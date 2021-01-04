طريقة تحضير طاجن النجرسكو بالدجاج والجبن في المنزل

النجرسكو من الأكلات المميزة وتعتبر وجبة غذائية كاملة لما تحتويه من بروتينات و نشويات و تعد من الأكلات العالمية لان موطنها الأصلي إيطاليا وانتشرت في الدول العربية لطعمها اللذيذ والمميز فيحبها الأطفال والكبار وتحب الأمهات التغيير والتنوع في الأكلات لكسر الروتين والملل من الأكلات المعتادة. فدائما عقب وجبة الدجاج تتبقي أجزاء منه في الثلاجة فيجب على ربه المنزل استغلالها في عمل اشهي الأكلات باستخدام بواقي الدجاج بعمل احلي طاجن المكرونة النجرسكو بالإضافة الي أنها وجبة غنية بالسعرات الحرارية التي يجتاحها أطفالك في جو الشتاء لتدفته فيجب تحضيره لهم بما انه أكلة مفيدة ومغذية وأيضا من الأكلات السهلة سريعة التحضير و الصوص والجبن الموجود داخلها بمكوناته الرائعة أضاف إليها طعم لذيذ جدا جربوها. طريقة تحضير طاجن النجرسكو بالدجاج ومكوناته طريقة تحضير طاجن النجرسكو بالدجاج ومكوناته المكونات: دجاجة كاملة مسلوقة ومخلية من العظم.

كيس مكرونة.

معلقة كبيرة من الزبدة اللينة.

معلقة كبيرة من زيت زيتون.

بصلة مفرومة ناعم.

فص من الثوم المفروم.

معلقتان كبيرتان من الطحين.

نصف كوب من مرق الدجاج.

نصف كوب من الكريمة الطازجة.

فلفل احمر حلو مقطع قطع متوسطة الحجم.

الملح \ فلفل ابيض مطحون.

1\8 معلقة صغيرة جوزة الطيب. طريقة التحضير سلق المكرونة في ماء وملح في قدر على نار متوسطة و تصفية المكرونة من ماء السلق. نضع الزبدة مع زيت الزيتون في مقلاة على النار وإضافة البصل المفروم وتقلب حتى تذبل و تصفر. إضافة الثوم الى البصل و يقلب قليلا ويضاف الدقيق الى الخليط على النار ويقلب جيدا . يضاف مرق الدجاج الى الخليط و يقلب جيدا بالمضرب اليدوي ثم يضاف إليها الكريمة . الاستمرار بالتقليب حتى أن يصبح الصوص تقيل و يبتل بالملح و الفلفل الأبيض وجوزة الطيب. ثم يضاف نصف كمية جبنة البارميزان الى الصوص الذي تم تحضيره و تقلب جيدا. وتقطع الدجاجة المسلوقة الى مكعبات صغيرة وتضاف الى الصوص وتقلب ويضاف قطع الفلفل الاحمر ويتم تقليبه بالصوص حتى يذبل ثم إضافة المكرونة المسلوقة مسبقا الى الخليط والصوص. تقلب جيدا وتختلط جميع النكهات معا حتى تمتزج جدا. رفع الخليط من على النار ووضعه جانبا. ثم نضع الخليط قي طاجن وندخله الفرن السابق تسخينه و يكون الفرن ساخن جدا على الرف الأوسط أول ما يبدأ وجه الطاجن يحمر و يكتسب اللون الذهبي الجميل نخرجه من الفرن ونرش عليه الجبن ثم ندخله لمده دقيقة ونخرجه مرة اخرى و يقدم ساخنا الى جانب السلطة والكاتشب وبالهنأ والشفاء. طريقة التحضير وصلنا إلي نهاية مقالنا هذا المدرج تحت عنوان طريقة تحضير طاجن النجرسكو بالدجاج والجبن في المنزل. الوسوم

النجرسكو من الأكلات المميزة وتعتبر وجبة غذائية كاملة لما تحتويه من بروتينات و نشويات و تعد من الأكلات العالمية لان موطنها الأصلي إيطاليا وانتشرت في الدول العربية لطعمها اللذيذ والمميز فيحبها الأطفال والكبار وتحب الأمهات التغيير والتنوع في الأكلات لكسر الروتين والملل من الأكلات المعتادة. فدائما عقب وجبة الدجاج تتبقي أجزاء منه في الثلاجة فيجب على ربه المنزل استغلالها في عمل اشهي الأكلات باستخدام بواقي الدجاج بعمل احلي طاجن المكرونة النجرسكو بالإضافة الي أنها وجبة غنية بالسعرات الحرارية التي يجتاحها أطفالك في جو الشتاء لتدفته فيجب تحضيره لهم بما انه أكلة مفيدة ومغذية وأيضا من الأكلات السهلة سريعة التحضير و الصوص والجبن الموجود داخلها بمكوناته الرائعة أضاف إليها طعم لذيذ جدا جربوها. طريقة تحضير طاجن النجرسكو بالدجاج ومكوناته طريقة تحضير طاجن النجرسكو بالدجاج ومكوناته المكونات: دجاجة كاملة مسلوقة ومخلية من العظم.

كيس مكرونة.

معلقة كبيرة من الزبدة اللينة.

معلقة كبيرة من زيت زيتون.

بصلة مفرومة ناعم.

فص من الثوم المفروم.

معلقتان كبيرتان من الطحين.

نصف كوب من مرق الدجاج.

نصف كوب من الكريمة الطازجة.

فلفل احمر حلو مقطع قطع متوسطة الحجم.

الملح \ فلفل ابيض مطحون.

1\8 معلقة صغيرة جوزة الطيب. طريقة التحضير سلق المكرونة في ماء وملح في قدر على نار متوسطة و تصفية المكرونة من ماء السلق. نضع الزبدة مع زيت الزيتون في مقلاة على النار وإضافة البصل المفروم وتقلب حتى تذبل و تصفر. إضافة الثوم الى البصل و يقلب قليلا ويضاف الدقيق الى الخليط على النار ويقلب جيدا . يضاف مرق الدجاج الى الخليط و يقلب جيدا بالمضرب اليدوي ثم يضاف إليها الكريمة . الاستمرار بالتقليب حتى أن يصبح الصوص تقيل و يبتل بالملح و الفلفل الأبيض وجوزة الطيب. ثم يضاف نصف كمية جبنة البارميزان الى الصوص الذي تم تحضيره و تقلب جيدا. وتقطع الدجاجة المسلوقة الى مكعبات صغيرة وتضاف الى الصوص وتقلب ويضاف قطع الفلفل الاحمر ويتم تقليبه بالصوص حتى يذبل ثم إضافة المكرونة المسلوقة مسبقا الى الخليط والصوص. تقلب جيدا وتختلط جميع النكهات معا حتى تمتزج جدا. رفع الخليط من على النار ووضعه جانبا. ثم نضع الخليط قي طاجن وندخله الفرن السابق تسخينه و يكون الفرن ساخن جدا على الرف الأوسط أول ما يبدأ وجه الطاجن يحمر و يكتسب اللون الذهبي الجميل نخرجه من الفرن ونرش عليه الجبن ثم ندخله لمده دقيقة ونخرجه مرة اخرى و يقدم ساخنا الى جانب السلطة والكاتشب وبالهنأ والشفاء. طريقة التحضير وصلنا إلي نهاية مقالنا هذا المدرج تحت عنوان طريقة تحضير طاجن النجرسكو بالدجاج والجبن في المنزل.

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