته يمكن أن تبقى على سطح الشعر من الخارج ويمكن التخلص منها بسهولة، وصبغة تدريجية تغير لون الشعر عند استخدامها كل مرة، وصبغات شبه ثابتة وهي تدوم لفترة زمنية ولا تزول إلا بعد غسلها.

ملعقة كبيرة من القرفة.

نصف كوب خل.

2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

عسل نحل.

فازلين.

قفازات.

فرشاة.

يحضر إناء بلاستيكي ثم يوضع فيه القهوة وعسل النحل والخل وزيت الزيتون، ثم يتم خلط المكونات معاً حتى الحصول على عجينة.

تترك لمدة 3 ساعات حتى تختمر، ثم يتم إضافة ملعقة من عصير الليمون وتعجن مرة ثانية.

يقسم الشعر أربع أقسام ثم لبس القفازات ويدهن منطقة الجبهة وحول الأذن والرقبة بالفازلين.

بإستعمال الفرشاة يطبق الخليط على الشعر بالكامل، وترك الصبغة عليه لمدة ساعتين، ثم يغسل الشعر بماء فاتر.

مكونات الصبغة:

ملعقة كبيرة من الحناء.

3 ملاعق من الكركم.

ملعقتين عصير ليمون.

ربع كوب من الخل.

يحضر إناء ويوضع فيه الحناء والكركم والخل ويتم مزجهما جيداً، حتى يتكون لدينا عجينة ملساء.

تترك العجينة 3 ساعات ثم يضاف إليها عصير الليمون، وتعجن مرة أخرى.

يقسم الشعر ويطبق عليه العجينة وتمشيطه حتى يتشرب الصبغة بالكامل، ثم تترك على الشعر ساعة كاملة ثم يغسل الشعر بماء فاتر.

مكونات الصبغة:

10 أكياس من الشاي.

نصف كوب عصير ليمون.

نصف لتر ماء.

تحضير الصبغة: