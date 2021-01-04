أسهل طريقة لعمل بلح الشام المقرمش في المنزل على مثل المحلات بسهولة ومكونات بسيطة

يشتهر مطبخ البلاد العربية الشرقية بالحلويات خاصة بلاد الشام وسوريا وتنتقل إلي جميع البلاد العربية بسبب تداول الثقافات والسفر من دولة إلى أخرى واستكشاف مطبخ كل دولة ومن الحلويات التي انتقلت إلينا من بلاد الشام هو بلح الشام ونلاحظ ذلك من خلال الاسم، يتميز بلح الشام بالمذاق اللذيذ الذي يُقبل عليه الجميع بشهية من الصغار والكبار بالرغم من أنه من الحلويات التقليدية إلا أنه أكثر الحلويات تداولاً كما أنه يحتوي على العناصر الغذائية المفيدة للجسم ويمد الجسم بالطاقة اللازمة وتنشيط خلايا المخ.

طريقة عمل بلح الشام المقرمش

يقبل الأطفال على شراء الحلويات مثل بلح الشام والبسبوسة من المحلات ولكن بسبب إنتشار الوباء يجعل الأمهات في قلق دائم من الشراء من الخارج لذلك تلجأ الأمهات إلى تحضير بلح الشام فى المنزل وتبحث عن طرق تحضيره عبر محرك البحث جوجل لذلك نقوم بنقل كيفية تحضير بلح الشام فى المنزل من خلال هذا المقال.

مكونات بلح الشام المقرمش :

ملعقتين كبيرتين من مسحوق النشا.

كوب ونصف من دقيق المعجنات.

نصف كوب من الزيت.

نصف ملعقة صغيرة من الزعفران يتم إحضاره من العطار.

كوب من الماء الفاتر.

ملعقة كبيرة من مسحوق الهيل الخاص بالحلويات البودرة.

ثلاث بيضات صغيرة الحجم.

استخدام رشة من صبغة الزعفران ويمكن الاستغناء عنها حسب الرغبة.

رشة ملح.

تحضير طبق عميق ووضع المكونات الجافة فيه مثل الدقيق والهيل ورشة الملح ومسحوق النشا. تحضير إناء ووضع الماء والزيت والزعفران على النار مع التقليب حتى الغليان وبعد ذلك نقوم بوضع الخليط على الدقيق ونعجنها جيداً حتى تصبح العجينة متماسكة. ثم نبدأ بتشغيل المضرب الكهربائي تقليب العجينة واخراج الهواء منها. ثم نضع البيض بالتدريج ونستمر بالعجن بالمضرب حتى تندمج جميع المكونات معاً. نقوم بوضع العجينة في كيس خارجي ووضع به قُمع ثم نحضر صينية بها ورقة من الزبدة حتى لا تلتصق. ثم نبدأ بتشكيل بلح الشام على شكل أصابع أو دوائر حسب الرغبة. ونقوم بوضع الصينية في الفريزر لمدة نصف ساعة حتى تتماسك قليلاً وبعد ذلك نحضر مقلاة مليئة بالزيت ونضع بلح الشام بها وتقليبه من حين لآخر وبعد خروجه نقوم بوضع بلح الشام في القطر ومن ثم يتم تقديمه بارداً في أيّ وقت.

طريقة تحضير بلح الشام المقرمش