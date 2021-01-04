صبغ الشعر باللون النحاسي الذهبي في البيت بمكونات طبيعية

صبغ الشعر باللون النحاسي في البيت، هل تريدي تغيير لون شعرك والظهور بمظهر مميز ومواكبة أحدث صيحات الموضة والجمال، إذن سنطلعك من خلال هذه المقالة على طريقة صبغ الشعر باللون النحاسي في البيت دون الحاجة لاستخدام مواد كيميائية وسحب اللون الذي ينعكس بالضرر على صحة شعرك ويحوله إلى شعر تالف ومتقصف وضعيف، فتغيير لون الشعر يحتاج إلى الكثير من الجرأة وخاصة إذا كان اللون نحاسي، فهو لون مميز ومناسب جداً لأصحاب البشرة البيضاء أو الخمرية، ومن خلال هذا المقال سنطلعكم على بعض الوصفات الطبيعية والتي من خلالها سوف تحصلين على صبغ الشعر باللون النحاسي.

صبغ الشعر باللون النحاسي في البيت

اللون النحاسي من ألوان الشعر المميزة وترغب العديد من السيدات في الوصول إلى هذه الدرجة باستخدام مواد طبيعية ليس لها أضرار، بل على العكس فهي تحتوي على مكونات مفيدة لفروة الرأس والشعر.

المكونات

مقدار مناسب من الحناء على حسب طول الشعر.

علبة صغيرة سفن أب.

5 ملاعق كبيرة من الكركم.

ماء دافئ للعجن.

عصير نصف ليمونه.

طريقة التحضير

أحضري وعاء عميق وأضيفي به المكونات السابقة ما عدا عصير الليمون.

يترك الخليط السابق لمدة 4 ساعات على الأقل حتى يتخمر.

عند الاستخدام أضيفي عصير الليمون، وأفردي الخليط على شعرك باستخدام فرشاة الصبغة واتركيه لمدة 4 ساعات.

يغطى الشعر باستخدام كاب الاستحمام.

يغسل الشعر بالماء الفاتر والشامبو المناسب.

يتم تكرار الماسك مرة واحدة أسبوعياً للحفاظ على لون الشعر النحاسي.

ستحصلين من خلال تجربتك لطريقة صبغ الشعر باللون النحاسي في البيت بالحناء الطبيعية على تغذية لفروة رأسك وستتخلصين من قشرة الرأس وتحصلي على ترطيب ولمعان لشعرك، بسبب استخدام الحناء التي تحمل العديد من الفوائد وليس لها أي أثار جانبية.

صبغ الشعر باللون النحاسي الذهبي

أحضري كوب من الزبادي، ومعه ثلاثة ملاعق من خل التفاح ، ونصف كوب من مغلي البابونج، وعصير ليمونه كاملة، واخفقي جميع المكونات سوياً حتى الحصول على معجون ناعم ومتجانس، ثم اتركي الخليط جانباُ لمدة 6 ساعات حتى تتفاعل المكونات سوياً، طبقي الماسك على الشعر المُراد صبغة، ويغطى ويترك لمدة 4 ساعات، ثم يُغسل، يراعى أن يغسل بشامبو خالي من الصوديم حتى لا يخف اللون بسرعة.